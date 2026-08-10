霸氣外露！上海鄉村推出整隻軟殼蟹+手炒蟹黃醬拌麵禮盒，中秋時節在家也能輕鬆享受江浙風味的秋蟹時光。

秋天就是吃螃蟹的季節，江浙菜名店上海鄉村今年入秋為了中秋節及螃蟹季，推出超澎湃的手炒蟹黃拌麵禮盒，嚴選新鮮蟹黃與蟹肉手炒出蟹黃醬，搭配Ｑ彈拌麵香氣四溢；除此之外還豪邁的附上完整一隻酥脆的軟殼蟹，整個禮盒價值飆升，今年中秋可以換個口味禮盒，鹹香滋味一定讓人印象深刻。

秋風起，老饕們最期待的秋蟹季節隨之到來，以精緻江浙菜與經典海鮮料理聞名的上海鄉村，今年在中秋與秋季禮盒市場再出奇招，為了滿足廣大螃蟹控對極致美味的渴望，重磅推出全台首創的「真・手炒蟹黃拌麵禮盒」，直接給足滿滿濃郁的手炒蟹黃醬，更霸氣附上整隻酥脆軟殼蟹，讓人在家就能品嚐到餐廳級別的澎湃蟹饗宴，同時也讓今年中秋禮盒多了一個創意選擇，打破甜食與烘焙框架。

職人慢火熬製奢華蟹黃醬

令人魂牽夢縈的蟹黃拌麵，靈魂就在醬香濃郁的蟹黃。上海鄉村這次主打的「真・手炒蟹黃拌麵禮盒」，標榜由經驗豐富的廚藝團隊親自手炒；嚴選新鮮蟹黃與蟹肉，搭配獨門香料與調味，經細心慢火熬香，完美鎖住螃蟹本身的鮮甜與極致鮮香。

熱騰騰的麵條淋上這碗金黃耀眼的奢華蟹黃醬時，濃郁的香氣瞬間炸裂， Q彈有勁道的麵條都能牢牢吸附濃醇醬汁，入口滿滿都是秋蟹的精華，給舌尖帶來最震撼的美味衝擊，視覺味覺都讓人飢腸轆轆。



▲嚴選新鮮蟹黃與蟹肉，搭配獨門香料與調味，經細心慢火熬香，完美鎖住螃蟹本身的鮮甜與極致鮮香。





獨家整隻軟殼蟹酥脆噴香

除了醬汁迷人外，這款禮盒最狂的亮點莫過於配料直接豪邁升級，告別一般拌麵只有醬料包的單調，這個澎湃禮盒為大家準備了「整隻軟殼蟹」。

經過簡單加熱炸烤後，軟殼蟹外皮呈現金黃酥脆口感，內裡保有蟹肉的鮮嫩多汁，一口咬下，外酥內嫩、香氣四溢，搭配吸滿蟹黃醬汁的拌麵享用，美味層次瞬間暴衝，不用剝蟹殼就能霸氣享用整隻螃蟹的鮮美，根本就是懶人饕客的秋季夢幻逸品。



▲告別一般拌麵只有醬料包的單調，這個澎湃禮盒為大家準備了「整隻軟殼蟹」。





預購資訊與販售詳情

今年中秋用這個禮盒送禮保證誠意滿滿，若在家自己享用絕對儀式感十足。螃蟹控與拌麵愛好者，今年秋天絕對不能錯過這碗震撼視覺與味覺的美味衝擊，手刀預購這盒最霸氣的蟹黃拌麵。

內容： 2包／盒，包含酥炸軟殼蟹、蟹黃醬、寬麵

價格： 580元，8/31前優惠價569元



▲螃蟹控與拌麵愛好者，今年秋天絕對不能錯過這碗震撼視覺與味覺的美味衝擊

2026年創意中秋禮盒

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