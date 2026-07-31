台北酸種麵包推薦！華山「味覺的感動」18小時低溫熟成麵包，第二件半價先吃。

華山附近超夯酸種麵包，沒預定吃不到！編輯 鄭雅之 表示：無添加、主打健康小孩老人都吃得安心誒！

台北麵包控新選擇！現代人追求快速卻常忽略了健康，位於台北忠孝東路的烘焙品牌「味覺的感動」反其道而行，選擇用時間重新定義烘焙。創辦人將德日工藝帶回台灣，嚴選7種自家酵母經過18小時低溫發酵，做出一顆顆安心麵包。如今推出「健康吐司」第二件半價與酸種麵包預購8折優惠，讓人輕鬆品嚐純粹幸福。



▲顛覆傳統麵包的「健康吐司」，以純粹成分打造彈牙口感，為味覺的感動招牌必買商品。

▲味覺的感動店內架上擺滿新鮮出爐的天然麵包，呈現日系職人手作的極致氛圍。





師承日本大師的高加水工藝

「味覺的感動」創辦人遠赴德國學習歐式烘焙，再前往日本師承天然酵母大師，引進被譽為神奇的高加水低溫熟成工法，並採用七種自家培養天然酵母，包括葡萄種、啤酒花酵母菌種、魯邦液種、魯邦固種及天然酸種等。這項技術完全打破大眾對傳統歐式酸種麵包乾硬難咬的刻板印象，透過長時間發酵使質地更加濕潤綿密、彈性十足，不但展現天然的小麥甘甜，更大大提升了消化吸收的舒適度。



▲「味覺的感動」職人親自揉捏發酵麵團，堅持自家培養7種天然酵母，不添加防腐劑與改良劑。





堅持健康無添加當天現做麵包

創辦人在事業順遂時曾面臨生病打擊，治療期間發酵麵團的生命力給予她重生的勇氣，讓她確定烘焙是一生的使命。康復後她每天親自檢查發酵狀態，堅決不使用改良劑與防腐劑。她希望透過「味覺的感動」傳遞無負擔的飲食理念，讓顧客帶走的除了美味，更包含對健康的重視與對家人的關愛。



▲味覺的感動主廚堅持每日限量手作麵包，歷經18小時熟成孕育純粹小麥甘甜。





經典熱賣麵包推薦！酸種麵包先夾

店內人氣超高的「蕃茄乳酪酸種麵包」，外皮酥脆且內層極具彈性。挑戰百分之104高加水工藝的「核桃起司農夫麵包」，切開能看到蜂巢狀氣孔，口感濕潤滑順。最受歡迎的「健康吐司」完全不添加蛋、乳、糖與油脂，僅使用日本麵粉與天然海洋深層水製作，是健身族與銀髮族指定回購的熱門商品。



▲味覺的感動招牌「蕃茄乳酪酸種麵包」酸甜濃郁，外皮酥脆且內層富有彈性，深受養生族喜愛。

▲味覺的感動經典「核桃起司農夫麵包」，挑戰百分之104高加水工藝，口感濕潤柔嫩越嚼越香。





健康吐司第二件半價

為了讓更多人體驗天然發酵的魅力，「味覺的感動」特別推出期間限定優惠。由於每顆麵包都要耗費18小時以上低溫熟成且限量製作，每日數量有限售完為止。即日起選購人氣款「健康吐司」可享有第二件半價好康，預購天然酸種麵包系列更能享有8折優惠，喜歡天然麵包的朋友千萬不要錯過。



▲味覺的感動熱銷「健康吐司」切面可見細緻氣孔，搭配天然海洋深層水製作，是養生族與銀髮族的熱門首選。

▲傳承歐式工藝的「味覺的感動」酸種麵包，外皮酥脆內層彈牙，限時祭出預購8折好康優惠。

台北麵包 味覺的感動 店家資訊

門市地址：臺北市中正區幸福里忠孝東路二段30號

聯絡電話：0223510909





味覺的感動 優惠活動

健康吐司期間限定享第二件半價優惠。

天然酸種麵包預購，提前預購即享8折優惠。

注意事項：所有麵包皆經過18小時以上低溫發酵且每日數量有限售完為止，建議提早預購。





麵包控一定要吃過！

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