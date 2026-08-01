上班族的療癒神器！達美樂聯名 Keychron 買指定鍵盤送大披薩、限量聯名周邊。

連鎖披薩品牌達美樂跨界合作 Keychron 推出立體牽絲鍵帽套餐。資深編輯李維唐表示，異業聯名成功將餐飲視覺轉化為桌邊療癒配件，大幅提升品牌在年輕族群間的討論度與搜尋聲量。

午後的辦公室角落，指尖在鍵盤上來回穿梭，沉悶的打字聲彷彿催促著休息時刻的到來。此時若能有一份熱騰騰的披薩，再加上一點充滿巧思的桌面擺設，工作氛圍便能瞬間轉換。今年夏天，連鎖披薩品牌達美樂跨出餐桌藩籬，攜手知名鍵盤品牌 Keychron 展開異業合作，將香氣四溢的披薩巧思化為日常敲擊的樂趣，為忙碌的生活注入一股歡樂風味。

▲即日起凡購買達美樂敲擊補給套餐即可獲得限量達美樂與 Keychron 聯名鍵帽組。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理



指尖上的精緻細節，立體牽絲造型重現美味瞬間

這場跨界合作最引人注目的焦點，莫過於專為打字與遊戲愛好者量身打造的「敲擊補給鍵帽組」。一盒四入的鍵帽中，除了融合 Keychron 與達美樂經典的骨牌標誌之外，更運用精細的3D立體工藝，將金黃酥脆的餅皮與起司拉絲的逼真畫面微縮於一顆小小的鍵帽之上。當這顆充滿故事感的小披薩鑲嵌在鍵盤一角，每一次按壓都像是為日常注入滿滿的療癒能量。

澎湃美食與限量配件，敲擊補給套餐滿足多重享受

為了讓消費者能同步滿足味覺與視覺，雙方特別推出限時「敲擊補給套餐」。套餐內包含2個經典系列大披薩、1份集結3個蝴蝶酥、半份香烤薯球與10條香烤雞條的小資拼盤，並搭配1瓶1.25公升的大可樂。消費者只要輸入優惠代碼313534，即可用839元的價格外帶或外送，並把這份限量聯名鍵帽帶回家，讓美味從餐盤一路延續至工作桌。

▲達美樂攜手 Keychron 推出跨界合作餐點並附贈精緻鍵帽配件。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理

從線上互動到全台快閃，人氣創作者現場分享歡樂

這場夏日冒險不只停留在餐桌與鍵盤上。達美樂官方社群規劃了多款互動抽獎，準備送出市價5990元的 Keychron K2 HE 與 M3 無線鍵鼠組。實體體驗活動更將於全台展開，8月15日下午2點至4點由創作者妲妲現身台北三創生活園區3樓 FIN SHOP；8月22日同一時間，創作者肚肚夜雨則接力於高雄 NOVA 2樓 FIN SHOP 亮相。現場除了準備有趣的互動遊戲，參與者更有機會獲得免費大披薩兌換券與機械鍵盤等驚喜好禮。

▲達美樂與 Keychron 聯名鍵帽組包含立體披薩與品牌標誌鍵帽。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理



玩家專屬的雙重回饋，買鍵盤再享熱騰騰披薩

針對廣大的鍵盤玩家與硬體愛好者，品牌也準備了專屬的跨界驚喜。活動期間內，凡購買 Keychron 指定型號機械鍵盤，即可獲得「達美樂免費大披薩兌換券」1張；若消費達到指定門檻，加碼再送套餐折扣碼等多重優惠。指尖享受流暢打字回饋的同時，也能開心地與朋友分享熱騰騰的披薩。

▲精緻3D立體牽絲披薩鍵帽呈現擬真細節與極致療癒感。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理





達美樂 × Keychron「敲擊補給套餐」跨界聯名活動

活動時間：2026年8月10日起至2026年8月23日止（贈品數量有限，送完為止）

活動內容

敲擊補給套餐：售價839元（輸入優惠代碼313534），含經典系列大披薩2個、小資拼盤1份（蝴蝶酥3個、香烤薯球半份、香烤雞條10條）、1.25L大可樂1瓶，隨餐贈送「達美樂 × Keychron 聯名鍵帽」1組（四入）。

社群抽獎：達美樂官方Facebook舉辦互動活動，抽 Keychron K2 HE 與 M3 無線鍵鼠組（市價5,990元）。

實體快閃體驗：8月15日14:00-16:00台北三創生活園區3樓 FIN SHOP（創作者妲妲現身）；8月22日14:00-16:00高雄 NOVA 2樓 FIN SHOP（創作者肚肚夜雨現身），現場參加遊戲可抽大披薩兌換券與機械鍵盤。

買鍵盤送披薩：購買 Keychron 指定型號機械鍵盤送「達美樂免費大披薩兌換券」1張，消費達指定門檻再送套餐折扣碼。





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