10元吃炸雞！德克士連8天10元吃咔滋脆皮炸雞，爆炸頭打卡再抽千份好禮。

暑假街頭驚見金色狂熱。德克士炸雞推出一口就炸快閃活動，現場近百人戴爆炸頭大口啃肉。資深編輯李維唐表示，這次結合台灣在地優質雞肉與美式脆皮工法，搭配10元銅板價與千份免費手槍腿抽獎，極具話題性與吸引力。

炎炎夏日街頭出現充滿視覺震撼的奇觀。起源於美國南部德克薩斯州的炸雞品牌德克士，在台北重慶南門市舉辦「一口就炸」快閃活動。現場聚集近百位頭戴誇張爆炸頭造型的炸雞愛好者，大家手拿剛出爐的金黃炸雞大口咬下，散發滿滿歡樂氛圍。這場活動不只視覺效果十足，更宣告即日起全台門市將祭出數萬份驚喜好禮，搶攻饕客味蕾。



德克士堅持將美式炸雞精神結合台灣優質在地食材。品牌嚴選台灣在地優質雞肉，打造出外酥內嫩、鮮嫩多汁的獨特美味。其中人氣最高的招牌「咔滋脆皮炸雞」，堅持整桶都是腿，只選用雞腿與腿排這兩個最精華部位，現炸呈現皮薄脆肉多汁的爽快口感。另一款明星商品「咔滋脆皮手槍腿」則以霸氣L型造型吸睛，金黃脆皮完美鎖住肉汁，讓每位到訪顧客都能體驗極緻的滿足感。



▲德克士招牌咔滋脆皮手槍腿呈現霸氣L型金黃酥脆造型。圖／窩客島編輯李維唐 攝

▲德克士青檸泰泰炸雞搭配專屬酸辣泰式沾醬。圖／窩客島編輯李維唐 攝

限時8天超狂優惠，完成任務只要10元就能品嚐經典脆皮炸雞

為了讓全台消費者都能享受「一口就炸」的歡樂體驗，全台灣12家指定門市（球場門市除外）同步展開為期8天的限時體驗活動，一路持續至8月19日。活動期間民眾只要前往指定門市，在Google Maps留下門市評論，並且上傳爆炸頭相關造型、餐點或現場用餐照片，出示給店員確認後，就能以10元銅板價享用原價美味的「咔滋脆皮炸雞」。各門市每日限量30名，送完為止。



除了銅板價體驗，品牌同步推出線上社群抽獎。消費者只要利用門市內的打卡板或爆炸頭裝置拍照，將照片上傳至Facebook、Instagram、Threads或TikTok等個人社群平台，就有機會抽中免費咔滋脆皮手槍腿電子券共100名，以及免費咔滋脆皮炸雞電子券共1,000名。上千份電子兌換券大方送，鼓勵大家隨手分享美食瞬間。



▲炸雞控戴上爆炸頭造型歡樂開吃德克士招牌美味。圖／德克士炸雞提供；窩客島編輯李維唐整理

▲德克士超人氣咔滋脆皮手槍腿現炸金黃鎖住鮮嫩肉汁。圖／窩客島編輯李維唐 攝

泰式風味倒數計時，青檸泰泰系列與屏東小農茶凍把握最後品嚐機會

除了經典炸雞品項之外，喜愛酸辣開胃風味的饕客也必須加快腳步。德克士今年夏天推出的期間限定「青檸泰泰」系列產品，現已進入最後完售倒數。「青檸泰泰炸雞」將招牌咔滋脆皮炸雞淋上酸香清爽的泰式醬汁，多汁肉質與酸甜口感交織，非常解膩。同系列「鮮蝦泰泰海鮮卷」則包裹整尾裹上天婦羅薄粉的白蝦、蟳味棒與爽脆生菜，每一口都能吃得到海鮮鮮香。



飲品部分更是嚴選屏東小農檸檬，推出青檸吸凍紅茶、綠茶與檸檬汁。搭配滑嫩清爽的小農鮮萃檸檬茶凍，入口帶來細緻滑順的口感與清新香氣，是夏日消暑最佳良伴。全系列販售至8月19日為止，數量有限售完為止。



▲德克士夏日限定鮮蝦泰泰海鮮卷包裹鮮美白蝦與生菜。圖／窩客島編輯李維唐 攝

▲德克士門市集結咔滋脆皮炸雞、手槍腿與青檸泰泰等系列餐點。圖／窩客島編輯李維唐 攝

德克士「一口就炸」門市快閃與限時優惠

活動時間：即日起至2026年8月19日

活動內容：

10元吃炸雞：至全台12家指定門市（球場門市除外），完成Google Maps評論並上傳爆炸頭相關、餐點或用餐照片，即享「咔滋脆皮炸雞」10元體驗價（每日每店限量30名）。

社群打卡抽千份免費炸雞：拍攝「一口就炸」相關素材、餐點或使用門市裝置拍照，上傳至Facebook、Instagram、Threads或TikTok，可抽免費咔滋脆皮手槍腿電子券（100名）或免費咔滋脆皮炸雞電子券（1,000名）。

夏季限定青檸泰泰系列完售倒數：青檸泰泰炸雞、鮮蝦泰泰海鮮卷、屏東小農檸檬吸凍飲料系列限時販售至8月19日，數量有限售完為止。

德克士官方網站：https://www.dicos.com.tw





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