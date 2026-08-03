伯朗咖啡館攜手 Double V！盛夏限定3款義式冰淇淋特調與雙球聖代優惠開跑。

炎炎夏日帶動冰品飲品商機，伯朗咖啡館聯手500甜名店 Double V 推出3款義式冰淇淋咖啡特調。資深編輯李維唐表示，這場跨界合作成功把精品咖啡香氣與滑順冰淇淋完美融合，為連鎖咖啡市場注入全新質感體驗。

酷熱的夏日午後，走進冷氣房點一杯涼爽飲品，是許多城市人撫慰心靈的儀式感。深耕在地多年的伯朗咖啡館，特別選在2026年盛夏，與獲選500甜的義式冰淇淋名店 Double V 展開跨界合作，自8月1日至10月31日推出期間限定的「夏日咖啡」特調系列。這場合作將頂級單品咖啡的精緻香氣與義式冰淇淋的滑順口感完美結合，為生活帶來一抹沁涼而優雅的風味饗宴。



▲伯朗咖啡館攜手 Double V 推出3款夏日限定義式冰淇淋特調飲品，包含椰香冰淇淋拿鐵、藝伎冰淇淋冷萃拿鐵與愛文芒果冰淇淋通寧咖啡。圖／伯朗咖啡館提供；窩客島編輯李維唐整理

義式冰淇淋與單品咖啡交織的盛夏特調

本次推出的3款限定冰淇淋特調飲品，每一款都展現出極致的風味層次。「椰香冰淇淋拿鐵」售價220元，將香甜濃郁的椰奶義式冰淇淋放進清爽生椰拿鐵中，隨著冰淇淋慢慢融化，雙重乳香與咖啡香氣相互交融，充滿悠閒的海島度假氛圍。「愛文芒果冰淇淋通寧咖啡」售價220元，將盛夏愛文芒果冰淇淋漂浮於咖啡通寧之上，氣泡感與濃縮咖啡的微苦碰撞出令人驚豔的清爽感。「藝伎冰淇淋冷萃拿鐵」售價220元，嚴選衣索比亞藝伎單品豆製作成綿密冰淇淋，搭配藝伎冷萃咖啡與鮮乳，完美展現出果香與乳香交織的豐富變化。



▲伯朗咖啡館與 Double V 跨界企劃提供豐富選擇，讓顧客能同時品嚐到清涼特調飲品與雙球義式冰淇淋聖代。圖／伯朗咖啡館提供；窩客島編輯李維唐整理

多款聖代與限定冰品滿足甜點控的需求

除了精緻飲品外，伯朗咖啡館門市同步推出兩款售價180元的冰淇淋雙球聖代。包含融合愛文芒果與香濃椰奶的款項，以及結合衣索比亞藝伎咖啡與香濃椰奶的組合，頂層灑上香脆椰子片，堆疊出豐富的視覺與味覺體驗。Double V 門市則於8月1日至8月31日期間，限量販售售價170元的愛文芒果咖啡鑽石冰、藝伎咖啡 Sorbet 與生椰拿鐵 Gelato，讓顧客能以不同型態品嚐到這份專屬盛夏的美味。

LINE好友獨家折扣優惠與精緻生活體驗

為了讓更多人體驗這份涼爽，伯朗咖啡館特別推出優惠活動。只要在2026年8月1日至8月31日期間加入伯朗咖啡館官方 LINE 好友，領取優惠券，前往全台門市點購任兩杯冰淇淋特調飲品，即可享有折抵30元的優惠。這系列限量供應的夏日特調，不僅提供豐富的味覺享受，更在忙碌的都市生活中，為大家創造出一個可以慢下來享受美好時光的優雅空間。



▲伯朗咖啡館聯名 Double V 推出限定冰品與特調系列，加入官方 LINE 好友還可享有獨家折價優惠。圖／伯朗咖啡館提供；窩客島編輯李維唐整理





伯朗咖啡館 x Double V「夏日咖啡」期間限定聯名企劃

活動時間：2026年8月1日至2026年10月31日（LINE好友折價優惠至2026年8月31日止）

活動內容：

伯朗咖啡館全門市推出3款聯名特調飲品（椰香冰淇淋拿鐵、愛文芒果冰淇淋通寧咖啡、藝伎冰淇淋冷萃拿鐵），每杯售價220元。

伯朗咖啡館全門市推出2款冰淇淋雙球聖代（愛文芒果/香濃椰奶、藝伎咖啡/香濃椰奶），每份售價180元。

Double V 門市於8月1日至8月31日推出聯名限定款（愛文芒果咖啡鑽石冰、藝伎咖啡 Sorbet、生椰拿鐵 Gelato），每款售價170元。

優惠活動：2026年8月1日至8月31日，加入伯朗咖啡館官方 LINE 好友領取優惠券，點購任2杯冰淇淋特調飲品可現折30元（全門市適用，限量供應，售完為止）。





品嚐完盛夏專屬的冰淇淋咖啡特調之後，不妨繼續探索更多全台不可錯過的熱門夏日甜點與涼飲選擇

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