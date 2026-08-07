半夜起床被地毯嚇瘋！韓超有梗「名偵探柯南黑衣人」系列周邊，用玻璃杯喝水直接被死亡凝視。

黑衣人變成周邊大家會想買單嗎？編輯王瀅瀅表示，這地毯半夜看到是真的很有可能會被嚇到欸！
只要看過《名偵探柯南》，相信大家對劇中那位神出鬼沒、渾身黑漆漆的「黑衣人」絕對不陌生，這尊稱霸無數人童年陰影的經典犯人形象，如今竟然搖身一變成為生活中的潮感酷東西。韓國流行品牌DANCOMMA這次發揮極致幽默感，推出了令人會心一笑的「名偵探柯南黑衣人系列周邊」，將犯人經典的邪魅笑臉轉化為實用生活小物。從一鋪出來就氣場全開的造型地毯、半夜會發光的幽默T恤，到注入飲料才會露出真面目的雙層玻璃杯，每一款都精準抓住了原作迷的笑點與獵奇心理。
半夜起床會嚇瘋！躺在地板對你「死亡凝視」的黑衣人地毯
首先要介紹的就是這款在社群上引發熱烈討論的黑衣人造型地毯，寬約70cm、高約50cm的精巧尺寸，非常適合擺在床邊或是房間門口。品牌採用極致柔軟的微纖維面料製作，踩上去觸感溫暖又舒服，背面還貼心加上了防滑墊與嚴密的包邊工藝，絕不只是空有噱頭的擺飾。設想一下，當你半夜迷迷糊糊起床，或是拖著疲憊身軀推開房門時，映入眼簾的是黑衣人那張死死盯著你看的招牌斜視笑臉，那某種涼颼颼又帶著點荒謬的臨場感，絕對能讓你瞬間清醒。
倒牛奶秒現形！喝水也被鄙視的「變臉玻璃杯」
這款雙層耐熱玻璃杯組可就非常有戲了，透明的杯身透過硼矽酸耐熱玻璃構造重現犯人臉型，耐熱又耐冷。當你往杯子裡倒入牛奶、黑咖啡或是抹茶時，黑衣人那招牌的陰險神情就會隨著液體逐漸浮現，讓每一口喝飲料的過程都充滿解謎般的樂趣。
把凶手隨身帶著走！自帶綠光的「夜光T恤」與「警示帶鑰匙扣」
想要把犯人穿上身或掛在包包上也完全沒問題！這款純棉夜光短袖T恤採用時下最流行的大版型剪裁，胸前印有黑衣人幽默的五官，一到黑暗處印花便會發出綠螢光，直接讓你成為夜晚街道上最吸睛的焦點。
而另一款犯人登山扣鑰匙圈則是低調族群的收藏首選，金屬質感的黑黃配色警示帶設計，結合可隨手扣在後背包或腰帶上的登山扣，下方還懸掛著一枚可愛的微縮犯人骷髏頭小吊飾。無論是拿來裝飾日常通勤包包，還是穿著夜光T恤出門，都能輕鬆幫你的日常穿搭加上一點黑色幽默與趣味亮點。
只能說這次韓國品牌真的太懂動漫迷的心了，把原本該令人心驚膽顫的懸疑反派，完美融合成點亮居家日常的療癒生活用品。不論你是想買來給自己的房間添增一點獵奇趣味，還是準備拿來當作朋友之間的入厝與節慶禮物，這系列充滿話題性的黑衣人周邊絕對能創造出滿滿的歡樂與驚喜。有興趣的朋友可自行上카카오톡 선물하기（KakaoTalk Gift），或其他韓國電商平台瞧瞧。
韓國名偵探柯南黑衣人周邊 售價資訊
- 名偵探柯南 犯人地毯（명탐정 코난 범인 러그）：29,900韓元（約台幣680元）
- 名偵探柯南 犯人夜光短袖T恤（명탐정 코난 범인 야광 반팔 티셔츠）：39,900韓元（約台幣905元）
- 名偵探柯南 犯人臉型玻璃杯組2入（명탐정 코난 범인 얼굴모양 유리컵 세트 2P）：29,900韓元（約台幣680元）
- 名偵探柯南 犯人登山扣鑰匙圈（（명탐정 코난 범인 카라비너 키링））：15,900韓元（約台幣360元）
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