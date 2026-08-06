10元霜淇淋、飲料買2送2！7-11新品3大聯名，台南小吃、泰式米其林樓下小七吃。

編輯 鄭雅之 表示：樓下小七真的是越來越好吃了！珍奶買二送二優惠我先喝起來～

樓下小七就很好吃！7-11推出超狂夏日新品與促銷，除了祭出10元霜淇淋加購優惠與買2送2熱門飲料之外，同步開賣台南「鼎富發豬油拌飯」與米其林泰式料理等人氣美食，無論是想喝消暑飲品或是品嚐在地名店小吃，走進超商就能一次滿足，趕緊把握限時優惠開心吃喝。



▲7-11開賣台式微波小吃大大大雞排，微波加熱即可輕鬆享受鹹香道地滋味。

▲7-11聯名台北南機場夜市八棟圓仔湯，推出花生麻糬熱壓土司與冰涼花生薏仁湯。





夏日必喝飲料與冰品買二送二優惠

夏天消暑就到7-11搶購優惠飲品，「思樂冰」與霜淇淋限時享有第2件10元，全新「FromAQUA日本彈珠汽水口味凍飲」更能體驗冰沙雙重口感。「CITY TEA現萃茶」買2送2且聯名熱門遊戲推出主題杯，APP線上購買指定純茶與咖啡更享有買10送10等超值組合。



▲7-11現萃茶與CITY CAFE推出多重促銷，指定飲品享買2送2等超值優惠。





台南小吃、夜市甜點樓下小七就有

台南超人氣「鼎富發豬油拌飯」正式登陸7-11，香Q白飯拌入香氣四溢的豬油與金黃油蔥酥，搭配靈魂半熟蛋黃口感超滑順。甜點則推出台北八棟圓仔湯聯名款，現點現壓的「花生麻糬熱壓土司」酥脆濃郁，冰涼的「花生薏仁湯」與「蜜糖地瓜」更是夏季消暑首選，微波小吃加價還能帶走保冷袋。就連夜市最經典炸物「大大大雞排」99元份量十足半夜想吃到樓下小七就有。



▲台南人氣名店鼎富發豬油拌飯登陸7-11，香Q白飯淋上古早味豬油與半熟蛋黃超滑順。





風靡全球杜拜巧克力千層蛋糕

甜點控絕不能錯過7-11最新爆款「杜拜巧克力千層蛋糕」，由知名主廚親自監製，嚴選卡達伊夫絲與開心果醬打造創新法式風味，層次豐富口感絕佳。同時日本進口「夢甜屋北海道霜淇淋風味Q皮鬆餅」與「極濃生乳布丁」也同步熱賣中，購買指定手工甜點還可以享有第二件折扣優惠。



▲7-11爆紅話題甜點杜拜巧克力千層蛋糕，嚴選開心果醬與卡達伊夫絲打造法式風味。





米其林主廚打造星級泰味雙饗

7-11攜手米其林泰式餐廳「帕泰家」與「頌丹樂」推出泰味雙饗，打造「帕泰家沙嗲烤豬肉新極大飯糰」與「帕泰家酸辣烤魚打拋雞便當」，展現道地東南亞風味。想吃經典美味還有「頌丹樂泰式打拋豬飯糰」與「頌丹樂酸辣烤雞冷麵」可以選擇，飯後再來一份「頌丹樂泰奶提拉米蘇」，享受正宗泰式饗宴。



▲7-11星級饗宴攜手帕泰家與頌丹樂，推出酸辣烤魚打拋雞便當與打拋雞拌麵等泰式料理。

▲米其林主廚指導頌丹樂泰式奶茶提拉米蘇，馬斯卡彭乳酪融合泰奶香氣甜而不膩。

7-11 飲料優惠資訊

飲料與冰品優惠

霜淇淋與思樂冰：8月5日至8月9日，霜淇淋（雪淋霜、酷聖霜）限杯裝、思樂冰特大杯及南部超大杯，享同品類第二件10元。

現萃茶聯名《絕區零》：8月5日至8月18日，指定飲品任選兩杯最低0元起，消費即送限量滿分味覺-主題虛寶序號乙組。





CITY 系列門市優惠

8月5日至8月9日：黑糖珍珠撞奶買2送2、現萃茶梔子花青茶買2送2。

8月5日至8月9日：!+? CAFE+TEA不可思議茶BAR開心果奶蓋純茶2杯88元。

8月5日至8月18日：!+? CAFE+TEA不可思議茶BAR茶加碼拿鐵系列任2杯8折。

FromAQUA彈珠汽水凍飲：8月5日至9月1日，加入飲料抽抽樂活動。





7-11 OPENPOINT 行動隨時取優惠

8月7日至8月9日（一起品茶趣）

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯優惠價（限量3萬組）。

CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶6杯優惠價（限量3萬組）。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅6杯優惠價（限量3萬組）。

CITY TEA冰淇淋紅茶6杯優惠價（限量3萬組）。

CITY TEA黃金蕎麥茶買10送10（限量3萬組）。

CITY TEA指定純茶（琥珀小葉紅茶/梔子花青茶/不可思議茶BAR指定純茶）任選買10送10（限量3萬組）。





8月10日至8月17日（CITY夏季樂咖啡）

特大杯厚乳拿鐵/特大杯濃萃拿鐵任選14杯777元（限量10萬組）。

特大杯濃萃美式20杯777元（限量10萬組）。

大杯美式/大杯拿鐵任選20杯777元（限量10萬組）。

風味系列指定熱飲任選17杯777元（限量5萬組）。

CITY PRIMA中杯精品香椰厚拿鐵/中杯精品馥芮白拿鐵任選11杯777元（限量5萬組）。

西西里風檸檬氣泡/檸檬咖啡任選14杯777元（限量10萬組）。





優惠美食加碼吃起來！

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