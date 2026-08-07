8/8颱風假有譜嗎？白海豚逼近「5縣市侵襲率破40%」，氣象署最快今發海警。

週末又有颱風攪局！編輯王瀅瀅表示，請大家密切注意颱風動向，並注意自身安全。

父親節週末假期恐怕要被颱風打亂了！除了遠方海面上的昌鴻颱風外，目前大家更需密切留意靠近台灣的第13號中度颱風白海豚。據中央氣象署7日凌晨2時最新觀測顯示，白海豚正位於台北東北東方約910公里海面上，以穩定偏西方向朝台灣北部海面移動。氣象署預測，8日、9日週末兩天將是白海豚颱風最接近台灣的時候，最快今（7）日下午就會發布海上颱風警報；若未來颱風路徑再往南偏，更不排除針對馬祖地區發布陸上颱風警報，民眾安排父親節聚餐與防颱措施務必提早準備。

▲氣象署7日凌晨2時觀測，第13號颱風白海豚目前位於台北東北東方約910公里海面上，正持續往台灣北部海面靠近。

對流強勢回歸，鄭明典示警颱風強度起伏

前中央氣象局長鄭明典在臉書上特別提到，昨晚白海豚的深對流原本幾乎快要消失，沒想到一進入琉球附近溫度較高的水域後，深對流竟再度發展起來。雖然前方路徑的垂直風切同步在增強，但在通過黑潮暖水域前，白海豚的強度預期還會有一波起伏。由於它接下來的移動速度會稍微放慢，因此也多了一些時間可以仔細觀察它的後續變化。

▲前中央氣象局長鄭明典指出，白海豚進入琉球稍溫暖水域後深對流再度發展起來。

雨彈連炸三天，北部中部山區慎防豪雨

隨著白海豚亦步亦趨靠近，自8日至10日這三天，台灣受到颱風及其外圍環流影響，各地風雨將相當有感。由其週六、週日兩天影響最為劇烈，北部地區與中部山區將有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機會，迎風面的北部山區更要注意持續性的大雨。至於中南部與宜花地區山區降雨機率也大幅提升，到了下週一環境轉為偏西南風，西半部仍有局部短暫陣雨。想出門採買或聚餐的朋友，這幾天千萬要隨身攜帶雨具。

▲週六、週日為對台影響最顯著的時段，民眾假日出門務必備妥雨具並留意強降雨。

北北基桃侵襲率破40%！颱風假公布時間、放假標準一次看

面對持續逼近的颱風，大家最關心的莫過於明日8月8日到底有沒有機會放颱風假。目前最新暴風侵襲機率顯示，連江縣高達64%，基隆、台北、新北及桃園也都突破40%。不過是否停班停課，仍須依據各縣市政府參考氣象預報後的最終決定。依照行政院人事行政總處規定，停班停課的正式發布時間通常在前一日晚間7時至10時宣布；若前晚未發布但當日凌晨風雨才增強達標，最晚則會在當日上午4時30分前公告。

停班與否的認定主要依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，需滿足4小時內暴風圈經過地區平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或是24小時累積雨量達到各縣市規定的停班停課基準。截至目前全台尚未有縣市宣布放假，大家還是要時刻關注地方政府的最新消息，並提早做好防颱準備。

▲連江縣暴風侵襲機率突破六成，北北基桃等縣市侵襲機率也已全數超過四成。

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