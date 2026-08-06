2026空總晴空季免費拍！近百年歷史古蹟大樓首度開放，沈浸式光影藝術、星空劇場。

空總晴空季2026免費拍！空總國家文化基地古蹟大樓開放參觀，晴空季2026展出16件大型藝術裝置，編輯鄭亦庭表示：現在還有文博會文化策展可以看。
空總晴空季2026免費拍！隨著空總園區內歷史最悠久的古蹟大樓修復完成，空總國家文化基地首次以完整形態對外開放，推出「晴空季 2026」率先公開16件視覺藝術作品，直接分布於文化空總的廣場、草坪與建築周邊，即日起展出至11月15日，近期來空總古蹟大樓還能逛文博會文化策展區、「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」，千萬別錯過。
空總晴空季2026逛到11月晴空季2026即日起至11月15日於空總國家文化基地展開，將16件視覺藝術作品分布在文化空總園區內，從廣場、草坪、榕樹下到籃球場與建築周邊都有，有燈光、彩繪與媒材，讓大家白天看地景藝術，夜間還能欣賞光影裝置，白天地景藝術包含豪華朗機工《空總．家靜》大型複合裝置，以及《走在雲的陰影處》以行走作為觀看方式，讓大家感受空間、身體及時間的緩慢位移。
晴空季藝術作品融入空總園區晴空季藝術作品融入空總園區的原有設施，像是《軌跡》以大尺度彩繪重新描繪籃球場地面；《手雨》進駐舊加油站，讓原本的空間產生全新視覺想像，在戰情大樓與古蹟大樓周邊榕樹下則設有《乘涼計畫：跨時空聲院》，打造樹蔭下休息交流的場景；戰情大樓前廣場的《不要急，你做得很好》將整個地面化為畫布，融入窗花圖騰與黑貓中隊意象。
最夢幻C-LAB晴穹劇場必拍北草坪設有大型視覺雕塑《黑夢》，以可拆解重組的結構，展開介於文明、圖騰與未來想像之間的觀看體驗，而最夢幻的 C-LAB《晴穹：晴空下的破曉旭日》，將穹頂劇場外觀變成星空樣貌，遠遠看超級夢幻，此外，C-LAB未來視覺實驗室「FUTURE VISION LAB 實驗展演計畫」也配合DOME外觀改變，於8月每週五、六、日在穹頂劇場推出沉浸式展映，採現場排隊，週末就能朝聖。
空總園區晚上必拍大型沈浸式光影裝置逛到晚上也別急著走，空總未來廣場設有大型燈光裝置《暗潮 5s》，大家可以直接進入、穿越到超大型光影沉浸式空間；《光電獸 #49－水風景》於動畫基地前廣場以光電重新轉化場域景觀；《幻象瀑布－空總》則在榕樹廣場營造介於自然與人工之間的絕美夜景；《I_空總》透過簡潔明亮的光體重新標記西草坪，讓大家白天、晚上看到不同的空總面貌。
晴空季2026活動地點：空總國家文化基地(臺北市大安區義村里建國南路一段177號)
活動期間：即日起至11/15
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