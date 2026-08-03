天線寶寶京站快閃店！超過100款天線寶寶周邊滿額送小物，5大天線寶寶打卡點必拍。

天線寶寶京站快閃店送周邊小物！超過100款天線寶寶周邊一次看，編輯鄭亦庭表示：天線寶寶快閃店到9/5快來逛。

天線寶寶快閃店在京站！全球超人氣兒童節目《天線寶寶》首度在台灣開設快閃店，即日起至9月5日於京站時尚廣場1樓大門口，丁丁、迪西、拉拉等四大主角直接在入口等你來，現場打造神奇島櫥窗區等5大沉浸式打卡點，更帶來超過100款天線寶寶周邊商品，消費滿額送限量盲抽書籤，8月8日天線寶寶見面會也別錯過，快來京站天線寶寶快閃店回味童年。



▲天線寶寶京站快閃店！全球超人氣《天線寶寶》首度在台灣開設快閃店，即日起至9/5在京站時尚廣場1樓開幕。(攝影：鄭亦庭)

▲京站天線寶寶快閃店打造5大天線寶寶打卡點、開賣超過100款天線寶寶周邊小物。(攝影：鄭亦庭)





京站快閃店5大天線寶寶打卡點

▲天線寶寶京站快閃店5大打卡點！天線寶寶神奇島櫥窗區、天線寶寶四連拍拍照牆等。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶京站快閃店周邊推薦

▲天線寶寶京站快閃店推薦必買！天線寶寶符號造型髮帶，戴上秒變超可愛天線寶寶。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶京站快閃店辦公小物

▲天線寶寶京站快閃店超過100款實用周邊小物，天線寶寶飲料提袋。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶京站快閃店必買推薦！辦公室必備馬克杯、角色木杯墊，療癒系天線寶寶雙面小燈箱。(攝影：鄭亦庭)





天線寶寶快閃店

天線寶寶見面會 活動資訊

天線寶寶快閃店 滿額贈活動資訊

走進京站1樓門口就能看到天線寶寶快閃店，快閃店打造5大天線寶寶打卡點，必拍等身高的丁丁、迪西、拉拉、小波，還有太陽寶寶的身影超還原，主視覺區四位天線寶寶從大山丘探出頭來，以及麥克風、魔法風車，讓你一秒進入天線寶寶樂園，中央貼著漂亮花花小丘的「神奇島櫥窗區」，天線寶寶們從花叢間探出身影，現場也有2版天線寶寶四連拍拍照牆、經典劇照與人氣夥伴展示，天線寶寶們拿著紅色提袋、乳牛帽子等道具。京站天線寶寶快閃店一次帶來超過100款實用周邊小物，包含天線寶寶飲料提袋、透明冷水瓶，超可愛天線寶寶髮夾、大頭髮圈，鑰匙圈與絨毛別針掛在包包上超級可愛，還有印滿天線寶寶大臉、手把搭配愛心掛珠的雨傘，居家小物首推有著天線寶寶符號造型的髮帶，戴上直接變成超可愛天線寶寶，現場還有圍裙、T 恤、撲克牌等居家小物，讓你家裡滿滿的天線寶寶。天線寶寶快閃店也推出一系列辦公室周邊小物，包含實用的天線寶寶造型滑鼠墊，與療癒系的雙面小燈箱、磁鐵，辦公室必備馬克杯也有5款樣式，搭上8款陶瓷杯墊、7款角色木杯墊，讓天線寶寶陪你上班，活動期間於現場消費滿788元，就送限量盲抽書籤；8月8日更將舉辦天線寶寶見面會，當天前30名消費滿額的粉絲，就能免費領取見面會拍照券，想與天線寶寶近距離合照的粉絲，記得早點來排隊搶名額。活動日期：即日起~2026年9月5日活動地點：京站時尚廣場 1F大門口(臺北市大同區承德路一段1號)營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00活動時間：8/8 14:30-15:00參加辦法：8/8當天單筆消費滿$788，即可獲得見面會拍照券乙張(限前30名)。開店期間單筆滿$788，贈盲抽書籤乙個，數量有限，贈完為止。

超萌IP台北快閃店推薦

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更多 京站天線寶寶快閃店 照片：

▲天線寶寶京站快閃店辦公室小物！天線寶寶大頭髮圈放手腕上也可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶京站快閃店必買推薦！天線寶寶陶瓷杯墊共有8款造型任你選。(攝影：鄭亦庭)



▲天線寶寶京站快閃店必買推薦！辦公室必備馬克杯、角色木杯墊，療癒系天線寶寶雙面小燈箱。(攝影：鄭亦庭)