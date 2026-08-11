把胡椒粉帶著走！泰國「迷你調味罐鑰匙圈」社群爆紅，還能變髮夾隨時拿下來加料。

只能說泰國人真的很會做伴手禮！編輯王瀅瀅表示，平常吃比較重口味的朋友很需要來一罐這個酷東西！

每次造訪泰國，除了逛不完的夜市與打卡咖啡廳，當地無極限的文創好物總能讓人發掘滿滿驚喜。最近在社群平台上引發熱烈討論的，竟是泰國老字號香料品牌「Nguan Soon手標牌」推出的全新潮玩。品牌發揮泰式獨有的搞怪幽默，把大家廚房裡必備的胡椒與辣椒粉直接「照了縮小燈」，搖身一變成為迷你鑰匙圈與髮夾，小巧精緻的模樣宛如娃娃屋配件，迅速成為曼谷最受矚目的爆紅伴手禮。

▲泰國老字號香料品牌發揮創意，將經典調味料縮小成時尚配件。

鑰匙圈裡裝真香料！美食神隊友隨身攜帶

這系列掛飾最惹人喜愛的，莫過於它神還原外觀之餘，瓶身內部竟然裝著「貨真價實」的調味料。這款鑰匙圈售價落在24至39泰銖之間，提供白胡椒粉、黑胡椒粒、鹽與細辣椒粉等多種風味。當大家出門在外吃飯嫌餐點少一味時，不用再苦等店員，直接摘下身上的鑰匙圈就能現場加料。不過官方也幽默提醒，因為裡面裝的是真材實料，使用完畢後務必記得把蓋子鎖緊，以免讓香味或粉末灑得滿包包都是。

▲鑰匙圈瓶身內裝有真正的香料，隨身攜帶方便隨時為美食提味。

夾在頭上的行動調味罐！最吸睛的泰式潮流髮夾

除了鑰匙圈，品牌更把腦筋動到了髮飾上，推出單價49泰銖的金屬髮夾，底座配上長6公分、寬1.5公分的迷你調味罐，瞬間成為最具話題性的時尚單品。夾在頭髮上不僅造型感十足、回頭率爆表，需要時還能隨時摘下來為美食提味。對於這種趣味滿點的設計，品牌店家還特別附上溫馨提示，懇切交代大家隨身提味固然方便，但「千萬不要直接從頭上拿起來撒」，這番讓人會心一笑的溫馨叮嚀，更讓這款髮夾多了一份親切的生活感。

▲迷你調味罐髮夾造型十分吸睛，成為引人注目的泰式潮流單品。

想把這款兼具趣味與實用性的隨身小物帶回家，目前在曼谷的實體選物店如Siam Center 3樓的ABSOLUTE SIAM STORE，以及位於TCDC 1樓的Neighbourmart都找得到它們的蹤影，甚至有些店家還推出四入一組295泰銖的組合包。這種令人會心一笑的玩味設計，正好展現了曼谷這座城市源源不絕的創意與生命力。下次前往曼谷度假時，不妨撥空去選物店與賣場挖掘這些讓人愛不釋手的在地寶藏。









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