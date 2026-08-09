麻古飲料變冰淇淋！COLD STONE麻古茶坊聯名，柚香紅萱波波冰買一送一吃。

編輯 鄭雅之 表示：麻古熱銷飲料變成冰淇淋，今年夏天趁買一送一來吃！

炎炎夏日不少人都想喝手搖飲解渴，但如果能把飲料變成冰淇淋吃絕對更過癮。COLD STONE這次特別攜手超人氣手搖飲麻古茶坊，推出令人期待的聯名新品。這次把麻古茶坊招牌柚香紅萱與葡萄飲品變成夏天超消暑的冰淇淋，搭配週一與週三買一送一優惠，打造今夏最有話題的甜點體驗。



▲手搖飲變身酷聖石冰淇淋，淋上起司風味奶蓋與果醬超誘人。(攝影：鄭雅之)





柚香紅萱波波還原手搖風味

聯名首推「柚香紅萱波波」，以麻古茶坊的人氣水果茶為靈感，完美結合葡萄柚果香與紅萱烏龍茶韻。冰淇淋特別拌入靈魂配料波波晶球，再放上起司風味奶蓋與葡萄柚果醬。每一口都能吃到果香與茶香的完美比例，豐富的咀嚼感讓人一吃就停不下來，是手搖飲控不能錯過的夏日限定甜點。



▲COLDSTONE聯名麻古茶坊推出限定冰淇淋，必吃柚香紅萱波波與萄氣波波。(攝影：鄭雅之)





萄氣波波與酷樂思驚喜登場

另一款「萄氣波波」則以葡萄蘇打風味冰淇淋為基底，加入會跳舞的跳跳糖增添趣味。搭配鹹甜起司風味奶蓋與波波晶球，口感清爽又充滿氣泡感。另外COLD STONE也推出「葡萄蘇打風味酷樂思」，讓葡萄蘇打冰淇淋與跳跳糖融合打成冰沙，每一口都冰涼透心，成為今夏消暑消熱的爽快選擇。

▲萄氣波波結合葡萄蘇打冰淇淋與跳跳糖，口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)





全新三球系列滿足選擇困難

針對想要一次體驗多種口味的甜點控，COLD STONE特別推出全新三球系列。「柚萄你歡心」一次集結香奶、柚香紅萱與葡萄蘇打三種風味，搭配Q彈小麻糬非常豐富。「草莓葡萄蘇打」則組合草莓、香奶與葡萄蘇打，灑上草莓碎粒並淋上果醬，夢幻配色吸引許多人拍照打卡，絕對是今夏必吃甜點。

▲COLD STONE三球系列輕巧滿足，手搖飲控不能錯過的夏日甜點。(攝影：鄭雅之)

COLD STONE麻古茶坊聯名 活動資訊

販售時間：2026年8月7日至2026年9月17日，數量有限售完為止。

販售地點：COLD STONE直營門市。





COLD STONE麻古茶坊聯名新品、售價

柚香紅萱波波 小杯170元、中杯220元、大杯270元、Mine裝420元、Ours裝680元

萄氣波波小 杯170元、中杯220元、大杯270元、Mine裝420元、Ours裝680元

葡萄蘇打酷樂思 單杯160元、加購價99元

草莓果粒沾醬脆餅 加購價35元

三球系列柚萄你歡心 120元





COLD STONE 優惠活動

每週一與週三點購中杯以上冰淇淋，享同尺寸買一送一優惠，脆餅與桶裝除外，價低者為贈送品項。

三球系列草莓葡萄蘇打 120元





夏天就是要喝飲料、吃冰消暑！

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