來爭鮮當棕熊！爭鮮鮭魚季「鮭魚麵、鮭魚卵霜淇淋」超獵奇，再送擬真鮭魚扇。

編輯 鄭雅之 表示：我要到爭鮮當棕熊狂嗑鮭魚了！但鮭魚卵霜淇淋我不敢～

鮭魚控每年最期待的爭鮮鮭魚季終於回歸！爭鮮這次直接主打「空運直送的挪威鮭魚從頭吃到尾」，不單單只是簡單的鮭魚生魚片、鮭魚握壽司，還祭出超獵奇鮭魚卵霜淇淋與鮭魚千層蛋糕，鹹甜滋味讓鮭魚控驚呼連連。此外，也推出回饋優惠，到店滿額就送限量超逼真鮭魚扇，累積三款還有隱藏版優惠碼，小資族的日常小確幸要收下。



▲「玩鮭之麵」將鮮美鮭魚切成條狀，搭配紫蘇和風醬呈現夏日清爽風味。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮鮭魚季限定回歸，迴轉軌道上滿載多款從頭吃到尾的新鮮鮭魚壽司料理。(攝影：鄭雅之)

老饕最愛鮮美鮭魚部位

喜愛豐富油脂的老饕絕對不能錯過限定的「物以稀為鮭」，刷上濃郁照燒醬的魚頭經烘烤後散發迷人香氣。肉質細緻的「鮭魚の腹肌」展現入口即化的極致享受，「鮭魚の背肌」則霸氣鋪滿5大片厚實背肉，加上將鮮美鮭魚切條搭配紫蘇和風醬的「玩鮭之麵」，展現出極具夏日清爽感的層次風味。炎炎夏日就到爭鮮當棕熊大嗑鮭魚。



▲「鮭魚の背肌」豪邁厚實的鮭魚三角背肉，滿足鮭魚控的慾望。(攝影：鄭雅之)





挑戰味蕾極限甜鹹創意

這次菜單顛覆大家的傳統想像，推出多款令人驚艷的鹹甜創意組合。「可可夜總鮭」將焦糖鮮鮭撒上酥脆可可顆粒，碰撞出意想不到的香甜滋味，而「炙命百香鮭」則融合濃郁起司與百香果酸甜果香。甜點部分更將煙燻鮭魚融入千層蛋糕，以及在綿密霜淇淋淋上鮮甜鮭魚卵，超獵奇鮭魚甜點就怕你不敢挑戰。



▲「卵驚甜霜淇淋」淋上黑糖醬與鮮甜鮭魚卵，是爭鮮PLUS門市限定的超狂獵奇甜點。(攝影：鄭雅之)

限量獵奇鮭魚扇與彩蛋優惠

除了澎湃料理，爭鮮特別打造3款造型獵奇的擬真鮭魚扇，精緻還原魚頭、魚肚與魚尾細節。只要在活動期間消費滿額即可隨機獲得一把療癒周邊，最讓人驚喜的是扇子背面隱藏著專屬優惠碼彩蛋，集滿優惠即可在下次用餐時享有折扣，讓美食愛好者吃得滿足又能輕鬆蒐集好禮。



▲爭鮮推出3款獵奇擬真鮭魚扇周邊，消費滿額即可獲得，背面還藏有專屬折扣碼彩蛋。(攝影：鄭雅之)

▲爭鮮鮭魚季重磅登場，推出9款從頭吃到尾的限定新品與獵奇甜點。(攝影：鄭雅之)

爭鮮 鮭魚季新品

物以稀為鮭 100元，肥美鮭魚頭刷上濃郁照燒醬烘烤。

鮭魚の腹肌 150元，嚴選油脂豐富且入口即化的珍稀鮭魚肚。

鮭魚の背肌 150元，一次品嚐5大片鮮嫩厚實的鮭魚三角背肉。

玩鮭之麵 100元，鮭魚切條搭配紫蘇和風醬，呈現滑順清爽風味。

可可夜總鮭 60元，焦糖鮮鮭撒上可可脆酷力，展現鹹甜交融口感。

炙命百香鮭 60元，起司搭配百香果酸甜果香與肥美鮭魚油脂。

鮭寶愛蛋寶 60元，滑嫩茶碗蒸搭配鮮美鮭魚卵。

犯鮭千層 80元，奶香千層結合煙燻鮭魚，打破甜點既定印象。

卵驚甜霜淇淋 100元，爭鮮PLUS限定，綿密霜淇淋淋上鮮甜鮭魚卵。





爭鮮 鮭魚季優惠

活動時間：8月4日至9月21日。

優惠內容：爭鮮APP會員於全台門市單筆消費滿350元即可獲得限量鮭魚扇一把，款式隨機發完為止。鮭魚扇背面設有折扣碼彩蛋，下次消費滿500元可兌換60元新品一盤。

注意事項：折扣碼兌換時間為8月4日至9月21日，優惠券使用時間延續至10月5日。





壽司控要吃的壽司新品！

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▲「玩鮭之麵」宛如精緻冷麵，滑順Q彈的鮭魚麵條為迴轉壽司注入全新吃法。(攝影：鄭雅之)

▲「炙命百香鮭」將百香果酸甜果香與起司結合肥美鮭魚，帶來超有創意的限定吃法。(攝影：鄭雅之)