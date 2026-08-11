吃到飽控買一送一！凱撒飯店連鎖線上旅展狂殺708元起，餐券買10送1、中秋聚餐最大優惠。

凱撒飯店連鎖推出夏季線上旅展，聯合自助餐券單張最低708元起。窩客島資深編輯李維唐表示，這次買10送1與新會員買一送一折扣力度強勁，是消費者搶先布局中秋聚餐與企業送禮的極致CP值首選。

每當時節邁入夏末秋初，空氣中彷彿開始飄散著濃濃的聚餐氣息，不論是即將到來的中秋佳節團聚，或是悄悄倒數的年底好友相聚，挑選一家能讓長輩滿意、年輕人歡喜的星級飯店吃到飽，總能為美好的日子增添許多儀式感。為了將暑期的歡樂氣氛延續下去，凱撒飯店連鎖宣布在2026年8月17日至9月20日期間限定推出夏季線上旅展，用滿滿的極致美食提案，陪伴大家迎接收穫滿滿的溫馨時節。

▲凱撒飯店連鎖夏季線上旅展開跑，推出超值「聯合自助餐券」套券組，單張最低708元起。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島編輯李維唐整理



四館星級料理一券搞定！聰明消費精算澎湃美味

對於熱愛品嚐美食又精打細算的美食家來說，這次登場的聯合自助餐券絕對是一場不容錯過的盛宴。業者特別規劃每套10張售價8500元的優惠組合，更祭出買1套贈1張、買5套贈10張的超殺回饋方案，經過仔細計算後，單張餐券最低只要708元起就能入手。最吸引人之處莫過於極高的靈活性，只要手持一張票券，就能自由選擇前往台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳、或是台北新板希爾頓悅市集自助餐廳享用平日午餐或晚餐，甚至還能造訪板橋凱撒蓮花餐廳體驗酸辣帶勁的泰式南洋料理點菜吃到飽。一張餐券穿梭於四座不同風格的餐飲殿堂，讓每次踏入飯店都像是一場全新的味蕾探險。

▲凱撒聯合自助餐券可於指定飯店台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳、台北新板希爾頓悅市集自助餐廳或板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理點菜吃到飽擇一使用。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島編輯李維唐整理

用舌尖環遊世界！四家頂級餐廳特色美味解密

想要感受無拘無束的美食體驗，這四間星級餐廳各自備好了拿手絕活。台北凱撒Checkers自助餐廳選用當季新鮮食材，巧手鋪陳出極其豐富的海陸饗宴，是海鮮控們的夢幻天堂。台北凱達百宴自助餐廳則穿插著各式中西料理，加上多款現點現做的熱騰騰美食，帶來無比滿足的溫暖口感。走進台北新板希爾頓悅市集自助餐廳，充滿異國風情與主題變化的餐點輪番上陣，每次造訪都有新鮮感。至於熱愛重口味與辛香料的饕客，板橋凱撒蓮花餐廳精緻呈獻泰國、印度、馬來西亞與越南等南洋風味，將酸、辣、鹹、香演繹得恰到好處，讓人一口接著一口停不下來。

錯過再等明年！把握年度旅展前最後快閃價格

隨著第四季2026年ITF台灣國際旅展即將於10月中旬登場，凱撒飯店連鎖透露，屆時隆重推出的年度線上旅展，聯合餐券將會根據年度整體規劃進行售價調整。換言之，這次的夏季線上旅展正是消費者能以現行最優惠價格入手餐券的最後良機。無論是身為公司福委需要提前籌備節慶送禮，還是想要提前規劃中秋家族大聚餐，趁著這波快閃優惠先把餐券準備好，就能用最優雅且省荷包的方式，與重要的人共度美好的饗宴時光。

會員禮遇驚喜加碼。消費累積點數直接當現金折抵

除了旅展帶來的餐券驚喜之外，凱撒飯店連鎖也為喜愛他們的忠實賓客準備了溫馨的專屬禮遇。活動期間只要新加入成為會員，就能直接獲得指定自助餐廳或蓮花餐廳平日買一送一的優惠券，以及指定中餐廳消費滿千折300元的入會好禮，甚至還有機會幸運抽中免費的聯合住宿券與聯合自助餐券。平日在旗下飯店餐廳享用美食或是入住指定飯店時，消費都能持續累積點數，每一點都可以直接折抵一元現金，單次折抵最高可達消費金額的50％，讓賓客在享受星級美食與旅展超值折扣的同時，也能感受到備受尊榮的貼心關懷。

▲凱撒飯店連鎖同步推出會員專屬加碼禮遇，凡新加入會員即可獲得指定自助餐廳或蓮花餐廳平日買一送一優惠，以及指定中餐廳、蓮花餐廳消費滿千折300元等入會好禮。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島編輯李維唐整理







凱撒飯店連鎖 夏季線上旅展

活動時間： 2026年8月17日起至2026年9月20日止

活動內容：

聯合自助餐券套組優惠： 每套10張售價8,500元。購買1套贈送1張、購買5套贈送10張，最高回饋折算後單張最低只要708元起。

餐券適用餐廳（任選兌換）

台北凱撒Checkers自助餐廳：平日午、晚餐

台北凱達百宴自助餐廳：平日午、晚餐

台北新板希爾頓悅市集自助餐廳：平日午、晚餐

板橋凱撒蓮花餐廳：泰式南洋料理點菜吃到飽

新會員專屬好禮： 凡新加入會員即享指定自助餐廳或板橋凱撒蓮花餐廳平日買一送一優惠，以及指定中餐廳消費滿千折300元入會禮。

會員抽獎與積點： 新會員有機會抽中免費聯合住宿券或聯合自助餐券。於旗下飯店餐廳或指定住宿消費可累積點數，1點折抵1元，最高可折抵當次消費50%。

凱撒飯店連鎖線上旅展購買網址： https://reurl.cc/eQWjeQ









除了這次超划算的星級餐券之外，全台還有許多隱藏版的超值吃到飽優惠等你來踩點

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