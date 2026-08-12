咖波粉哪次不買！康是美Ｘ咖波加價購這天開搶，凸面鏡、零錢包15款周邊。

康是美不用集點就能收咖波小物！編輯 鄭雅之 表示：咖波粉哪次不買！
咖波粉準備好要掏出錢包了！康是美再度和咖波聯手，這次以超吸睛的美式復古派對為主題，從8月14日一路到9月22日止，只要在全台門市或線上通路單筆消費滿388元，免去漫長集點就能用超佛加購價直接把「貓貓蟲咖波」帶回家，15款潮味十足的限量咖波實用好物，瞬間填滿生活中的療癒幸福感。
打卡必備質感道具開箱
想讓個人社群頁面吸引滿滿讚數就不能錯過的「掛式絨毛凸面鏡」與5款隨機的「自拍凸面鏡」，外出街拍隨手一拿都是最潮視角，還附上貼紙可以自行DIY妝點出最具特色的鏡子。還有結合邪惡美食的「咖波造型玩偶」觸感極度軟萌，以及點亮就能秒營造滿滿美式餐廳氣氛的「迷你燈箱」，光是擺著就療癒感十足。
打造療癒美式餐廚空間儀式感
下班回家最需要療癒好物來療癒身心，這次特別推薦廚房與餐桌的必收神物「造型泡麵碗」，讓日常用餐時光變得格外有儀式感。辦公桌不可或缺的「磁吸公仔馬克杯」，搭配可隨心自由搭配的立體公仔更是趣味爆棚。大容量的「撞色收納推車」，輕鬆幫你搞定居家雜物整理，完美展現生活美學。
辦公書桌必備紓壓神器
辦公室厭世感重需要神物救星，大尺寸「辦公桌墊」讓滑鼠操作體驗大幅提升，搭配配色繽紛的「造型計算機」讓枯燥數字變得超級好玩，雜物則能交給「書架收納櫃」完美歸位，還有能切換燈光的「鏡面燈光畫」隨時帶給你視覺放鬆，午休蓋上幽默感十足的「狗狗生菜毯」，在冷氣房蓋毯子辦公效率再加倍。
街頭爆款外出配件
出門在外也要隨時成為路人關注焦點，超大容量設計的「拼色托特包」絕對是通勤族與運動愛好者的首選，質感滿分的「手提不鏽鋼瓶」讓補充水分變得非常時髦，當中最讓人心動的就是「漢堡零錢包」，推出兩款經典角色造型，掛在包包上當吊飾既好看又能輕鬆收納零錢，快設好行事曆準備開搶吧。
康是美Ｘ貓貓蟲咖波 Let’s Party 活動資訊
活動時間：2026年8月14日（三）至 2026年9月22日（二）止。
活動通路：全台康是美實體門市、康是美線上門市 eShop 同步登場。
活動機制：單筆消費滿 388 元，即可以 129元 至 649元 不等的加購價，入手限量周邊（數量有限，售完為止）。
康是美Ｘ貓貓蟲咖波加購商品
- 自拍凸面鏡（5款隨機）：加購價 129元/盒（建議售價 259元）
- 迷你燈箱（2款隨機）：加購價 149元/盒（建議售價 299元）
- 漢堡零錢包（咖波款/黑貓蟲款）：加購價 299元/個（建議售價 599元）
- 造型計算機：加購價 349元/台（建議售價 699元）
- 辦公桌墊：加購價 399元/個（建議售價 799元）
- 磁吸公仔馬克杯：加購價 399元/個（建議售價 799元）
- 鏡面燈光畫：加購價 399元/個（建議售價 799元）
- 書架收納櫃：加購價 499元/個（建議售價 999元）
- 手提不鏽鋼瓶：加購價 499元/個（建議售價 999元）
- 造型玩偶：加購價 499元/個（建議售價 999元）
- 拼色托特包：加購價 549元/個（建議售價 1099元）
- 造型泡麵碗：加購價 599元/個（建議售價 1199元）
- 掛式絨毛凸面鏡：加購價 599元/個（建議售價 1199元）
- 狗狗生菜毯：加購價 649元/個（建議售價 1299元）
超萌聯名周邊都要收！
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