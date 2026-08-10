羅東新開昭和咖啡聽先衝！3間星巴克日式老宅推薦，夏日出遊就到這吹冷氣休息。

編輯 鄭雅之 表示，把星巴克歷史建築門市當成順遊休息站，能讓在地散策更有質感與儀式感。

夏日旅遊不一定要花大錢擠出國！現在越來越多國人偏好走入在地景點，享受步調放慢的生活感散策。星巴克自8月10日起串聯全台3家歷史建築門市，包含全新的羅東林場門市、大溪公園門市與清水中山門市。將咖啡館變成途中的質感休息站，邀請大家順遊周邊景點，開啟一趟隨性自在的夏日輕旅行。



▲全新登場的星巴克羅東林場門市充滿日式宿舍的懷舊氛圍，吸引許多咖啡迷與遊客專程前來拍照，享受慢步調的宜蘭輕旅行。

▲星巴克宜蘭羅東林場門市首賣限定商品，包含可愛的青蔥與竹筍造型MINI熊寶寶，以及車長造型收納包，是星巴克迷必買收藏品。





星巴克宜蘭羅東打卡昭和木造小屋

全新開幕的宜蘭羅東林場門市座落在林業園區內，整棟建築由日式宿舍修復活化而成。走進店裡就能聞到溫暖木香與濃郁咖啡香，坐在木造小屋裡還能欣賞窗外滿滿綠意。門市這次更同步推出在地特色青蔥與竹筍造型熊寶寶，非常推薦大家安排一趟宜蘭森林散策，順道前來拍照打卡搶購限定周邊。





星巴克 羅東林場門市 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷1號

電話：039532882

營業時間：星期一至星期日0800至2000





星巴克 羅東林場門市首賣推薦商品

青蔥裝扮MINI熊寶寶 580元

竹筍裝扮MINI熊寶寶 580元

車長裝扮MINI熊收納包組 980元

41oz車長小熊冷水壺，容量1212毫升 950元

木紋女神不鏽鋼杯 1200元

▲星巴克全新的宜蘭羅東林場門市，保留溫暖的木造建築與綠意庭園，為旅人打造充滿懷舊質感的日式木屋咖啡體驗空間。





星巴克桃園大溪順遊老街石板路

充滿濃厚人文氣息的桃園大溪公園門市同樣吸引眼球。這座門市完美保留了日式歷史建築特有的古樸韻味，出來就能直接連結熱鬧的大溪老街與古城區。旅人可以先在店內點一杯香濃咖啡，接著踩著石板路慢慢踏青漫步。細細體會老建築與舊時光交織出的獨特城市魅力，體驗步調放慢的幸福感受。





星巴克桃園大溪門市 店家資訊

地址： 桃園市大溪區興和里普濟路37之2號

電話： 03 388 6973

營業時間： 週一至週五 07:00–19:00；週六、週日 ㄓ07:00–20:00



▲桃園大溪公園門市內部充滿木質調與採光大窗，走累了可以坐在這裡品嚐香濃咖啡，欣賞戶外大溪老城區與公園的自然綠景。





星巴克台中清水吹海風看濕地夕陽

一路向南來到台中海線的清水中山門市，這座由昔日舊糧倉改建活化的特色空間極具魅力。店內保留了經典的木造屋架結構，將歷史建築與在地海港文化完美融合。旅人坐在懷舊空間喝咖啡休息，還可以順道遊覽附近的清水老街與高美濕地。在西海岸溫柔海風吹拂之下，為夏日旅行留下最浪漫迷人的記憶。





星巴克台中清水中山門市 店家資訊

地址： 臺中市清水區中山路94-1號

電話： 04 2622 8306

營業時間：週一至週五 06:30–21:00；週六、週日07:00–21:00



▲由舊糧倉改建的星巴克清水中山門市保留經典木造屋架，寬廣的懷舊空間融合在地海港文化，是台中海線必訪的特色門市。

▲台中清水中山門市融合舊糧倉與歷史建築特色，店內空間優雅懷舊，非常適合安排一趟清水老街與高美濕地順遊的輕旅行。

人氣咖啡最新推薦喝！

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看更多特色星巴克門市

▲星巴克羅東林場門市內部設有舒適榻榻米座位區，大片木格拉門呈現濃濃日式風情，是造訪宜蘭林場必訪的絕美木造咖啡館。

▲星巴克在大溪老城區打造充滿日式和風氣息的大溪公園門市，結合老街文化與綠意樹蔭，成為桃園大溪漫遊最新的熱門打卡景點。

▲宜蘭羅東林場門市夜景極具昭和風情，這座由百年日式宿舍修復的特色咖啡館，是前往羅東林業文化園區散策不可錯過的打卡景點。