> 美食 > 台北君品攜手米其林三星團隊，以經典廣式月餅、頂級茶聯名和精品提袋，打造2026年最奢華的中秋禮盒。

台北君品攜手米其林三星團隊，以經典廣式月餅、頂級茶聯名和精品提袋，打造2026年最奢華的中秋禮盒。

中秋節中秋禮盒廣式月餅台北君品酒店
2026-08-07 15:50文字：編輯 李維唐 圖片提供:台北君品酒店
編輯 李維唐

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你可以想像超頂級中秋月餅禮盒可以奢華到什麼程度嗎？台北君品酒店2026年推出「百花映月」精品月餅禮盒，由米其林三星團隊親自操刀製作五款經典廣式月餅口味，再與頂級茶品牌「寶元紀」合作，讓禮盒內容物充滿高級感。而外包裝則選用選用動物友善的麂皮絨提袋，造就環保、永續又實用的禮盒。

以古典藝術與當代奢華著稱的台北君品酒店，今年中秋以逆向思維顛覆節慶禮盒的傳統想像，重磅推出「百花映月」精品月餅禮盒。品牌透過減法藝術與循環永續，將極簡減塑工藝融入現代美學，打造兼具時尚、經典與文化底蘊的精緻之作，不只是一個禮盒，更是一場跨越時空的藝術饗宴。

嚴選五款經典廣式月餅

在味蕾表現上，由米其林三星團隊親自操刀，嚴選五款傳世經典的廣式月餅，於傳統底蘊中精煉出極致的味覺層次。

伍仁金腿

選用上等堅果與古法醃製火腿，經細火慢焙帶出層次豐富的鹹香。

奶黃金沙

濃郁奶香揉合細緻鹹蛋黃，實現口中鹹甜平衡的黃金比例。

蓮蓉雙黃/棗泥雙黃/豆沙雙黃

嚴選細膩蓮蓉、溫潤棗香與綿密紅豆，搭配雙鹹蛋黃，完美演繹廣式月餅最純粹綿密的滋味。

▲百花映月品月餅禮盒，米其林三星團隊親自操刀，嚴選五款傳世經典的廣式月餅。
▲百花映月品月餅禮盒，米其林三星團隊親自操刀，嚴選五款傳世經典的廣式月餅。

攜手與寶元紀四季春聯名

今年酒店攜手頂級茶品牌「寶元紀」，精選來自南投竹山的「四季春烏龍」。茶湯經輕發酵工藝淬鍊，清澈且散發悠然花香，鮮爽清甜的口感不僅能完美平衡月餅的豐腴，更帶出層次分明的味蕾昇華，為中秋團聚增添一抹優雅韻味。

精品麂皮絨提袋結合立體紙藝

將永續理念融入日常，禮盒主體特別選用動物友善的「麂皮絨提袋」，以洗鍊優雅的設計取代傳統一次性包裝，讓節慶禮盒在品嚐完後，能直接昇華為陪伴日常的時尚穿搭單品。
打開禮盒，內部更是別有洞天，內層以極致細膩的立體紙藝工法，重現了義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂的宏偉穹頂，將深厚的文藝復興記憶濃縮於方寸之間。外在是極簡減塑的時尚提袋，內在則是花都詩意與東方團圓美學的交融，呈現無與倫比的視覺衝擊與工藝質感。

▲禮盒主體選用動物友善的麂皮絨提袋，以優雅的設計取代傳統一次性包裝，重現義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂的宏偉穹頂。
▲禮盒主體選用動物友善的麂皮絨提袋，以優雅的設計取代傳統一次性包裝，重現義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂的宏偉穹頂。

預購與訂購資訊總整理

百花映月精品月餅禮盒採限量發售，極致品味售完即止，想收藏這份頂級好禮一定要提早預約。
商品售價：3,580元/盒
商品內容：五款米其林團隊廣式月餅、寶元紀南投竹山四季春烏龍茶，搭配時尚麂皮絨提袋與立體紙藝包裝
預訂與：提貨前5天完成預訂
取貨：台北君品酒店17樓頤宮中餐廳現場取貨

2026年超有賣點的中秋月餅禮盒外包裝

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