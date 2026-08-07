芙莉蓮降臨燒肉店！八色烤肉mini聯名5款限定周邊8/7開搶，極光立牌必收。

單人燒肉品牌八色烤肉mini聯名超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，自8月7日起推出5款限定加購周邊。美食資深編輯李維唐表示，這次合作將熱門動漫IP結合獨食餐飲體驗，預計會引爆一波全台粉絲的聖地巡禮與朝聖收藏熱潮。

單人享受燒肉的美味風潮持續席捲全台，正宗韓式烤肉品牌八色烤肉mini自2022年於台北101開設台灣首間門市以來，至今已在全台拓展11間據點。品牌主打專為單人設計的韓式烤肉體驗，研發出獨特的「滋滋火烤盤套餐」，打破傳統韓國燒肉需要兩人以上共食的用餐方式。同時結合mini海鮮煎餅、mini辣炒年糕等經典韓式小吃與道地韓式鍋物，由台韓專業廚藝團隊親自研發調配，經多次往返兩地的交流指導，秉持正宗韓式料理精神，為「獨食」族群開創全新的韓式烤肉體驗。

▲八色烤肉mini招牌滋滋火烤盤套餐與道地韓式鍋物，帶來極致韓式燒肉饗宴。 圖／八色烤肉mini提供；窩客島編輯李維唐整理



動畫神作降臨韓式燒肉殿堂

《葬送的芙莉蓮》由山田鐘人原作、阿部司作畫，以勇者討伐魔王後的世界為故事起點，講述精靈魔法使芙莉蓮踏上全新旅程，細膩描繪夥伴絆、生命意義與成長歷程。作品憑藉溫暖的敘事風格及深刻的世界觀，在全球累積超高人氣。這次八色烤肉mini特別攜手這部超人氣動畫，推出期間限定聯名加購活動，讓粉絲在品嚐韓式燒肉的同時，也能將喜愛的角色帶回家。

▲《葬送的芙莉蓮》MOFU MANIA系列隨機徽章，全套共7款，加購價140元。 圖／八色烤肉mini提供；窩客島編輯李維唐整理

▲《葬送的芙莉蓮》MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈與束口袋，加購價分別為190元與220元。 圖／八色烤肉mini提供；窩客島編輯李維唐整理

五款限量周邊滿足收藏慾望

活動期間凡至全台八色烤肉mini各門店點購任一主餐，即可獲得限定周邊加購資格。加價140元可獲得「隨機MOFU MANIA系列徽章」乙組，全套共七款，收錄芙莉蓮、欣梅爾、費倫、修塔爾克，以及芙莉蓮與寶箱怪、芙莉蓮與欣梅爾、修塔爾克與費倫等人氣角色。加價170元可獲得「隨機MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌」乙組，全套共七款。加價190元可獲得「隨機MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈」乙組，全套共七款。加價220元可獲得「隨機MOFU MANIA系列束口袋」乙組，全套共兩款，包含芙莉蓮與欣梅爾、修塔爾克與費倫兩款設計。

▲《葬送的芙莉蓮》MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌，全套共7款隨機發售，加購價170元。 圖／八色烤肉mini提供；窩客島編輯李維唐整理

極光壓克力立牌重現經典畫面

最受矚目的收藏亮點莫過於極光壓克力立牌。粉絲只需加價500元，即可獲得「隨機極光壓克力立牌」乙組，全套共七款，集結主角一行人與經典互動場景，兼具收藏與展示價值。全系列周邊皆採隨機款式發售，邀請全台粉絲到店點購主餐，一次滿足美味燒肉與角色收藏的雙重享受。

▲《葬送的芙莉蓮》聯名極光壓克力立牌，全套共7款隨機發售，加購價500元。 圖／八色烤肉mini提供；窩客島編輯李維唐整理





八色烤肉mini ×《葬送的芙莉蓮》期間限定聯名加購活動

活動時間： 8月7日至9月30日

活動內容： 凡至全台八色烤肉mini門市消費任一主餐，即可享限定周邊加購資格

加價140元：隨機MOFU MANIA系列徽章乙組（全七款）

加價170元：隨機MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌乙組（全七款）

加價190元：隨機MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈乙組（全七款）

加價220元：隨機MOFU MANIA系列束口袋乙組（全兩款）

加價500元：隨機極光壓克力立牌乙組（全七款）





除了這波不能錯過的芙莉蓮聯名盛宴之外，全台還有許多令人心動的動聯名主題等你來解鎖

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