把烤肉醬和蛋黃酥變成曲奇餅！鴻鼎菓子2026年中秋禮盒創意登場，收到保證驚喜連連。

送禮喜歡送創意的人就可以選鴻鼎菓子今年推出的中秋禮盒。擺脫傳統月餅禮盒的限制，將大家喜愛的蛋黃酥和中秋烤肉醬變身成曲奇餅乾，口味獨特、創意十足，送禮一定會造成話題！除了口味驚奇外，包裝也超美，月亮、玉兔、花朵交織出的禮盒包裝也超有質感。

2026年中秋禮盒想送出驚喜一定要考慮這款爆話題的創意甜點！台中知名伴手禮品牌鴻鼎菓子重磅推出中秋限定禮盒，揮極致創意，將台灣人熟悉的中秋印象元素：蛋黃酥、烤肉醬和團聚重新拆解，打造出三款顛覆想像的全新曲奇餅乾，除了風味創新，鴻鼎菓子更宣布全系列禮盒提撥3%收益做公益，讓今年中秋不只特別，更多了一份關懷社會的暖心力量。

▲鴻鼎菓子揮極致創意將中秋元素：蛋黃酥、烤肉醬和團聚重新拆解，打造出三款顛覆想像的全新曲奇餅。





中秋烤肉香竟能變成曲奇餅乾

鴻鼎菓子今年持續挑戰曲奇的風味極限，把熟悉的節慶記憶轉化為輕巧酥香的曲奇甜點，一口氣推出三款話題新品：

蛋黃酥包心曲奇

被譽為「擁有蛋黃酥靈魂的曲奇」，上層為經典原味曲奇，下層融入紅豆風味，中間再包入濃郁鹹蛋黃內餡，保留蛋黃酥甜鹹交織的經典風味，以輕巧曲奇呈現，分享享用更方便。



烤肉醬Ｘ肉鬆曲奇餅

直接把烤肉派對裝進鐵盒裡，蒜香烤肉醬口味以秘製調料揉合蒜香、蔥香與鹹甜醬香，再搭配溫潤鹹香的肉鬆口味，雙風味交替品嚐涮嘴不膩口，成為中秋聚會最具話題的點心。



糖滿包心曲奇

雙層曲奇包入72%苦甜巧克力與奶香可可歐蕾，搭配以草莓粉與甜菜根粉打造的繽紛莓果馬林糖，環繞成圓的排列設計，象徵著佳節月圓團聚的美好寓意。

▲挑戰曲奇的風味極限，把熟悉的節慶記憶轉化為輕巧酥香的曲奇甜點。





夢幻「月神獻禮」星夜紫包裝

除了味覺上的創新衝擊，禮盒視覺同樣唯美迷人，以「月神獻禮」為主題，用夢幻的星夜紫與月相、月兔、花卉圖騰交織出華麗質感，包裝更同步採用可回收材質，將對環境的關懷融入設計細節中。

▲以月神獻禮為主題，用夢幻的星夜紫與月相、月兔、花卉圖騰交織出華麗質感。





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中秋烤肉實用好禮：消費達到指定門檻，還可直接將手持電風扇、電烤盤及果汁機等實用烤肉家電帶回家（數量有限，送完為止）。





2026年創意中秋禮盒

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