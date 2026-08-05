根本蛋黃酥之都！彰化在地人私藏5間「神級蛋黃酥」，連黃仁勳都搶買這家百年老店。

彰化絕對是全台灣最會做蛋黃酥的城市！編輯王瀅瀅表示，如果不想去不二坊排到天荒地老，這幾間蛋黃酥在地人都大推！

每到中秋前夕，全台灣瞬間陷入轟轟烈烈的「蛋黃酥之亂」。從讓人甘願頂著大太陽排隊排到腿軟的傳奇名店不二坊，到連科技教父黃仁勳都擋不住美味造訪的新香珍皆有擁護者，各大彰化伴手禮品牌打得熱火朝天，各自擁有大批死忠粉絲。本篇為大家整理5間在地人也愛的「彰化蛋黃酥推薦」口袋名單，不管是中秋送禮還是私房解饞通通不踩雷！

▲每到中秋前夕全台便吹起蛋黃酥狂熱，從排隊老字號到各路名店皆有擁護者，這場節慶美食大戰每年都熱鬧上演

1.新口味

深耕鹿港30多年的「新口味食品行」，從傳統麵包店轉型專賣蛋黃酥後一砲而紅，被無數老饕封為頂級神作。網友直言吃一顆就驚為天人，更直言是少數一次連吞兩顆都不卡痰黏膩的美味。現烤出爐時，金黃酥脆的外皮與綿密紅豆泥以及濕潤鹹蛋黃完美交融；內行老饕更分享私房吃法，買回家放一兩天等餅皮回油，口感會更酥軟迷人。

禮盒價格：6入 NT$300

地址：彰化縣鹿港鎮頂草路一段145號

電話：04-771-3482

▲鹿港老字號「新口味」轉型專賣蛋黃酥後大受好評，許多老饕大讚其內餡綿密不甜膩。

2.雄二家

位於南瑤路的「雄二家」，是近年社群爆紅的人氣新秀。據悉師傅出自不二坊、林記等名店，自立門戶後主打少糖、不油膩的健康路線。嚴選進口無水發酵奶油取代傳統酥油，手桿出帶有優雅乳香的金黃酥皮，配上慢火熬煮的豆沙與在地鹹蛋黃，入口即化無負擔。在地人表示平時想吃都會買，不必在中秋跟代購搶到頭破血流。現場更大方提供半顆試吃並招待冰美式咖啡，尊榮體驗獲封「彰化最強蛋黃酥」。

禮盒價格：6入 NT$300

地址：彰化縣彰化市南瑤路107號

電話：04-722-1088

▲由名店師傅出來自立門戶的「雄二家」，被許多在地人封為心中的最強口袋名單。

3.林記糕餅舖

憑藉傳承十年、入口即化的靈魂酥皮打響名號，「林記糕餅舖」以飽滿鹹蛋黃搭配甜而不膩的紅豆沙，比例堪稱黃金組合，並提供便利的宅配服務。品牌於2025年推出「島鹽芋泥蛋黃酥」，以綿密芋泥裹鹹鴨蛋黃，再以沖繩島鹽點綴，鹹甜交織極具層次，也同樣大受好評。今年適逢10週年，店家更將經典15入大禮盒「一比一」等比例縮小成6入精緻款，宛如被縮小燈照到般，兼具質感與收藏價值。

禮盒價格：6入 NT$330（10週年典藏復刻款，附提袋）

地址：彰化縣彰化市大埔路324號

電話：04-712-9888

▲「林記糕餅舖」憑藉傳承十年的層次酥皮與黃金比例內餡吸引大批死忠粉絲。

4.不二坊蛋黃酥

提及彰化蛋黃酥，絕不能錯過中正路上的排隊名店「不二坊」。全台僅此一家、別無分號，每逢節慶門口排隊人潮堪比演唱會，一餅難求到連代購都當黃金炒作。雖然購買需要付出不少耐心，但其獨門的金黃酥皮與完美油潤的鹹蛋黃，依然讓全台萬千吃貨甘願排隊。無論後起之秀再多，它在伴手禮界的地位依然穩如泰山。

禮盒價格：6顆 NT300

地址：彰化縣彰化市中正路一段293號

電話：04-722-5328

▲彰化最具代表性的排隊名店「不二坊」，每逢節慶總是吸引盛大的排隊人潮。

5.新香珍餅店

看著不二坊的人龍未排就先累？不少內行老饕推薦走去旁邊僅10秒路程的百年老字號「新香珍餅店」。這家隱藏版高手連輝達執行長黃仁勳都被征服，簽名餅盒至今仍展示於店內。現烤出爐的蛋黃酥個頭比市售大上一號，外皮香酥不油膩，紅豆餡甜度低且鹹蛋黃濕潤無腥味。折算單顆45元，CP值頂天。網友大讚水準不輸名店且老闆娘態度親切，不用曬太陽就能優雅帶走美味，是彰化最寶藏的選擇。

禮盒價格：6顆 NT270

地址：彰化縣彰化市中正路一段283號

電話：04-723-9602

▲位於不二坊旁走幾步路即達的百年老店「新香珍」，連科技巨頭黃仁勳都曾親自造訪品嚐。

「蛋黃酥之都」怎麼來？百年漢餅底蘊加地利優勢

但你有發現為何全台灣聲量最高、話題討論度最沸騰的蛋黃酥名店，多半都雲集在彰化嗎？甚至因此在網路上獲得「蛋黃酥之都」的美譽。其實這項在地特色的形成絕非偶然。彰化作為歷史悠久的古城，自古以來拜拜與伴手禮文化就極度發達，為糕餅產業奠定了極深的底蘊；加上緊鄰養鴨大本營，店家能就近拿到油脂最豐潤的紅土鹹蛋黃，在地利優勢與傳奇名店的帶動下，師傅們紛紛在酥皮與內餡上各出奇招，這才造就了這座全台戰況最激烈的蛋黃酥聖地。

▲得天獨厚的鹹蛋黃供應鏈與百年工藝，也讓彰化獲得了「蛋黃酥之都」的有趣稱號。

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