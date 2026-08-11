買一送一爽住兩間五星級飯店！宜蘭威斯汀聯手日月潭溫德姆，泡奢華美人湯再送星巴克。

想一次搞定山林秘境與湖光山色，力麗集團推出超殺雙城住房優惠！資深編輯李維唐表示，這次專案打破連續入住限制，一萬五有找就能開箱兩間頂級五星溫泉飯店，極具市場競爭力。

當生活被繁雜的日常步調填滿，一場能夠同時撫慰身心、沉浸於山林與湖光山色的慢旅，便成了最奢侈的期盼。力麗集團貼心串聯旗下兩座頂級度假酒店，打造山海典藏雙泉假期專案。這項雙城企劃打破了單一地點度假的框架，讓旅人不再需要於山林與湖泊之間猶豫，能自由掌握旅行的節奏，從宜蘭員山的綠意山嵐一路延伸至日月潭的清澈水岸，在溫潤的碳酸氫鈉泉與細膩款待中，收穫專屬於自己的度假時光。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店外觀建築呈現濃厚的日式禪風美學，邀請旅人從水的故鄉宜蘭員山展開靜謐的山林溫泉之旅。 圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



走進宜蘭山林秘境沉浸美肌美人湯

旅程的起點可以優雅地從水的故鄉宜蘭員山展開。踏入群山環抱的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，濃厚的日式禪風氛圍隨即撲面而來。入住13坪寬敞舒展的豪華或精選客房，最令人心動的是客房內設置的獨立泡湯池，隨時都能將疲憊的身心浸潤於碳酸氫鈉泉中，感受美人湯帶來的溫潤滋養。泡完湯後，沉睡於標誌性的天夢之床，享受極致舒眠體驗。館內更備有日式禪風露天風呂、泳池、健身房與多元休閒設施，平日入住更有機會獲得限量套房升等禮遇，讓山林假期充滿儀式感。

▲酒店館內設有日式禪風露天風呂，讓賓客能沉浸於群山環抱的天然碳酸氫鈉美人湯中。 圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

漫步日月潭湖畔夜尋無光害滿天星斗

隨著山嵐飄移，旅人能循著心意來到日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，感受截然不同的悠然水岸風情。入住精緻或標準客房，房內同樣備有私人溫泉泡湯池，讓每吋肌膚沐浴於碳酸氫鈉泉中。午後時分，悠哉地走進月影酒吧兌換星巴克咖啡飲品，靜靜看著湖光水色隨時間流轉。帶小朋友同行的家庭，還能暢玩當地最大的魯魯札札親子設施。當夜幕低垂，在導覽員帶領下走入毫無光害的夜空下，仰望滿天星斗，親身體驗日月潭從白晝到夜晚截然不同的迷人風貌。

▲客房內皆備有獨立溫泉泡湯池，旅人可一邊享受溫潤美肌湯泉，一邊遠眺日月潭的美麗山光水色。 圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



彈性規劃雙城假期從容收藏山湖美景

這項充滿彈性的雙城住房方案銷售期間為2026年8月10日至2026年8月31日，入住期限則可一路延伸至2026年11月30日。專案售價15088元，包含宜蘭威斯汀與日月潭溫德姆各入住乙晚並享用雙人早餐。旅人無須連續入住，能完全依照自己的生活步調，自由選擇任一酒店作為旅程起點，並獲得另一間酒店平日雙人房住宿券，從容切換於宜蘭山林的靜謐綠意與日月潭湖畔的悠然風光之間。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店坐擁絕美水岸視角，完美串聯宜蘭山林與日月潭湖景的雙城五星奢旅。 圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





山海典藏．雙泉假期！宜蘭x日月潭 雙城聯賣住房專案

活動時間：

銷售期間：2026/8/10 - 2026/8/31

入住期間：2026/8/10 - 2026/11/30（不需連續入住，限平日入住，週末及指定日期依飯店規範加價）

活動內容：

優惠售價：NT$15,088（含宜蘭威斯汀及日月潭溫德姆各入住乙晚，均附雙人早餐）。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店禮遇：入住13坪豪華或精選客房，享房內獨立泡湯池（員山碳酸氫鈉美人湯）、天夢之床，平日入住有機會享限量升等套房。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店禮遇：入住精緻或標準客房，享房內獨立泡湯池、暢玩當地最大魯魯札札親子設施、午後於月影酒吧兌換星巴克咖啡飲品，以及夜間無光害導覽觀星體驗。





宜蘭力麗威斯汀度假酒店

訂房電話：03-923-2111

官方網站：https://www.westin-yilan.com

飯店地址：宜蘭縣員山鄉永同路一段268號

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

訂房電話：049-285-0085

官方網站：https://wyndhamsunmoonlake.com/

飯店地址：南投縣魚池鄉中正路312號





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