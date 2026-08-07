百年漢餅名店舊振南中秋禮盒登場！高雄大寮百日紅蜜紅豆蛋黃酥與噶瑪蘭聯名大人系月餅搶先看。

今年最有大人味的月餅禮盒在這裡！百年漢餅老舖舊振南今年中秋節也推出兩款月餅禮盒。挑選高雄大寮嚴選紅蜜紅豆搭配招牌蛋黃酥，鹹甜風味再次擄獲大家的口味；此外研發團隊也嘗試與噶瑪蘭威士忌合作，推出兩款有酒香的月餅禮盒，中秋夜微醺賞月別有風情。

隨著中秋佳節將至，親友聚會與企業送禮的節慶氛圍漸濃。百年漢餅知名品牌舊振南今年以「禮映仲秋」為主題，將土地的豐饒與職人的匠心融入糕餅之中。除了靈魂商品蛋黃酥嚴選在地永續食材再升級，更攜手全球冠軍威士忌品牌「噶瑪蘭」推出有酒香的大人系聯名月餅，產品通過潔淨標章認證，讓大家在傳遞節慶祝福的同時，也能吃得安心無負擔。



▲百年漢餅知名品牌舊振南以禮映仲秋」為主題推出兩款中秋禮盒。





嚴選高雄大寮在地百日紅蜜紅豆

舊振南經典蛋黃酥一直是蛋黃酥控每年指名的夢幻逸品。今年舊振南特別在風味上加入更多在地溫情，嚴選高雄大寮，歷經百日自然孕育的「紅蜜紅豆」作為內餡靈魂；大寮農人堅持不使用落葉劑，耐心等待豆莢在暖陽與風土下自然熟成，累積出渾然天成的純粹蜜香。這份自然熟成的豆沙甜韻搭配屏東鹹鴨蛋，經由師傅精心烘烤，呈現出鹹甜相融、飽滿且極具層次的風味。

更難能可貴的是，舊振南蛋黃酥獲得了「潔淨標章」認證，從原料到製程層層把關，不僅讓收禮者吃得安心，更以實際行動支持在地農人的方式。



▲嚴選高雄大寮歷經百日自然孕育的「紅蜜紅豆」作為內餡靈魂。





聯名噶瑪蘭威士忌打造微醺風味

今年舊振南強強攜手噶瑪蘭威士忌的，推出的「噶瑪蘭映月聯名禮盒」絕對有亮點，研發團隊以噶瑪蘭單一麥芽威士忌的優雅酒韻為靈感，將果香、酒香與傳統漢餅餅香層層交融，推出兩款帶有微醺酒韻的精緻月餅，

梨香寒天月餅

以清甜水梨餡與滑順寒天為主體，巧妙呼應「噶瑪蘭葡萄酒桶單一麥芽威士忌」的清雅果甜與焦糖、黑巧克力般的深邃香氣，呈現成熟平衡的細緻口感。



酒釀蘋果月餅

以蘋果熬煮後的自然甜香，承接「噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌」豐沛的花草清香，入口果香輕盈綻放，尾韻酒香緩緩延展，完美詮釋台灣風土與職人工藝。



▲噶瑪蘭映月聯名禮盒絕對有亮點，以噶瑪蘭單一麥芽威士忌的酒韻為靈感，將果香、酒香與傳統漢餅餅香層層交融。





預購早鳥最高享86折與免運優惠

因應不同的送禮需求，舊振南提供極具彈性的禮盒組合。除了蛋黃酥控必搶的8入蛋黃酥禮盒，還有結合綠豆椪、蛋黃酥與經典月餅的6 入禮盒與9 入禮盒；適合親友分享與商務伴手禮的「花好月圓禮盒」及展現頂級品味的「噶瑪蘭映月聯名禮盒」，滿足一站式購足的便利。

預購期間：即日起～ 9/2開放預購。

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▲除了蛋黃酥控必搶的8入蛋黃酥禮盒，還有結合綠豆椪、蛋黃酥與經典月餅的6 入禮盒與9 入禮盒。





2026最有特色的中秋月餅禮盒

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