大直米其林戰區藏著家常溫柔！7年隱藏版無菜單日料騰鮨用18道割烹握壽司驚豔懂吃行家。

位於大直米其林戰區的預約制日料騰鮨，以18道結合豐洲直送漁貨與溫情割烹的極致菜單震撼饕客。資深編輯李維唐表示，騰鮨巧妙打破高檔日料的嚴肅壓迫感，將寵物友善與家庭溫情融入極致板前體驗，成功開創高端餐飲的生活化新標竿。

走進台北大直美麗華商圈的樂群三路，街邊林立著幾間享譽國際的星級餐廳，讓這條繁華街廓獲得米其林一條街的稱號。在這片充滿頂級餐飲氣氛的戰區中，有一家靜靜佇立7年的精緻日本料理店，名為騰鮨。這座主打預約制無菜單板前料理的料亭，雖然店名帶著鮨字，卻沒有傳統高檔壽司店常見的高冷壓迫感，而是將江戶前手作握壽司與溫潤細緻的割烹料理互相結合，在喧囂城市中為饕客提供如回到家中一般的溫馨餐桌體驗。

▲寬敞舒適的板前座位區，背景搭配細緻木格柵與職人手藝編織的富士山意象。 圖／窩客島編輯李維唐 攝 ▲每週由日本豐洲市場直送的整隻當季頂級松葉蟹，展示於板前準備料理。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

大直無菜單日本料理推薦騰鮨的匠心空間與20年職人阿文師傅

輕推開騰鮨的大門，室內空間散發著純粹沉穩的木質香氣。餐廳負責人周彥如本身是一位資深室內設計師，她特別從日本引進建材與傳統工藝，以溫暖的木構造與木格柵築起江戶時代的懷舊底蘊。板前座位上方掛著手工編織的富士山景，同時搭配大正與平成時期藝術家手繪的金箔散花圖，讓人在入座瞬間便油然而生一種歸家般的安定感。



餐廳的靈魂關鍵人物阿文師傅擁有超過20年的餐飲經歷，他始終堅定著以質為先的料理初衷，每週親自揀選由日本東京豐洲市場直送台灣的當季頂級漁貨，並搭配新潟越光米捏製出帶有空氣感的醋飯。為了打破高端日料的距離感，阿文師傅在板前會透過平板電腦向賓客細心解說每種食材的來源與故事，將生硬的品嚐轉化為溫暖的生活對話。

▲擁有超過20年資歷的阿文師傅於板前展現精湛刀工與捏製手藝，並運用平板電腦向賓客細心解說食材部位與背後故事。 圖／騰鮨提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲奢華感十足的松葉蟹鉗蒸蛋，碩大肥美的蟹肉鉗令人賞心悅目。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

台北高端日料騰鮨18道春夏季割烹與握壽司極致菜單解析

整套菜單由18道充滿節奏感的料理交織而成，帶領饕客展開一場視覺與味蕾的深度探險。揭開序幕的是溫雅綿密的手工琥珀豆腐前菜，溫柔地喚醒沉睡的味覺。緊接著登場的是北海道干貝握壽司與海膽軍艦壽司，將豐洲漁貨的極致甘甜發揮得淋漓盡致。

▲主廚阿文師傅親手捏製海膽軍艦壽司，盛裝於切子玻璃皿中，極具視覺美感。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

令人眼睛一亮的松露醉蝦握壽司，則巧妙地將中式沉穩酒香與日式精緻手法結合，帶來耳目一新的風味衝擊。隨後端上的手工醃製烏魚子與烏魚腱呈現出層次分明的扎實口感，再搭配吸滿濃郁湯汁的鮑魚滷蘿蔔，帶來極具家庭感的細緻溫暖。

▲主廚將飽含濃郁高湯精華的鮑魚淋上滷蘿蔔，呈獻細緻溫暖的割烹風味。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

▲鋪滿當季松葉蟹肉與蟹膏點綴的松葉蟹握壽司，風味極致鮮甜。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

▲於板前現場手工現作精緻和菓子，運用細膩工藝雕琢出如花朵般優雅的造型，呈獻視覺與味蕾雙重享受。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

▲板前擺放各式溫馨可愛公仔擺飾與精心呈上的和菓子水果，展現親切療癒的生活感。 圖／窩客島編輯李維唐 攝

大直美食推薦全齡與寵物友善的高質感包場餐廳騰鮨

隨著餐程推進，油脂肥美的白旗魚腹握壽司與當季松葉蟹握壽司接連上桌，蟹肉的鮮甜與醋飯微酸的香氣在口中完美交融。熱食部分由香氣逼人的目光魚一夜乾拉開序幕，結合炭火炙烤的喜知次與昆布生蠔，在海味高溫催化下釋放出濃郁無比的鮮甜汁液。蒸物部分呈上奢華的松葉蟹鉗蒸蛋，質地滑嫩且入口即化。炙烤和牛的油脂則在板前高溫下微微融化，四溢著誘人的焦香與脂甜。在極致鮪魚腹握壽司，撒上黑七味調味的鮪魚腦天，以及油脂豐沛的鰈緣側軍艦壽司輪番堆疊後，一碗熱騰騰的蒜頭蛋花湯溫柔地為熱菜劃下句點，尾聲更以手工現作和菓子與當季水果帶來極致滿足。

除了對食材與烹調技藝的極致追求，騰鮨在服務細節上也充滿了生活溫度。為了讓美食體驗能夠陪伴每一個家庭的珍貴時刻，餐廳打造了貼心的全齡友善環境，不管是高齡長輩或是年幼孩童都能獲得最體貼的款待。騰鮨更打破了高價位日料餐廳的繁複規範，推出寵物友善政策，讓饕客可以帶著家中的毛小孩一同走入餐廳，共享溫馨美好的用餐時光。午餐時段每人3500元加上百分之10服務費，晚餐時段每人6000元加上百分之10服務費，憑藉著真誠親切的服務態度與令人難忘的美味，讓許多企業老闆與熟客將這裡當成私人包場的首選目的地，也在繁華都市生活中為無數饕客帶來胃與心靈的雙重療癒。

▲騰鮨隱身於台北大直樂群三路，木造門面與溫暖暖簾傳遞出江戶時代懷舊料亭的優雅氛圍。 圖／窩客島編輯李維唐 攝





騰鮨 18道極致菜單

前菜與冷盤

琥珀豆腐前菜：質地溫雅綿密，入口細緻優雅，為饗宴溫柔揭開序幕

北海道干貝握壽司：選用豐洲直送極致鮮嫩干貝，展現天然甘甜

海膽軍艦壽司：鋪滿濃郁甘甜的鮮美海膽，海味層次豐富

松露醉蝦握壽司：結合中式醇厚酒香、濃郁松露香氣與日式手作握壽司

品味割烹與酒餚

手工醃製烏魚子、烏魚腱：口感扎實且鹹香層次分明，極具風味記憶點

鮑魚滷蘿蔔：蘿蔔吸飽濃郁高湯與甜美鮑魚精華，口感溫潤細緻

白旗魚腹握壽司：油脂肥美滑順，醋飯酸甜比例拿捏得宜

松葉蟹握壽司：當季松葉蟹肉質細緻甜美，與微酸醋飯完美融合

炭火炙烤與熱食

目光魚一夜乾：經風乾熟成催化，魚肉香氣撲鼻且風味濃郁

烤喜知次：炭火高溫炙烤出極致豐富油脂與鮮甜肉質

烤昆布生蠔：高溫烘烤釋放出昆布與生蠔交織的濃郁海味

松葉蟹鉗蒸蛋：奢華感十足，質地如絲綢般滑嫩、入口即化

炙烤和牛：高溫下油脂微微融化，口中散發誘人焦香與脂甜

靈魂握壽司盛宴

鮪魚腹握壽司：富含豐沛油脂，入口即化展現頂級風味

鮪魚腦天黑七味：稀有部位口感獨特，搭配黑七味帶出微辣香氣

鰈緣側軍艦壽司：油脂極其豐沛，呈現極致濃醇口感

溫情尾聲與甜點

蒜頭蛋花湯：香氣濃郁溫熱，溫柔撫慰胃腸並為熱菜劃下句點

手工現作和菓子、當季水果：精緻美觀，為整場饗宴帶來視覺與味蕾的最終滿足

騰鮨

電話：02-8502-3882

地址：台北市中山區樂群三路285號1樓

餐費：午餐 3,500 元、晚餐 6,000 元，6 人以上可包場。









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