爸爸媽媽你愛誰？韓國奴才搶算「寵物塔羅」讀懂難搞主子，毛孩萌爪抽牌或遠端視訊都能算。

想不到寵物也可以算塔羅吧？編輯王瀅瀅表示，不管信不信，如果能讓飼主轉念或心情舒坦一點，就是好事！

隨著少子化與單身潮蔓延，現在越來越多南韓民眾將家中的貓貓狗狗視為親生骨肉，這股「寵物人性化」的社會趨勢，也悄悄改寫了當地的命理與心靈諮詢市場。最近南韓街頭與網路社群最火紅的話題，莫過於專門為毛小孩服務的「寵物塔羅」。不少把寵物當心肝寶貝照顧的飼主，為了讀懂自家主子那難以琢磨的小心思，紛紛掀起一股幫毛孩算命的流行熱潮，熱門的占卜師預約甚至要排上好幾個星期！

▲為了讀懂毛孩難以言喻的心聲，專門為寵物進行心靈諮詢的寵物塔羅在韓國迅速走紅。

鼻子嗅嗅就能選牌？爪子抽牌、遠端感應都能算

到底要怎麼幫不會開口的動物算塔羅？其實過程比想像中更有趣！如果帶毛孩親臨現場，占卜師會把卡牌一字排開，讓狗狗或貓咪透過鼻子嗅聞、用爪子觸碰，或是直接停留在特定牌卡上前來「親自選牌」。要是毛孩容易緊張或不方便出門也不用擔心，現在大部分占卜都是透過手機照片進行線上通訊，占卜師會透過照片與寵物的氣場進行連結，再由飼主代為抽牌。而飼主們最常求助的第一名問題，通常是想知道不會說話的毛孩「現在到底哪裡不舒服？」此外，像是「我出門上班時牠會不會孤單」、「牠比較喜歡爸爸還是媽媽」，甚至連家中迎來新成員時毛孩的適應狀況，都是熱門的諮詢項目。

▲寵物塔羅可透過現場嗅聞選牌或照片感應進行，進行方式既新奇又充滿互動趣味。

烏龜跟鸚鵡也是座上賓！換個角度理解毛孩日常

對於經歷過寵物離世、或是領養過浪浪的飼主來說，寵物塔羅更像是一種跨越語言障礙的情感撫慰。有曾經被棄養過的狗狗，在透過占卜師轉達「想要被公平對待」的心聲後，讓飼主能及時調整照顧方式；也有痛失愛犬的飼主，在聽見過世毛孩過得很好後，終於放下心中沉重的悲傷。這類諮詢的對象甚至不限於貓狗，連烏龜、鸚鵡甚至是螳螂都有人帶去算過。專家就提到，這種占卜服務與其說是預測未來，不如說是以娛樂和心靈交流為出發點，幫助飼主換個角度去觀察與理解毛孩的日常行為。

▲寵物塔羅的服務對象多元，成為協助飼主理解毛孩行為與情緒的重要溫柔橋樑。

信者恆信的溫柔魔法！科學解不開的心結就交給塔羅

雖然命理占卜這種事向來都是信者恆信，科學上也難以證實塔羅牌是否真的能百分之百翻譯動物的心聲。但對於終日懸著一顆心、深怕自己照顧不周的毛孩家長而言，這無疑是一個極佳的心靈出口。只要不盲目迷信，把它當作一種與毛孩建立更深情感連結的輔助工具，能讓焦慮的飼主獲得安慰，進而給予毛孩更多細心的陪伴與照顧，其實也算好事一樁對吧！

▲雖然占卜結果信者恆信，但寵物塔羅確實為許多充滿疑慮與焦慮的飼主提供了心靈出口。

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