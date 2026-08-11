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7-11西村優志集點超萌！開心熊貓、戀愛兔18款周邊，存錢筒、折疊車先搶。

7-11超商集點西村優志戀愛兔
2026-08-11 17:49文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之表 示：這次7-11真的太會了，開心熊貓、戀愛兔周邊都超可愛，又要花錢了！

荷包又要守不住了！7-11再度強勢攜手日本超人氣創作者西村優志，把開心熊貓與戀愛兔等明星角色變成實體周邊。一口氣推出高達18款兼具出遊與實用的小物，將從8月19日起用滿滿療癒感搶攻大家的目光，搶購風潮即將席捲全台。

▲印有開心熊貓與小鼠可愛圖樣的吸水軟性地墊，安全防滑又能為居家空間增添療癒氛圍。(攝影：鄭雅之)
▲印有開心熊貓與小鼠可愛圖樣的吸水軟性地墊，安全防滑又能為居家空間增添療癒氛圍。(攝影：鄭雅之)
▲開心熊貓與小鼠全新登場的絨毛吊飾加娃包組，配有專屬透明娃包方便吊掛隨身攜帶。(攝影：鄭雅之)
▲開心熊貓與小鼠全新登場的絨毛吊飾加娃包組，配有專屬透明娃包方便吊掛隨身攜帶。(攝影：鄭雅之)

外出必收可愛小物

外出必看的亮點首推「表情包絨毛吊飾盲盒」，內含開心熊貓與戀愛兔等10款驚喜造型。想帶玩偶出門還能選小鼠款「絨毛吊飾加娃包組」或「小提袋」，配合「自動折傘」與「手持製冷風扇」，不論遇到強烈陽光還是陣雨都能輕鬆應對，絕對是暑假出遊抗暑防曬的隨身必備神器。

▲夏日抗暑必備的西村優志開心熊貓手持製冷風扇，具備數顯螢幕與大風量快速降溫。(攝影：鄭雅之)
▲夏日抗暑必備的西村優志開心熊貓手持製冷風扇，具備數顯螢幕與大風量快速降溫。(攝影：鄭雅之)

辦公桌紓壓首選

上班族的辦公桌也需要可愛角色來解壓。這次推出印有開心熊貓與小鼠雙面圖示的「磁吸小燈箱」，萌度破表的「造型公仔存錢筒」則是有三款角色光擺著就被可愛到，以及造型公仔趴著賣萌的「計算機」，為沉悶的職場生活注入活力。另外更有「迷你數位相機」，方便年輕世代隨時記錄與朋友約會的歡樂美好時光。

▲西村優志筆下小鼠與開心熊貓造型公仔存錢筒，底蓋可轉開取錢且為吸睛辦公桌裝飾。(攝影：鄭雅之)
▲西村優志筆下小鼠與開心熊貓造型公仔存錢筒，底蓋可轉開取錢且為吸睛辦公桌裝飾。(攝影：鄭雅之)

居家生活質感提升

注重生活儀式感的絕不能錯過質感家居小物。包含印有開心熊貓與戀愛兔圖案的親膚舒適「涼被」、小鼠「矽藻土軟墊」與大容量「四輪折疊購物車」，蓋上上蓋秒變野餐桌。最後還有一次集結壞壞貓等角色的「陶瓷碗4入組」與「保溫吸管杯」，在家用餐或喝水都能被角色包圍。

▲購物野餐皆實用的開心熊貓四輪折疊購物車，35公升大容量蓋上可變簡易桌面。(攝影：鄭雅之)
▲購物野餐皆實用的開心熊貓四輪折疊購物車，35公升大容量蓋上可變簡易桌面。(攝影：鄭雅之)
▲西村優志雙面設計的磁吸小燈箱，附有戀愛兔與小鼠中日文圖樣與溫暖燈光點亮療癒日常。(攝影：鄭雅之)
▲西村優志雙面設計的磁吸小燈箱，附有戀愛兔與小鼠中日文圖樣與溫暖燈光點亮療癒日常。(攝影：鄭雅之)


7-11西村優志會員加購 活動資訊

  • 會員當筆購活動：2026年8月19日凌晨00點00分起至2026年11月3日23點59分止，會員於門市消費、繳費或寄取件即可當筆加價購表情包絨毛吊飾盲盒。
  • 門市快閃購活動：2026年8月19日下午15點00分起至2026年9月1日23點59分止，當筆消費不限金額報會員手機即可直接購買。


7-11西村優志集點 活動資訊

時間：2026年9月2日下午15點00分起至2026年11月3日23點59分止，可以使用6點加價購，販售快閃購剩餘數量。
商品、加價購：

  • 表情包絨毛吊飾盲盒 169元
  • 磁吸小燈箱 129元
  • 迷你數位相機 799元
  • 大桌墊 199元
  • 矽藻土軟墊 249元
  • 絨毛髮夾 199元
  • 手持製冷風扇 799元
  • 絨毛吊飾加娃包組 399元
  • 小提袋 599元
  • 自動折傘 399元
  • 後背包 699元
  • 造型公仔存錢筒 999元
  • 計算機 499元
  • 陶瓷碗4入組 499元
  • 涼被 899元
  • 襪子3入組 399元
  • Black Hammer鈦陶瓷保溫吸管杯 699元
  • 四輪折疊購物車 999元

最新可愛聯名都要跟上！

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看更多7-11西村優志集點

▲內建開心熊貓與小鼠等12款限定相框的迷你數位相機，輕巧設計隨手記錄約會生活瞬間。(攝影：鄭雅之)
▲內建開心熊貓與小鼠等12款限定相框的迷你數位相機，輕巧設計隨手記錄約會生活瞬間。(攝影：鄭雅之)
▲7-11攜手西村優志推出表情包絨毛吊飾盲盒，立體大頭造型包含開心熊貓與戀愛兔等經典表情。(攝影：鄭雅之)
▲7-11攜手西村優志推出表情包絨毛吊飾盲盒，立體大頭造型包含開心熊貓與戀愛兔等經典表情。(攝影：鄭雅之)
▲西村優志開心熊貓與戀愛兔實用包款周邊，大容量空間與抽繩造型設計滿足日常外出收納需求。(攝影：鄭雅之)
▲西村優志開心熊貓與戀愛兔實用包款周邊，大容量空間與抽繩造型設計滿足日常外出收納需求。(攝影：鄭雅之)
▲集結戀愛兔絨毛髮夾與開心熊貓磁吸小燈箱等辦公小物，隨時為枯燥日常注入滿滿活力。(攝影：鄭雅之)
▲集結戀愛兔絨毛髮夾與開心熊貓磁吸小燈箱等辦公小物，隨時為枯燥日常注入滿滿活力。(攝影：鄭雅之)

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