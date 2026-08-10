全家水果冰沙「酷繽果」59元開喝！韓爆紅健康飲有買一送一，橄欖油檸檬飲先囤。

編輯 鄭雅之 表示，全家真的是你家，幫你把健康變成好喝的果汁冰沙！

現代人生活節奏飛快，外食比例攀升與日常壓力常讓人忽略了健康保養。全家觀察到這股切中痛點的飲食需求，重磅推出「酷繽果」機能水果冰沙，主打將日常關鍵營養素直接注入沁涼冰沙之中，同時引進韓國高人氣限定飲品並祭出優惠，讓忙碌的小資族在超商就能快速補充能量。



▲全家酷繽果蘋果順、桑葚睏與胡蘿蔔亮三款冰沙齊發，針對外食順暢、忙碌放鬆及日常養護情境，打造專屬的機能飲品。

▲全家酷繽果機能水果冰沙限時推出59元嘗鮮優惠，隨手一杯就能滿足日常生活中的各種保健需求，成為超商解憂補給首選。





全家開賣水果冰沙！3款酷繽果滿足生活需求

這次酷繽果推出三款亮眼新品，想要幫助消化的朋友首選含有6000毫克膳食纖維的「蘋果順」，壓力大則推薦添加150毫克含有GABA成分的「桑葚睏」，而長時間盯著螢幕的上班族最適合補充含180毫克金盞花萃取物的「胡蘿蔔亮」，三款風味皆交織自然果香且清爽不甜膩，讓健康補給變得簡單又美味。



▲酷繽果胡蘿蔔亮融合胡蘿蔔、柳橙與香蕉等蔬果精華，並添加金盞花萃取物葉黃素，口感清爽甜美。





韓國爆紅限定飲品獨家開賣

除了酷繽果之外，全家更獨家引進韓國熱銷的「LATIB橄欖油檸檬飲」，採用特級初榨橄欖油結合冷壓檸檬汁，原價109元特價99元，同步推出的「HL Science韓國藍莓汁」更享有買1送1好康，搭配「大人的生活」系列第2件6折優惠，讓大家輕鬆體驗豐富的補給選擇。



▲韓國獨家引進LATIB橄欖油檸檬飲採用隨身包設計，搭配特級初榨橄欖油與冷壓鮮榨檸檬汁，隨時隨地開啟清爽無負擔的健康儀式。

全家酷繽果系列

品項：蘋果順、桑葚睏、胡蘿蔔亮

原價：65元

優惠時間：8月5日至9月1日

優惠內容：嘗鮮價59元





全家健康系列飲品推薦

LATIB 橄欖油檸檬飲（25ml）

原價：109元

優惠時間：8月5日至9月1日，特價99元（全家獨家販售）





原價：109元 優惠時間：8月5日至9月1日，特價99元（全家獨家販售） HL Science 韓國藍莓汁（80ml）

原價：35元

優惠時間：8月5日至9月1日買1送1（全家獨家販售）





原價：35元 優惠時間：8月5日至9月1日買1送1（全家獨家販售） 大人的生活系列

品項：燕窩酸水光飲、維生素C飲、膠原蛋白飲、好眠乳酸飲

原價：39元

優惠時間：8月5日至9月1日任選第2件6折或買3送1









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