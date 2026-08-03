天線寶寶京站快閃店！超過100款天線寶寶周邊滿額送小物，5大天線寶寶打卡點必拍。

天線寶寶京站快閃店送周邊小物！超過100款天線寶寶周邊一次看，編輯鄭亦庭表示：天線寶寶快閃店到9/5快來逛。
天線寶寶快閃店在京站！全球超人氣兒童節目《天線寶寶》首度在台灣開設快閃店，即日起至9月5日於京站時尚廣場1樓大門口，丁丁、迪西、拉拉等四大主角直接在入口等你來，現場打造神奇島櫥窗區等5大沉浸式打卡點，更帶來超過100款天線寶寶周邊商品，消費滿額送限量盲抽書籤，8月8日天線寶寶見面會也別錯過，快來京站天線寶寶快閃店回味童年。
京站快閃店5大天線寶寶打卡點走進京站1樓門口就能看到天線寶寶快閃店，快閃店打造5大天線寶寶打卡點，必拍等身高的丁丁、迪西、拉拉、小波，還有太陽寶寶的身影超還原，主視覺區四位天線寶寶從大山丘探出頭來，以及麥克風、魔法風車，讓你一秒進入天線寶寶樂園，中央貼著漂亮花花小丘的「神奇島櫥窗區」，天線寶寶們從花叢間探出身影，現場也有2版天線寶寶四連拍拍照牆、經典劇照與人氣夥伴展示，天線寶寶們拿著紅色提袋、乳牛帽子等道具。
天線寶寶京站快閃店周邊推薦京站天線寶寶快閃店一次帶來超過100款實用周邊小物，包含天線寶寶飲料提袋、透明冷水瓶，超可愛天線寶寶髮夾、大頭髮圈，鑰匙圈與絨毛別針掛在包包上超級可愛，還有印滿天線寶寶大臉、手把搭配愛心掛珠的雨傘，居家小物首推有著天線寶寶符號造型的髮帶，戴上直接變成超可愛天線寶寶，現場還有圍裙、T 恤、撲克牌等居家小物，讓你家裡滿滿的天線寶寶。
天線寶寶京站快閃店辦公小物天線寶寶快閃店也推出一系列辦公室周邊小物，包含實用的天線寶寶造型滑鼠墊，與療癒系的雙面小燈箱、磁鐵，辦公室必備馬克杯也有5款樣式，搭上8款陶瓷杯墊、7款角色木杯墊，讓天線寶寶陪你上班，活動期間於現場消費滿788元，就送限量盲抽書籤；8月8日更將舉辦天線寶寶見面會，當天前30名消費滿額的粉絲，就能免費領取見面會拍照券，想與天線寶寶近距離合照的粉絲，記得早點來排隊搶名額。
天線寶寶快閃店活動日期：即日起~2026年9月5日
活動地點：京站時尚廣場 1F大門口(臺北市大同區承德路一段1號)
營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00
天線寶寶見面會 活動資訊活動時間：8/8 14:30-15:00
參加辦法：8/8當天單筆消費滿$788，即可獲得見面會拍照券乙張(限前30名)。
天線寶寶快閃店 滿額贈活動資訊開店期間單筆滿$788，贈盲抽書籤乙個，數量有限，贈完為止。
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