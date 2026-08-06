2026空總晴空季免費拍！近百年歷史古蹟大樓首度開放，沈浸式光影藝術、星空劇場。

空總晴空季2026免費拍！空總國家文化基地古蹟大樓開放參觀，晴空季2026展出16件大型藝術裝置，編輯鄭亦庭表示：現在還有文博會文化策展可以看。

空總晴空季2026免費拍！隨著空總園區內歷史最悠久的古蹟大樓修復完成，空總國家文化基地首次以完整形態對外開放，推出「晴空季 2026」率先公開16件視覺藝術作品，直接分布於文化空總的廣場、草坪與建築周邊，即日起展出至11月15日，近期來空總古蹟大樓還能逛文博會文化策展區、「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」，千萬別錯過。



▲空總晴空季2026免費參觀！空總國家文化基地古蹟大樓修復完成首次完整開放，晴空季 2026、文博會文化策展區一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲空總晴空季2026免費參觀！即日起至11/15於空總園區內展出16件藝術裝置作品。(攝影：鄭亦庭)





空總晴空季2026逛到11月

▲晴空季2026將16件藝術作品分布在空總廣場、草坪、榕樹下到籃球場等地。(攝影：鄭亦庭)





晴空季藝術作品融入空總園區

▲空總晴空季2026免費拍！戰情大樓、古蹟大樓周邊榕樹下有《乘涼計畫：跨時空聲院》，打造樹蔭下休息交流的場景。(攝影：鄭亦庭)





最夢幻C-LAB晴穹劇場必拍

▲空總晴空季2026必拍！最夢幻C-LAB晴穹劇場DOME外觀變成星空樣貌。(攝影：鄭亦庭)



▲空總晴空季2026免費參觀！即日起至11/15於空總園區內展出16件藝術裝置作品。(攝影：鄭亦庭)





空總園區晚上必拍大型沈浸式光影裝置

▲空總晚上也好拍！未來廣場設有大型燈光裝置《暗潮 5s》，大家可以直接進入到超大型光影沉浸式空間內。(攝影：鄭亦庭)



▲空總晴空季2026免費參觀！空總國家文化基地古蹟大樓修復完成首次完整開放，晴空季 2026、文博會文化策展區一次看。(攝影：鄭亦庭)





晴空季2026

2026台北展覽必逛推薦

晴空季2026即日起至11月15日於空總國家文化基地展開，將16件視覺藝術作品分布在文化空總園區內，從廣場、草坪、榕樹下到籃球場與建築周邊都有，有燈光、彩繪與媒材，讓大家白天看地景藝術，夜間還能欣賞光影裝置，白天地景藝術包含豪華朗機工《空總．家靜》大型複合裝置，以及《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓大家感受空間、身體及時間的緩慢位移。晴空季藝術作品融入空總園區的原有設施，像是《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場地面；《手雨》進駐舊加油站，讓原本的空間產生全新視覺想像，在戰情大樓與古蹟大樓周邊榕樹下則設有《乘涼計畫：跨時空聲院》，打造樹蔭下休息交流的場景；戰情大樓前廣場的《不要急，你做得很好》將整個地面化為畫布，融入窗花圖騰與黑貓中隊意象。北草坪設有大型視覺雕塑《黑夢》，以可拆解重組的結構，展開介於文明、圖騰與未來想像之間的觀看體驗，而最夢幻的 C-LAB《晴穹：晴空下的破曉旭日》，將穹頂劇場外觀變成星空樣貌，遠遠看超級夢幻，此外，C-LAB未來視覺實驗室「FUTURE VISION LAB 實驗展演計畫」也配合DOME外觀改變，於8月每週五、六、日在穹頂劇場推出沉浸式展映，採現場排隊，週末就能朝聖。逛到晚上也別急著走，空總未來廣場設有大型燈光裝置《暗潮 5s》，大家可以直接進入、穿越到超大型光影沉浸式空間；《光電獸 #49－水風景》於動畫基地前廣場以光電重新轉化場域景觀；《幻象瀑布－空總》則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的絕美夜景；《I_空總》透過簡潔明亮的光體重新標記西草坪，讓大家白天、晚上看到不同的空總面貌。活動地點：空總國家文化基地(臺北市大安區義村里建國南路一段177號)活動期間：即日起至11/15

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