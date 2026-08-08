中山街區散步提案！vacanza攜手巴黎花藝MONCEAU FLEURS，把鮮花當作穿搭戴著走。

台北中山區迎來全新法式地標！vacanza攜手巴黎MONCEAU FLEURS打造假期花町，首創鮮花飾品免費續充體驗。資深編輯李維唐表示，這種將法式自由選花與生活飾品結合的創新模式，不僅提升了街區逛街體驗，更將「為自己買花」成功塑造為都會女性的新生活日常。

陽光透光灑落台北中山街區的赤峰街與巷弄間，這裡的步調總是帶有一種隨性與優雅。走在洗石子牆面與現代店舖交錯的街道上，空氣裡微風帶來的不再只是咖啡香，還多了幾分來自巴黎陽光下的新鮮花草香氣。台灣飾品品牌vacanza在2026年8月6日這天，為中山街區點亮了一處浪漫新地標，攜手創立於1965年的法國巴黎知名花藝品牌MONCEAU FLEURS，共同打造全新型態的複合空間vacanza Fleurs假期花町。這座空間將法國街頭隨手外帶花束的法式生活風格帶進台北，打破傳統花店包裝的沉重感與距離感，讓為自己買一束花這件事，變得像在巷口外帶一杯美式咖啡般自然且輕盈。

▲中山新地標！vacanza攜手巴黎花藝品牌打造「vacanza Fleurs 假期花町」複合空間。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲vacanza引進法式自由選花文化與Flower To Go的生活概念，期望改變台灣消費者的購花習慣。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

漫步中山巷弄遇見法式選花哲學，讓日常隨手外帶一份浪漫

哈佛醫學院的心理學研究曾指出，身處在充滿鮮花與植物的環境中，能有效舒緩都會生活的緊張焦慮，為心靈注入踏實的幸福感。這份讓花卉自然融入日常的精神，正是vacanza與MONCEAU FLEURS合作的起點。在巴黎蒙梭公園旁的MONCEAU FLEURS，最動人的風景莫過於陳列在街頭的開放式花架，人們不需要等到生日或特定節日，只要路過就能憑著當下的心情挑選幾朵花。vacanza將這樣的自由選花文化完美複製到中山門市，呼應品牌戴上飾品生活就是假期的理念，讓揀選花朵與挑選飾品一樣，成為展現個人心情與生活姿態的日常儀式。

▲「Flower To Go」的購花方式，讓買花成為日常生活中觸手可及的一份浪漫。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理



把迷你花束戴在胸前，業界首創鮮花飾品續充的永續美好

走進店內，最令人驚喜的是飾品與鮮花交織出的生活創意。vacanza首創花朵續充體驗，推出專屬限定飾品好心情花鏈與心花開胸針，這兩款飾品在結構上巧妙設計了能夠盛裝微型花材的花器空間，讓人們能把真實的新鮮花朵當成配件戴在身上。只要配戴這兩款指定飾品回到vacanza Fleurs假期花町，就能在門市內的小花充電站免費補充新鮮花材。每一次換上不同顏色與姿態的小花，都像是在為當天的服裝風格與心情進行重新定義。店內同時備有斜背式的散步小花伴袋裝花瓶，顧客可以自由組合喜愛的花種，直接背著一袋新鮮花卉穿梭中山街區散步。

▲vacanza與來自法國巴黎的Monceau Fleurs合作，在中山街區打造一處飾品與花藝結合的複合空間「vacanza Fleurs 假期花町」。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

穿透光影與木質質感的微型植物園，彡苗空間實驗打造舒壓空間

這座結合飾品與花藝的優雅空間，由國內外設計獎項常客彡苗空間實驗seed spacelab精心設計。設計團隊以讓花成為城市日常的一部分為核心，在大門與牆面採用大面積落地玻璃窗，將中山街區的樹影與陽光無縫引入室內。空間視覺揉合了法式摩登的線條與當代簡約結構，溫潤的木質展示台與層層堆疊的綠意花材交織，呈現出通透且具有空氣感流動的空間韻律。推開門走進這裡，踏在舒適的踏階與花香之間，繁忙都會的心情也會隨之沉靜下來。

▲假期花町由彡苗空間實驗 seed spacelab 操刀，營造敞亮通透、自然流動的氛圍。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲假期花町空間揉合法式摩登的優雅輪廓與當代簡約語彙。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界結合手作甜點與七夕企劃，在八月盛夏展開的城市野餐提案

為了讓這份法式浪漫延伸至街區每個角落，假期花町在開幕期間備齊了豐富的企劃活動。8月8日至8月9日以及8月14日至8月19日期間，vacanza crush！特別攜手人氣軟餅乾品牌Ruby’s推出期間限定野餐花籃，將花藝小花束、手作甜點與清涼飲品放入精緻手提盒中，讓人們能拎著花籃前往附近的公園展開即興野餐。順應即將到來的七夕情人節，自8月14日起於假期花町、假期中山實驗店、信義假期茶時光、西門假期貿易公司及京站等門市同步販售七夕情人節限定花束，售價690元。這個八月，無論是尋找一份穿戴在身上的鮮花飾品，或是渴望一束表達心意的話語，這座中山新地標都準備好用花香款待每位造訪的旅人。

▲攜手 Ruby’s 推出限定「野餐花籃」，以花藝結合甜點與城市野餐情境。 圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理







vacanza Fleurs 假期花町

假期花町消費贈「散步小花伴」

活動時間： 2026/8/8–8/9

活動內容： 於假期花町門市消費，即贈「散步小花伴」兌換券（每日限量100份）。

中山區門市滿額贈「散步小花伴」

活動時間： 2026/8/8–8/30

活動內容： 於中山地區指定門市消費滿 NT$1,200，即贈「散步小花伴」（數量有限，送完為止）。

Ruby’s 野餐花籃限量開賣

活動時間： 2026/8/8–8/9、8/14–8/19

活動內容： vacanza crush！攜手 Ruby's 推出限定「野餐花籃」（售價 NT$390），現場限量販售，亦可於線上提前預訂取貨。

七夕情人節限定花束販售

活動時間： 2026/8/14–8/19

活動內容： 於指定門市推出七夕情人節限定花束（售價 NT$690），傳遞真摯節日心意。

飾品鮮花免費續充體驗

活動時間： 2026/8/1起開放限量購買，免費填充服務至 2026/12/31 止

活動內容： 購買好心情花鏈或心花開別針（限量300份），配戴至假期花町門市即可至「小花充電站」免費補充新鮮花材。

官方網站： https://www.vacanza.com.tw/





探索完中山街區的法式浪漫花藝後，如果想繼續安排台北一日遊行程，這些近期熱門的生活風格好去處同樣不能錯過

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