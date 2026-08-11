7-11西村優志集點超萌！開心熊貓、戀愛兔18款周邊，存錢筒、折疊車先搶。

編輯 鄭雅之表 示：這次7-11真的太會了，開心熊貓、戀愛兔周邊都超可愛，又要花錢了！

荷包又要守不住了！7-11再度強勢攜手日本超人氣創作者西村優志，把開心熊貓與戀愛兔等明星角色變成實體周邊。一口氣推出高達18款兼具出遊與實用的小物，將從8月19日起用滿滿療癒感搶攻大家的目光，搶購風潮即將席捲全台。



▲印有開心熊貓與小鼠可愛圖樣的吸水軟性地墊，安全防滑又能為居家空間增添療癒氛圍。(攝影：鄭雅之)



▲開心熊貓與小鼠全新登場的絨毛吊飾加娃包組，配有專屬透明娃包方便吊掛隨身攜帶。(攝影：鄭雅之)

外出必收可愛小物

外出必看的亮點首推「表情包絨毛吊飾盲盒」，內含開心熊貓與戀愛兔等10款驚喜造型。想帶玩偶出門還能選小鼠款「絨毛吊飾加娃包組」或「小提袋」，配合「自動折傘」與「手持製冷風扇」，不論遇到強烈陽光還是陣雨都能輕鬆應對，絕對是暑假出遊抗暑防曬的隨身必備神器。



▲夏日抗暑必備的西村優志開心熊貓手持製冷風扇，具備數顯螢幕與大風量快速降溫。(攝影：鄭雅之)





辦公桌紓壓首選

上班族的辦公桌也需要可愛角色來解壓。這次推出印有開心熊貓與小鼠雙面圖示的「磁吸小燈箱」，萌度破表的「造型公仔存錢筒」則是有三款角色光擺著就被可愛到，以及造型公仔趴著賣萌的「計算機」，為沉悶的職場生活注入活力。另外更有「迷你數位相機」，方便年輕世代隨時記錄與朋友約會的歡樂美好時光。



▲西村優志筆下小鼠與開心熊貓造型公仔存錢筒，底蓋可轉開取錢且為吸睛辦公桌裝飾。(攝影：鄭雅之)





居家生活質感提升

注重生活儀式感的絕不能錯過質感家居小物。包含印有開心熊貓與戀愛兔圖案的親膚舒適「涼被」、小鼠「矽藻土軟墊」與大容量「四輪折疊購物車」，蓋上上蓋秒變野餐桌。最後還有一次集結壞壞貓等角色的「陶瓷碗4入組」與「保溫吸管杯」，在家用餐或喝水都能被角色包圍。



▲購物野餐皆實用的開心熊貓四輪折疊購物車，35公升大容量蓋上可變簡易桌面。(攝影：鄭雅之)

▲西村優志雙面設計的磁吸小燈箱，附有戀愛兔與小鼠中日文圖樣與溫暖燈光點亮療癒日常。(攝影：鄭雅之)

7-11西村優志會員加購 活動資訊

會員當筆購活動：2026年8月19日凌晨00點00分起至2026年11月3日23點59分止，會員於門市消費、繳費或寄取件即可當筆加價購表情包絨毛吊飾盲盒。

門市快閃購活動：2026年8月19日下午15點00分起至2026年9月1日23點59分止，當筆消費不限金額報會員手機即可直接購買。





7-11西村優志集點 活動資訊

時間：2026年9月2日下午15點00分起至2026年11月3日23點59分止，可以使用6點加價購，販售快閃購剩餘數量。

商品、加價購：

表情包絨毛吊飾盲盒 169元

磁吸小燈箱 129元

迷你數位相機 799元

大桌墊 199元

矽藻土軟墊 249元

絨毛髮夾 199元

手持製冷風扇 799元

絨毛吊飾加娃包組 399元

小提袋 599元

自動折傘 399元

後背包 699元

造型公仔存錢筒 999元

計算機 499元

陶瓷碗4入組 499元

涼被 899元

襪子3入組 399元

Black Hammer鈦陶瓷保溫吸管杯 699元

四輪折疊購物車 999元





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▲內建開心熊貓與小鼠等12款限定相框的迷你數位相機，輕巧設計隨手記錄約會生活瞬間。(攝影：鄭雅之)

▲7-11攜手西村優志推出表情包絨毛吊飾盲盒，立體大頭造型包含開心熊貓與戀愛兔等經典表情。(攝影：鄭雅之)

▲西村優志開心熊貓與戀愛兔實用包款周邊，大容量空間與抽繩造型設計滿足日常外出收納需求。(攝影：鄭雅之)