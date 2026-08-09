照顧毛小孩別踩雷！幼寵照顧四大迷思破解，2歲貓咪潔牙技巧全攻略。

迎接8月寵物月，新手照顧幼寵常面臨飲食與疫苗迷思，加上成年貓咪高達8成有牙周問題，日常照護成為關鍵。資深編輯李維唐表示，掌握精準營養與潔牙習慣是毛孩健康的基礎。

養寵物就像迎接一個新生命進入生活，伴隨而來的除了滿滿療癒，還有許多需要細心學習的照顧學問。八月份伴隨國際貓咪日、國際流浪動物日與國際狗狗日接力登場，許多新手爸媽選擇在這個時節開啟與毛孩相伴的人生新篇章。然而，幼齡階段是貓犬成長最迅速、發育變化最大的關鍵時期，從腸胃菌叢建立、免疫系統發育到骨骼與牙齒生長，每一個細節都深切影響著牠們未來的健康基底。

▲幼齡時期是奠定貓犬免疫與生理發育的黃金關鍵期，每一個決策都深遠影響著牠們未來的生命品質。圖／法國皇家提供；窩客島編輯李維唐整理



破解幼寵飲食迷思，選擇適合階段的精準營養

許多人在照顧新生毛孩時，常陷入「小Baby喝牛奶最營養」的迷思。事實上，市售牛奶的乳糖含量偏高，蛋白質與脂肪比例也與母乳不同，加上貓犬體內的乳糖酶活性會隨年齡遞減，誤喝牛奶容易引發嘔吐、腹瀉，嚴重時甚至可能造成脫水危險。在初生至斷奶階段，選擇成分貼近母乳、富含易消化蛋白質與益生元的成長奶粉，才能給予幼寵溫和且完整的營養支持。另外，「一款飼料吃到底」也是常見問題，離乳期的貓犬需要單位熱量高且易消化的配方來支持免疫與大腦發育；隨著牙齒與骨骼逐漸成熟，則需要適當比例的鈣、磷與高消化性蛋白質，隨著成長階段調整飲食才是維持健康的關鍵。

▲法國皇家呼籲飼主把握幼齡貓犬的黃金成長期，以精準營養與正確日常照護為毛孩奠定健康基礎。圖／法國皇家提供；窩客島編輯李維唐整理

守護免疫空窗期，定期健檢建立完整防護網

除了飲食安排，許多飼主以為幼齡毛孩只要不出門就不會生病，卻忽略了「免疫空窗期」的存在。在出生後4至12週（幼犬約至16週）期間，來自母乳的抗體會漸漸消退，而毛孩本身的免疫系統尚未完全成熟，此時即使待在家中，也容易遭受病毒與細菌侵襲。獸醫師建議，毛孩約6至8週齡時應經評估施打基礎疫苗，並按時完成後續接種，在建立完整保護力前，應盡量避免接觸高風險環境，同時保持居家環境清潔。此外，健康檢查不該等生病或年老時才進行，帶毛孩回家後的第一時間就應安排健檢，由獸醫師協助規劃疫苗、驅蟲與日常照護計畫，並在日常觀察食慾、排便與活動力變化，才能早一步做好預防醫學。

▲幼齡貓犬從腸胃道菌叢建立、免疫系統成熟，到腦部、骨骼及牙齒等發育，每一個生命階段都有著不同的營養需求與照護重點。圖／法國皇家提供；窩客島編輯李維唐整理



關注貓咪口腔保健，讓潔牙輕鬆融入日常生活

隨著毛孩漸漸長大，口腔健康成為貫穿一生生活品質的重要課題。根據研究顯示，高達8成2歲以上的貓咪面臨牙齒健康問題，若長期忽略清潔，容易產生口臭、牙垢堆積，甚至引發掉牙而影響進食與營養吸收。然而，不少貓咪極度抗拒牙刷與牙膏，強行刷牙往往讓飼主與毛孩雙方都承受巨大壓力。面對這樣的日常困擾，選擇獲得美國VOHC權威認證且具有多孔潔牙結構的貓咪潔牙餅，能讓毛孩在自然咀嚼過程中協助控制牙菌斑與牙垢形成，搭配適量餵食與添加益生菌、牛磺酸等養分，讓口腔保養變得簡單又輕鬆，陪伴毛孩健康快樂地長大。

▲雀巢全新推出「普瑞納 DENTALIFE 貓咪潔牙餅」，打造貓咪日常口腔保健新選擇。圖／台灣雀巢提供；窩客島編輯李維唐整理

▲通過美國 VOHC 認證，「普瑞納 DENTALIFE 貓咪潔牙餅」有效控制牙菌斑及牙垢形成。圖／台灣雀巢提供；窩客島編輯李維唐整理





雀巢普瑞納 DENTALIFE 貓咪潔牙餅（鮭魚風味）

特色賣點：通過美國獸醫口腔健康委員會（VOHC）權威認證，經科學實證能有效協助控制牙菌斑與牙垢形成。採創新多孔結構設計，讓貓咪在自然咀嚼時使牙齒穿透餅乾，深層清潔齒縫與牙齒表面。

營養熱量：每顆僅 1.4 大卡，低卡無負擔；無添加人工香料與色素，並額外添加活性益生菌、牛磺酸與鈣質，同步照顧腸道與全方位營養。

販售資訊：一盒 6 入（單包 51g），建議售價 499 元，於全台好市多獨家首發開賣。

法國皇家 幼齡貓犬成長奶粉（Babycat milk / Babydog milk）

特色賣點：專為初生至離乳期幼寵設計，成分高度貼近母乳營養比例，完全不含澱粉且調節適當乳糖量，避免幼寵因乳糖不耐引起嘔吐或腹瀉風險。

營養成分：富含高消化性蛋白質（L.I.P.）與益生元（FOS），能幫助幼寵腸道好菌建立與維持消化健康；添加 ω−3 脂肪酸（DHA）促進腦部與神經系統發育，並搭配維生素 C 與 E 打造黃金免疫保護力。

適用對象：初生至斷奶階段之幼貓、幼犬。

法國皇家 幼齡貓犬階段性精準營養配方