台北東區最新台菜！四味軒爆紅麵包春雞登場，追蹤打卡免費爽吃半隻蒜蓉蒸龍蝦。

台北東區美食再添亮點！新開幕「四味軒」主打新派台菜，推出麵包春雞與手沖麻婆豆腐。資深編輯李維唐表示，阿銘師將辦桌手路菜結合西式美學與全食概念，不僅視覺感十足，開幕打卡送龍蝦更有望掀起東區排隊熱潮。

走在台北東區繁華巷弄間，城市喧囂與生活溫度在這裡交織，台北東區美食圈迎來極具質感的全新亮點「四味軒台菜餐廳」。鄰近捷運忠孝敦化站，從站口步行約3分鐘即可輕鬆抵達，鬧中取靜的地理位置，為都會男女與家庭聚餐提供了一處放慢腳步的溫馨空間。餐廳外牆採用沉穩的墨綠色調，搭配質感金色文字招牌，顯得優雅且別具一格。白天的大片落地窗將陽光引入室內，映照出木質空間的溫潤質感，空間內規劃了4人座、6人座與私人大型包廂，滿足多元聚會需求。到了夜晚，鵝黃色的柔和燈光投射而出，彷彿在繁華街角為每位饕客點亮一盞等候歸家的溫暖燈火。

▲四味軒一次擺滿多道兼具傳統底蘊與創新思維的新派台菜，從經典湯品到手沖豆腐全數上桌，豐富視覺與味覺饗宴震撼呈獻。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理



忠孝敦化站捷運美食新選擇，總舖師阿銘師演繹新派台菜風格

四味軒以酸甜苦辣人生四味為理念，將台灣深厚的飲食文化底蘊融入創新巧思，打造獨具特色靈魂的「新派台菜」。靈魂人物廚藝總監陳俊銘（阿銘師）現年43歲，擁有超過25年極為豐富的料理經歷。出身高雄的他，從小深受南台灣辦桌文化與宴席手路菜的滋味薰陶，隨後歷經粵菜餐廳修練並曾任多家知名企業私廚行政總廚，更連續2年榮獲「桃園閩南文化節總舖師」殊榮。阿銘師發揮深厚基本功，巧妙運用在地珍稀食材，例如選用屏東有「情人的眼淚」美譽的雨來菇，結合鮮美蟹肉與滑嫩雞蛋，烹調出清雅且富含層次的「蟹肉雨來菇滑蛋」，展現土地與食材交融的細膩風味。

▲廚藝總監陳俊銘憑藉逾25年豐富廚藝與歷任私廚總廚經驗，帶領團隊將南部辦桌手路菜融入現代美學，打造東區台菜新地標。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理

台北東區台菜西吃創意料理，手工麵包春雞與手沖麻婆豆腐引爆視覺味覺

若您是第一次造訪四味軒，絕對不能錯過打破傳統烹調思維的「台菜西吃」代表作「手工麵包香料春雞」。這道菜靈感發想自台南經典土窯雞，阿銘師捨棄常見的鋁箔紙包裹，改以全麥麵包包覆約1.5公斤重的紅羽小春雞。雞腹內填滿香料蒜頭與特製中藥材醃製入味，經一天靜置後，外皮反覆澆淋5次醋水並通過兩道烘烤工序，完美鎖住飽滿肉汁。用餐時搭配專人桌邊表演服務，剪開金黃酥香的麵包皮，濃郁香氣隨之撲鼻而來，沾上特製起司松露醬更是別具風味。另一道極具話題性的「四味鹹豆漿麻婆手沖豆腐」，靈感來自台灣早餐鹹豆漿，店家每日自製濃醇熱豆漿，於桌邊現沖並精準調和黃金比例醋，讓豆漿瞬間凝結成細緻滑嫩豆花，再淋上香麻濃郁的麻婆醬汁，創造出兼具視覺震撼與豆香辛香雙重享受的美味。

▲突破傳統土窯雞做法的台菜西吃亮點，烘烤至金黃酥香的全麥麵包包覆著1.5公斤重嫩春雞，開蓋瞬間蒸氣與中藥香氣四溢。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲重現古早酒家菜精髓的魷魚螺肉蒜，將厚切魷魚與箭蝦乾爆香後加入螺肉、軟絲、排骨酥及紹興酒提味，熬煮出鹹香溫潤湯頭。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理

經典台菜經典重現與現代養生完美結合，五拼盤與乾煎豬肝驚豔老饕

前菜部分呈現宴席底蘊，「四味軒五拼盤」集結白斬雞、酪香烏魚子、海蜇頭、滷牛腱與高粱香腸。阿銘師創新地將烏魚子結合切達起司、莫扎瑞拉起司與堅果，調配出淡黃色澤的「酪香烏魚子」，鹹香中帶著濃郁奶香；印紅頭海蜇以荔枝醋醃漬出酸甜爽脆口感；牛腱心則融合金萱茶香慢滷，散發淡淡茶韻。此外，傳統台菜「乾煎豬肝」採用厚切工法，經過2次油炸逼出血水定型，再以秘製醬汁小火乾煎，口感軟Q彈嫩。考量現代人少油養生概念，「阿嬤的菜脯烘蛋」升級加入靈芝蛋與芙蓉豆腐，融合西班牙烘蛋作法，先以鑄鐵鍋煎製再送入烤箱烘烤，口感厚實蓬鬆且細緻軟嫩。充滿南部古早風味的「蜜棗煨肉」，精選黑毛豬五花搭配紅糖、冰糖與特調醬油慢火煨煮，入口即化，並以紅棗提引甘醇甜潤感，深受偏好甜口風味的饕客喜愛。

▲招牌手路菜乾煎豬肝採厚切工法，經過2次油炸定型並逼出血水，再以秘製醬汁小火乾煎至外香內嫩，醬香濃郁極為下飯。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理

▲極具桌邊秀儀式感的四味鹹豆漿麻婆手沖豆腐，將熱豆漿現沖凝結成滑嫩豆花並覆上濃郁麻婆醬，展現鹹豆漿的全新極致美味。圖／四味軒提供；窩客島編輯李維唐整理

台北東區美食餐廳開幕限定優惠，追蹤打卡免費送蒜蓉蒸龍蝦

活動時間：即日起至2026年8月31日止

活動內容：活動期間前往四味軒台菜餐廳內用消費，出示個人社群公開帳號追蹤四味軒官方社群（IG：@savique_taiwanese_cuisine 或 FB：四味軒 台菜餐廳），完成現場拍照打卡、標註品牌官方帳號及兩位好友，即可免費獲贈「蒜蓉蒸龍蝦」半隻乙份（當日每人限領乙次）。

四味軒台菜餐廳

地址： 臺北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓

官方社群IG：@savique_taiwanese_cuisine

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