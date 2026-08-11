CoCo買一送一！仙草凍乳一杯只要35元，無咖啡因晚上也能放心喝。

CoCo買一送一每週都都要喝到！編輯 鄭雅之 表示：無咖啡因晚上自己喝兩杯也不怕睡不著！

炎熱夏日裡大家總是想喝杯手搖飲消暑，卻常擔心攝取過多咖啡因影響晚上睡眠，針對大家的困擾CoCo都可特別推出貼心選擇，將於8月12日週三好友日祭出限時優惠，深受大家喜愛的無咖啡因熱門飲品手作仙草凍乳大杯享有買一送一，平均單杯只要35元，讓民眾可以在炎夏裡輕鬆享用清爽無負擔的甜品，大家千萬不要錯過這次優惠。



▲CoCo都可推出週三好友日限時買一送一優惠，大杯手作仙草凍乳平均單杯只要35元，無咖啡因清爽解膩超劃算。





手作仙草凍乳買一送一喝

這款熱門飲料主打店家手工製作的仙草凍，滑嫩口感搭配香純牛乳，調配出剛剛好的甜度與風味，整體喝起來順口且不油膩，最棒的是完全沒有咖啡因，讓人下午喝了也不用擔心晚上睡不著，成為老少咸宜的夏日消暑選擇，每一口都能感受滿滿的滑順口感，是喜歡仙草風味的飲料控可以嘗試的甜點型飲料。只要在8月12日當天打開官方系統即可領取專屬優惠券，大杯品項享有買一送一折扣，兩杯總共只要70元，每位顧客最多可以領取2張優惠券，等於一次帶走4杯飲料。



▲CoCo手作仙草凍乳主打滑嫩仙草凍搭配香純牛乳，無咖啡因手搖飲適合全家大小，8月12日線上領券即可享有買一送一。





8月加碼優惠任選兩杯85元

除了單日限時活動之外，CoCo都可也推出整個月的加碼好康，活動從8月1日持續到8月31日止，民眾只要透過線上點購系統領取優惠券，即可享有金桔檸檬、綠茶養樂多以及葡萄柚果粒茶等熱門大杯水果系飲品任選2杯85元的折扣，每人最多可以領取6張優惠券，等於整個8月共可享有12杯優惠，讓大家隨時都能來杯酸甜解膩的清爽手搖飲。



▲CoCo都可8月好友禮祭出好康，線上領券即享金桔檸檬等指定果茶大杯任選2杯85元折扣。





CoCo都可週三好友日 買一送一活動

活動日期： 2026年8月12日（00:00起開放領券與預訂）

優惠內容： 大杯「手作仙草凍乳」買一送一（2杯優惠價70元，平均單杯35元）

領取限制： 每人限領2張優惠券（最多可購買4杯），糖度及冰塊可自由選擇，數量有限售完為止

活動門市： 全台門市（部分商場門市或未販售該品項之門市除外，實際以各門市供應為準）

點購方式： 透過品牌官方LINE線上點購系統領券預訂





CoCo都可8月好友禮特惠

活動日期：2026年8月1日至8月31日。

活動內容：於都可訂線上領券，享金桔檸檬、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶大杯任選2杯85元，每人可領6張券，共可享12杯優惠。









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