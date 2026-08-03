夏日聚餐就吃這6家！高空景觀牛排、星級Buffet、鐵板燒精選推薦，滙豐卓越理財信用卡享指定餐飲優惠

每次規劃聚餐時，總希望找到一間兼具美味、氛圍與話題性的餐廳。不論是與家人共享溫馨晚餐、與好友暢聊相聚，或安排一場浪漫約會，都期待讓用餐時光更加難忘。如果你正準備安排下一場聚會，不妨先收藏這份夏日美食清單。



本次精選6間人氣餐廳，涵蓋高空景觀牛排、星級飯店Buffet、鐵板燒、日式料理與法式餐廳等多元類型。無論是雙人約會、家庭聚餐、商務宴請或好友歡聚，都能找到理想選擇，滿足不同聚餐需求。



▲一次收攏高空景觀牛排、星級Buffet、鐵板燒精選餐廳推薦TOP6

此外，滙豐卓越理財信用卡卡友於活動期間至指定合作餐廳用餐，還可享指定餐廳8折、最優兩人同行一人免費等專屬優惠（依各餐廳優惠內容而定）。這個夏天，就跟著這份清單，用美食為每一次相聚留下美好回憶。

約會聚餐首選！Smith & Wollensky 台北店

Smith & Wollensky 是美國經典牛排館代表之一，也是股神巴菲特慈善午宴指定餐廳。台北店為亞洲首店，坐落於微風南山47樓，挑高空間搭配大片落地窗，將台北101與信義區景觀盡收眼底。白天視野開闊，夜晚燈火璀璨，是約會與慶祝的重要時刻首選。



▲Smith & Wollensky 台北店

餐廳主打頂級乾式熟成牛排，並提供多樣海鮮與精緻料理，搭配豐富酒藏與夜間Live Band演出，從味覺、視覺到聽覺，打造完整且難忘的用餐體驗。地址：台北市信義區松智路17號47樓優惠期間：2026/7/21–2026/12/31滙豐卓越理財信用卡優惠：享8折優惠。

台中高空景觀聚餐推薦！Smith & Wollensky 台中店

Smith & Wollensky 台中店位於七期時代廣場高樓層，以經典綠色搭配溫潤木質調，營造優雅且現代的用餐氛圍。戶外露台可欣賞夕陽餘暉與城市夜景，無論用餐或小酌，都能享受愜意的高空時光。



▲Smith & Wollensky 台中店

餐廳延續品牌近半世紀的乾式熟成工藝，經28天熟成的牛排風味濃郁、口感細緻，搭配多樣餐點選擇，滿足饕客對頂級牛排的期待。



官方網站請點我！

地址：臺中市西屯區朝富路213號34樓

優惠期間：2026/7/21–2026/12/31

滙豐卓越理財信用卡優惠：享8折優惠。



鐵板料理控別錯過！迎月庭鐵板與日式料理

迎月庭鐵板與日式料理融合日式細膩與鐵板料理的現場魅力，以「時令、創新、不妥協」為核心理念，呈現兼具視覺與味覺的精緻料理。



▲迎月庭鐵板與日式料理

主廚嚴選新鮮海鮮與特色食材，透過鐵板現場烹調，讓每一道料理都如藝術般呈現。從靜謐優雅的日式料理到動感十足的鐵板料理，帶來層次豐富的用餐體驗。無論是商務宴請、家庭聚餐或節日慶祝，都能在舒適空間中享受難忘時光。地址：新竹縣竹北市光明六路東一段265號優惠期間：2026/7/21–2026/12/31滙豐卓越理財信用卡優惠：套餐最優兩人同行一人免費；卡友本人用餐1人享85折、2人同行用餐享5折、3人同行用餐享67折、4人同行用餐享75折、5人同行用餐享8折、6～12人同行用餐享9折。

聚餐首選Buffet！台中金典酒店 栢麗廳

台中金典酒店栢麗廳以「少量、多變化」的精緻概念，重新詮釋Buffet餐飲體驗。主廚團隊於開放式料理檯現場互動，從香煎海大蝦、現切爐烤牛排到新鮮生魚片，皆以最佳溫度呈現。



▲台中金典酒店 栢麗廳

餐檯涵蓋中式功夫菜、豐盛海鮮冷盤與法義歐陸料理，讓賓客一次品嚐多國風味。無論是家庭聚餐或朋友聚會，都能在這裡享受一場兼具視覺與味覺的盛宴。



官方網站請點我！

地址：台中市西區健行路1049號12樓

優惠期間：2026/7/21–2026/12/31

滙豐卓越理財信用卡優惠：最優兩人同行一人免費；卡友本人用餐1人享85折、2人同行用餐享5折、3人同行用餐享67折、4人同行用餐享75折、5人同行用餐享8折、6～12人同行用餐享9折。





台南人氣Buffet推薦！吃遍天下自助餐廳

自助餐一直是聚餐的熱門選擇，吃遍天下自助餐廳提供中、西、日式等多元料理，從熱食、海鮮到甜點一應俱全，滿足不同年齡層的喜好。



餐廳空間以簡約舒適為設計主軸，黑色大理石與灰白色調交織出俐落時尚感，同時兼顧放鬆氛圍。餐檯供應台南特色牛肉湯、魚片湯等經典料理，午晚餐則提供多國風味與新鮮海鮮，讓人盡情享受豐富選擇。



▲吃遍天下自助餐廳

地址：台南市東區中華東路三段336巷1號優惠期間：2026/7/21–2026/12/31滙豐卓越理財信用卡優惠：兩人同行用餐享5折優惠。(國定假日、特殊節慶日不適用)

法式餐桌饗宴推薦！THOMAS CHIEN Restaurant

已邁入第14年的THOMAS CHIEN Restaurant 。餐廳以法式料理為核心，結合台灣在地食材，逐步發展出「永續餐桌」的品牌理念，餐廳空間展現環境友善理念，高比例使用循環建材，包括台灣蚵殼、水庫淤泥、中鋼爐石與廢棄漁網等，並與台灣工藝與花藝裝置巧妙融合，打造出如港灣風帆般的沉浸式空間，呼應其「最鄰近港灣的米其林餐廳」定位與在地連結。



▲THOMAS CHIEN Restaurant

THOMAS CHIEN Restaurant 於2023、2024、2025、2026年連續榮獲米其林綠星肯定，展現其在永續餐飲上的持續努力。招牌料理如「大地時蔬」、「綠竹筍鮮魷火燒蝦凍」與「煎鴨肝青芒果冰沙」，以細膩手法呈現食材本味，帶來層次豐富的法式餐桌體驗。地址：高雄市前鎮區成功二路11號優惠期間：2026/7/21–2026/12/31滙豐卓越理財信用卡優惠：享8折優惠。滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。



