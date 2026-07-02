大直早午餐新地標PAUL忠泰店開幕！法國直送T65麵包、特濃開心果可頌引爆粉絲期待。

台北大直迎來最純粹的法式風情。法國百年烘焙品牌PAUL大直忠泰店盛大開幕，以現代法式空間與道地烘焙工藝引發粉絲高度期待。資深編輯李維唐表示，這次PAUL進駐大直指標性商場，堅持法國直送原料與百年傳統技術，不僅滿足饕客對正宗法式早午餐與夢幻甜點的渴望，更深刻傳遞了健康平衡的慢步調生活美學。

大直的麵包控與早午餐愛好者終於等到了。引領法式優雅風潮的法國百年烘焙品牌PAUL正式進駐NOKE忠泰樂生活 。這次大直忠泰店在2026年6月15日的盛大開幕 ，早已在各大美食社群掀起極高討論度。深耕台灣18年的PAUL ，這次帶著全新的現代法式空間與大家見面 ，完美重現令人深深著迷的巴黎街頭烘焙體驗 ，讓大家不必買機票飛歐洲 ，只要走進大直就能一秒切換成慵懶的法式度假節奏 。

▲大直忠泰店同步推出強調健康平衡的EatingWell慢步調早午餐系列。圖／PAUL提供；窩客島編輯李維唐整理



麵包控必朝聖的經典法國直送T65麥粉工藝

走進店內迎面而來的迷人麥香，正是讓粉絲們引領期盼的職人核心 。這裡的每一款麵包都是極致傳統的致敬 。為了讓大家品嚐到與歐洲同步的純正口感 ，主廚團隊堅持使用原汁原味的法國直送原料 ，嚴選法國原產地T65麥粉打造靈魂基底 。遵循法國總部傳承的百年工法 ，在時間與溫度的魔法下 ，不管是招牌的經典長棍，多穀物麵包還是酥脆可頌 ，外皮都烤得無比酥脆，內裡則保持濕潤且富有Q彈嚼勁 。這種充滿層次的道地麥香在口中擴散 ，就是那股讓人念念不忘，一吃就上癮的經典味道 。

▲嚴選質地圓潤的卡門貝爾起司搭配帕瑪生火腿，完美呈現純粹的法式層次。圖／PAUL提供；窩客島編輯李維唐整理

網美打卡必點的EatingWell慢步調優雅早午餐

除了架上琳瑯滿目的職人麵包 ，這次大直忠泰店更貼心地為重視生活質感的饕客們，準備了強調健康與平衡的EatingWell早午餐系列 。堅持選用均衡天然食材且完全無人工香料添加 ，讓大家在忙碌的都市生活中也能優雅吃得好 。像是綠意盎然的酪梨奇亞籽歐姆蛋 ，將熟成酪梨與奇亞籽完美拌入滑嫩的蛋液中 ，輕盈又溫潤的質地簡直是晨間最棒的療癒能量 。若是偏愛濃郁風味，鋪上飽滿太陽蛋與艾曼達起司的火腿烤克太太三明治 ，或是選用圓潤卡門貝爾起司搭配帕瑪生火腿的卡門貝爾生火腿三明治 ，都能在鹹香交織的味覺層次中 ，帶你用舌尖復刻一場優雅的巴黎清晨慢活提案 。

▲經典艾曼達起司與白醬交融，覆上一顆飽滿太陽蛋，復刻巴黎清晨活力。圖／PAUL提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲將熟成酪梨與奇亞籽拌入滑嫩蛋液，是開啟晨間的超級食物能量。圖／PAUL提供；窩客島編輯李維唐整理

夢幻甜點特濃開心果可頌交織的幸福下午茶時光

完美的法式生活怎麼能少了甜點的陪伴 。大直忠泰店非常強調道地法式甜點的精準呈現 ，完全不因應市場做改良式風味 ，堅持使用法國直送食材與百年烘焙技術 ，就是要讓法式甜點的精緻層次在舌尖完美綻放 。這次最受矚目的夢幻新品特濃開心果可頌 ，用充滿奶油香氣的酥脆可頌包裹著飽滿濃郁的開心果仁內餡 ，每一口都是極致的堅果香氣 。另外一款覆盆莓紅果脆粒可頌則走酸甜明亮路線 ，絲滑卡士達與脆粒點綴其間 ，交織出非常適合女孩們聚會的優雅午茶韻味 。



大直忠泰店位於台北市中山區樂群三路200號1F ，平日與假日的營業時間從早上08:00就開始 ，無論是早晨想來杯咖啡配可頌 ，還是週末夜晚想享受微醺般的法式氛圍都很適合 。為了慶祝盛大盛大開幕 ，官方也祭出寵粉回饋 ，自6月15日至7月14日期間 ，只要單筆消費滿2200元 ，就能把超精緻的限量PAUL經典抹刀免費帶回家 ，數量有限，售完為止 。趕快約上好姐妹，一起去大直忠泰樂生活感受最正宗的法式浪漫吧 。

▲特濃開心果可頌與覆盆莓紅果脆粒可頌交織出優雅的法式午茶韻味。圖／PAUL提供；窩客島編輯李維唐整理









PAUL大直忠泰店盛大開幕慶

活動時間：2026年6月15日至2026年7月14日

活動內容：於活動期間內，在PAUL大直忠泰店單筆消費滿2200元，即贈送「PAUL經典抹刀」乙個，數量有限，售完為止 。

PAUL大直忠泰店

店家地址：NOKE忠泰樂生活，台北市中山區樂群三路200號1F





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

享受完美妙的法式早午餐時光，不妨跟著我們的腳步，繼續探索台北市區內隱藏的私房打卡景點與質感生活提案

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