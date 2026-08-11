7-11西村優志集點超萌！開心熊貓、戀愛兔18款周邊，存錢筒、折疊車先搶。

編輯 鄭雅之表 示：這次7-11真的太會了，開心熊貓、戀愛兔周邊都超可愛，又要花錢了！
荷包又要守不住了！7-11再度強勢攜手日本超人氣創作者西村優志，把開心熊貓與戀愛兔等明星角色變成實體周邊。一口氣推出高達18款兼具出遊與實用的小物，將從8月19日起用滿滿療癒感搶攻大家的目光，搶購風潮即將席捲全台。
外出必收可愛小物
外出必看的亮點首推「表情包絨毛吊飾盲盒」，內含開心熊貓與戀愛兔等10款驚喜造型。想帶玩偶出門還能選小鼠款「絨毛吊飾加娃包組」或「小提袋」，配合「自動折傘」與「手持製冷風扇」，不論遇到強烈陽光還是陣雨都能輕鬆應對，絕對是暑假出遊抗暑防曬的隨身必備神器。
辦公桌紓壓首選
上班族的辦公桌也需要可愛角色來解壓。這次推出印有開心熊貓與小鼠雙面圖示的「磁吸小燈箱」，萌度破表的「造型公仔存錢筒」則是有三款角色光擺著就被可愛到，以及造型公仔趴著賣萌的「計算機」，為沉悶的職場生活注入活力。另外更有「迷你數位相機」，方便年輕世代隨時記錄與朋友約會的歡樂美好時光。
居家生活質感提升
注重生活儀式感的絕不能錯過質感家居小物。包含印有開心熊貓與戀愛兔圖案的親膚舒適「涼被」、小鼠「矽藻土軟墊」與大容量「四輪折疊購物車」，蓋上上蓋秒變野餐桌。最後還有一次集結壞壞貓等角色的「陶瓷碗4入組」與「保溫吸管杯」，在家用餐或喝水都能被角色包圍。
7-11西村優志會員加購 活動資訊
- 會員當筆購活動：2026年8月19日凌晨00點00分起至2026年11月3日23點59分止，會員於門市消費、繳費或寄取件即可當筆加價購表情包絨毛吊飾盲盒。
- 門市快閃購活動：2026年8月19日下午15點00分起至2026年9月1日23點59分止，當筆消費不限金額報會員手機即可直接購買。
7-11西村優志集點 活動資訊
時間：2026年9月2日下午15點00分起至2026年11月3日23點59分止，可以使用6點加價購，販售快閃購剩餘數量。
商品、加價購：
- 表情包絨毛吊飾盲盒 169元
- 磁吸小燈箱 129元
- 迷你數位相機 799元
- 大桌墊 199元
- 矽藻土軟墊 249元
- 絨毛髮夾 199元
- 手持製冷風扇 799元
- 絨毛吊飾加娃包組 399元
- 小提袋 599元
- 自動折傘 399元
- 後背包 699元
- 造型公仔存錢筒 999元
- 計算機 499元
- 陶瓷碗4入組 499元
- 涼被 899元
- 襪子3入組 399元
- Black Hammer鈦陶瓷保溫吸管杯 699元
- 四輪折疊購物車 999元
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