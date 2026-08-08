免費喝星巴克咖啡！Nespresso快閃華山、大巨蛋，三秒挑戰再送周邊。

編輯 鄭雅之 表示：週末也要被咖啡香療癒啊！免費咖啡體驗先喝起來～

現代人每天早晨總需要一杯香醇咖啡來喚醒靈魂。這次 Nespresso 將臥室裡的慵懶氛圍搬上台北街頭，驚喜打造期間限定的早咖起居室，接連在華山文創園區與臺北大巨蛋熱鬧登場。現場不僅能免費喝咖啡，還有放大版的巨型床墊可以拍照打卡，讓大家在匆忙的都市節奏中，找到專屬自己的晨間美好儀式感。



▲Nespresso期間限定早咖起居室快閃店於華山文創園區與臺北大巨蛋登場，打造沉浸式晨間體驗。(攝影：鄭雅之)

▲親手萃取香醇咖啡並手捧專屬晨間飲品，在夏日快閃店現場拍照記錄美好儀式感。(攝影：鄭雅之)





現做體驗免費喝咖啡

現場展示超過 40 款膠囊供民眾試聞香氣，體驗咖啡帶來的療癒時光。現場加LINE好友即可獲得一張免費咖啡券，可以親手操作全新 Vertuo UP 膠囊咖啡機，感受 3 秒預熱與一鍵萃取，現場有淺焙果香索莉里歐、中焙木質香墨西哥與深焙黑可可香星巴克佛羅娜三款不同風味咖啡豆選擇，並自由選擇要冰美式、熱美式或冰拿鐵，直接外帶一杯享受質感咖啡時光。



▲現場能親手操作全新 Vertuo UP 膠囊咖啡機，並提供淺焙果香索莉里歐、中焙木質香墨西哥與深焙可可香星巴克佛羅娜等三款免費試喝選擇。(攝影：鄭雅之)





趣味三秒晨醒挑戰賽免費抽限量質感禮

除了香氣四溢的品嚐區之外，現場最吸睛的就是放大版的居家場景，巨型床墊與蓬鬆枕頭絕對是今夏最熱門的打卡景點。活動更精心規劃了趣味的三秒晨醒挑戰賽，讓大家在遊戲中感受快速預熱的便利性。只要完成指定任務，就能免費把限定鑰匙圈、活動貼紙以及咖啡兌換券等多重精美好禮帶回家。



▲快閃店將巨型床墊與蓬鬆枕頭搬上台北街頭，成為華山與大巨蛋今夏熱門的打卡景點。(攝影：鄭雅之)





全配組合享高額折扣再加購夢幻隨行杯

為了讓咖啡愛好者把這份晨間儀式感帶回家，品牌特別在線上平台推出早咖限定全配組合，享有高達 38% 的超值折扣。組合內含精美主機、多款熱門膠囊，以及萬用展示罐與旅行收納包等質感配件。消費指定商品還可以享有 75 折加購夢幻色系隨行杯的優惠，讓大家隨時隨地都能展現個人的咖啡美學。



▲完成現場指定體驗任務或三秒晨醒挑戰賽，即可獲得夏日限定咖啡鑰匙圈等多重精美好禮。(攝影：鄭雅之)

▲現場展示全新 Vertuo UP 膠囊咖啡機、奶泡機與限量色 Travel 夏日隨行杯等質感精品配件。(攝影：鄭雅之)

Nespresso早咖起居室 快閃活動

活動地點、時間

華山 1914 文創園區忠孝三角 8/7 13:00~19:00；8/8、8/9 11:00~19:00

臺北大巨蛋松菸大道西側，8/14-8/16 12:00~20:00





體驗亮點與快閃好禮

展示 40 種以上 VERTUO 系列咖啡膠囊供現場試聞香氣

親手操作全新 Vertuo UP 膠囊咖啡機，感受 3 秒快速預熱與一鍵萃取，現場提供淺焙果香大杯甄選索莉里歐、中焙木質香單一產區甄選咖啡墨西哥、深焙黑可可香星巴克佛羅娜綜合咖啡等三款免費試喝選擇，並可自由調配成冰美式、熱美式或冰拿鐵

巨型床與立體 Vertuo UP 咖啡機沉浸式打卡拍照裝置

參加「一指 UP TO ME」3 秒晨醒挑戰賽與現場互動遊戲

完成指定體驗即可免費獲得頂級咖啡兌換券、夏日限定咖啡鑰匙圈、活動限定貼紙，數量有限送完為止





限定快閃優惠資訊

Momo 購物網限定「Vertuo UP 超值全配組」

優惠價 8800 元，原價 11600 元，內含 Vertuo UP 膠囊咖啡機、晨間美式膠囊組 50 顆、12 顆頂級咖啡體驗組，加贈萬用儲存展示罐與旅行掛式收納包，最高享 38% 回饋。

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咖啡控要來喝！

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看更多Nespresso早咖起居室

▲早咖起居室打造咖啡風味展示區，現場展示超過 40 款 VERTUO 系列咖啡膠囊供民眾體驗聞香。(攝影：鄭雅之)

▲民眾可透過專屬聞香瓶細細品味深焙黑可可香的星巴克佛羅娜綜合咖啡，感受不同風味層次。(攝影：鄭雅之)