文博會貓奴必逛！韓國無厘頭貓MIND.A.DAY滿額送周邊，作家親揭台灣限定新品。

貓奴來到文博會一定要來逛MIND.A.DAY！來自韓國人氣文創品牌 MIND.A.DAY 再次登陸台灣文博會，窩客島編輯特意和作家深度訪問，在訪談過程中感受到作者對於貓咪、創作的熱情，也對台灣粉絲充滿著感謝。再次參加文博會的 MIND.A.DAY攤位規模直接擴大兩倍，現場不僅帶來豐富的潮流生活小物，更準備了滿額轉盤活動送出限定周邊，希望讓台灣粉絲能感受到療癒人心與充滿驚喜的視覺體驗。



▲韓國潮流插畫MIND.A.DAY創作者現身台灣文博會，現場展示手機殼、收納包等熱門貓咪文創周邊商品。(攝影：鄭雅之)

▲台灣文博會展出多款大容量MIND.A.DAY大頭貓咪抽繩束口肩背包，展現兼具潮流與實用的選物品味。(攝影：鄭雅之)





四歲愛貓才是 MIND.A.DAY 的靈感總監

談到MIND.A.DAY的創作契機，作家笑著透露靈感全來自自家四歲的愛貓。因為貓咪總以為把臉藏進毛巾或塑膠袋裡就是全身隱形，這種無厘頭行為被轉化為戴著面具的潮流貓咪。希望透過這種充滿反差感的設計，傳遞出展現自我與建立自信的心情，陪伴大家度過每個平凡日常。



▲MIND.A.DAY壓克力氣墊手機支架，幽默百變的COVERCAT造型讓人愛不釋手。(攝影：鄭雅之)





台韓粉絲偏好大不同展現獨特選物品味

作家也特別分析台韓兩地粉絲的喜好差異。韓國粉絲偏好具備時尚感且能直接穿戴在身上的潮流服飾，台灣粉絲則更鍾情於無厘頭與奇特可愛的風格小物，像是精緻的吊飾、隨身小物，以及包包與環保杯等實用生活周邊，在台灣都擁有極高人氣與討論度。



▲針對台灣手搖飲文化推出的MIND.A.DAY飲料提袋與杯套，兼具實用與潮流可愛風格。(攝影：鄭雅之)





首度參展大受好評且台灣粉絲溫暖相助

回憶起首次參加台灣文博會，作家透露最初其實感到非常不安，沒想到現場湧入許多粉絲帶著周邊前來支持，讓人大呼幸福。展覽期間更有一位台灣粉絲主動幫忙處理攤位事務，這份貼心協助讓作者感動銘心。如今兩人依然保持聯繫，對於作家而言MIND.A.DAY的成長是和粉絲雙向奔赴之下的美好成果。



▲韓國爆紅潮萌插畫品牌MIND.A.DAY創作者為文博會來台現身，攤位擴大兩倍展現COVERCAT的獨特潮流魅力。(攝影：鄭雅之)

▲以愛貓日常趣味造型為靈感的MIND.A.DAY造型胸章，無厘頭搞怪模樣成為熱門收藏小物。(攝影：鄭雅之)





傾聽粉絲心聲帶給大眾更多療癒與歡笑

MIND.A.DAY 的作品充滿療癒又幽默的風格，作家表示創作初衷就是希望帶給大家滿滿幸福感與更多笑容。為了讓作品更有趣，作者非常重視與粉絲之間的雙向溝通。除了過去應粉絲許願打造台灣傳統紅白塑膠袋造型，文博會結束後更預告將推出全新台灣在地限定創作，令人期待。



▲韓國潮萌貓咪MIND.A.DAY推出療癒造型大頭玩偶，深受廣大貓奴與粉絲喜愛收藏。(攝影：鄭雅之)

▲韓國爆紅插畫MIND.A.DAY推出全包式透明防摔手機殼，滿版戴面具貓咪造型極具辨識度。(攝影：鄭雅之)





So-net促成跨界合作與文博會限定活動

先前由 So-net 幫忙促成 MIND.A.DAY 與迷客夏的跨界合作，讓許多貓奴在喝手搖飲時獲得滿滿療癒感。這次文博會現場販售海報、手機殼、飲料提袋與包款等周邊，展場更推出滿額轉盤活動，只要消費滿六千元就有機會獲得非賣品的限定拖鞋、襪子或提袋，吸引眾多貓奴前來搶購。



▲由So-net促成MIND.A.DAY與迷客夏跨界合作，團隊成員與創作者於台灣文博會攤位開心合影留念。(攝影：鄭雅之)

▲台灣文博會MIND.A.DAY攤位滿額轉盤活動送出限定好禮，包含造型拖鞋、襪子與帆布提袋等商品。(攝影：鄭雅之)

文博會MIND.A.DAY

地點：台北南港展覽館 1 館 1 樓（攤位 J3-064）

展出時間：2026年8月6日至8月12日

現場販售商品：海報、手機殼、飲料提袋、包款、磁鐵、明信片等各式生活小物

滿額轉盤活動：現場消費滿六千元即可參加一次轉盤活動，有機會獲得非賣品限定商品，包含限定拖鞋、襪子或提袋

新品預告：應台灣粉絲許願敲碗，文博會結束後將正式公開全新的台灣在地特色造型，並推出台灣限定周邊商品











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