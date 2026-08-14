JOJO迷吃爆壽司郎！JOJO的奇妙冒險壽司店開張，送小卡、57款周邊都要收。

壽司郎與「JOJO的奇妙冒險」強勢聯名！編輯 鄭雅之 表示：超多周邊只好天天去壽司郎報到了！

JOJO迷這次真的要尖叫了！壽司郎宣布與人氣作品「JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍」跨界合作，從8月17日開跑至9月20日為期一個多月，不僅開賣多款專屬限定餐點，還同步祭出高達57款珍藏周邊與全台限定主題門市，邀請全台粉絲一起前來品嚐美味並體驗熱血氣氛。



▲壽司郎與JOJO的奇妙冒險跨界合作，推出限定壽司餐點與高達五十七款周邊商品。

▲點購極上鮪魚赤身雙饗與炙燒松露醬起司鮮蝦，即可獲得隨機附贈的JOJO的奇妙冒險角色插卡。





JOJO的奇妙冒險夢幻壽司獨家開吃

這次聯名料理可說是诚意十足，主打「精選五彩壽司拼盤」一次就能吃到鮭魚與鮮蝦等多重鮮味，點購就送限量「聯名限定卡片」。另外「極上鮪魚赤身雙饗」與「炙燒松露醬起司鮮蝦」也會隨餐附贈經典「聯名限定插卡」，內用點購特定飲料組合還能直接把「聯名限定貼紙」帶回家。



▲點購精選五彩壽司拼盤，即贈獨家限量JOJO的奇妙冒險角色卡片，全套共十九款隨機發送。





壽司郎限定JOJO的奇妙冒險聯名加價購

吃飽喝足之餘，滿額加價購更是鐵粉的重頭戲，這次推出質感爆棚的「聯名款限定瓷盤」，還有倒入冰水就會浮現角色的神奇「聯名限定變色杯」，以及能切換圖樣的「聯名限定胸章」，內用滿額並完成指定社群按讚，還能免費兌換「聯名限定A4透明海報」，讓忠實粉絲們一次收藏齊全。



▲內用消費滿額即可加價購JOJO的奇妙冒險聯名款限定瓷盤，共推出四款精美角色圖樣。





社群挑戰抽限定禮JOJO鐵粉拼人品

為了提升粉絲們的互動樂趣，官方特別在活動期間推出專屬的社群抽獎機制，只要在全台門市與現場的裝飾或收藏周邊合照，並公開上傳至個人社交平台標記指定官方帳號與限定標籤，就有機會幸運抽中超珍貴的「聯名限定極光壓克立牌套組」，將滿滿的熱血記憶通通打包回家。



▲參加社群拍照挑戰活動，就有機會抽中抽獎限定的JOJO的奇妙冒險極光壓克立牌套組，一次收藏角色與替身姿態。

▲參加社群拍照挑戰活動，即有機會抽中抽獎限定的JOJO的奇妙冒險極光壓克立牌套組。





JOJO的奇妙冒險主題限定店全台登場

為了打造最極致的沉浸式體驗，壽司郎特別選的全台6家指標門市升級為限定主題店，從門口的大型視覺牆、桌位布置到點餐平板畫面，全都能看到主角團與強敵的帥氣英姿，讓饕客在享受鮮美壽司時也能拍個不停，喜愛作品的粉絲們不妨趕快規劃行程前來全台主題門市拍照打卡。



▲壽司郎台北微風南山店打造JOJO的奇妙冒險主題限定店門面，巨幅動漫視覺牆吸引粉絲打卡朝聖。

▲壽司郎內用座位區結合JOJO的奇妙冒險角色桌貼與點餐平板主題畫面，讓粉絲感受熱血氛圍。

壽司郎JOJO的奇妙冒險聯名 活動資訊

活動期間：2026年8月17日（一）至9月20日（日）

聯名限定餐點

精選五彩壽司拼盤 200元，附聯名限定卡片，全台限量72,000張

極上鮪魚赤身雙饗 70元，附聯名限定插卡，全台限量200,000張

炙燒松露醬起司鮮蝦 60元，附聯名限定插卡，全台限量200,000張

特定飲料組合 80元，包含可樂、雪碧、可爾必思或冷泡茶，附聯名限定貼紙，全台限量100,000張





滿額加價購優惠

活動內容：內用單筆滿400元可加購最多3個品項，滿800元可加購最多6個品項，以此類推）

加價購品項：

聯名款限定瓷盤：加購價400元（全台限量50,000個）

聯名限定變色杯：加購價250元（全台限量40,000個）

聯名限定胸章：加購價150元（全台限量35,000個）





滿額免費贈活動

內用單筆滿1,000元並按讚台灣壽司郎 FB 或 IG，即贈聯名限定A4透明海報乙張（單筆最多贈2張，全台限量210,000張）





社群抽獎活動

與角色立牌或門市主題裝飾合照，上傳照片至IG並標記 @sushiro.tw 及加上指定標籤 #壽司郎JOJO拍照挑戰，即有機會抽中聯名限定極光壓克立牌套組（共50名）





壽司郎JOJO的奇妙冒險聯名主題限定門市

壽司郎台北中華路店：台北市中正區建國里中華路一段41號1樓

壽司郎微風南山店：臺北市信義區西村里松智路17號B1

壽司郎中壢中正店：桃園市中壢區中正路170號2樓

壽司郎台中遠雄店：台中市東區復興路四段186號1樓

壽司郎台南安平店：台南市安平區建平里中華西路二段317號1樓

壽司郎高雄中正店：高雄市新興區興昌里中正三路2號





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看更多壽司郎JOJO的奇妙冒險聯名

▲隨餐附贈的JOJO的奇妙冒險聯名限定卡片細節豐富，收錄動漫經典角色與強敵陣容。

▲JOJO的奇妙冒險聯名款限定瓷盤附贈精美外盒，包含主角團與強敵等四種不同風格設計。

▲壽司郎內用消費滿額即可加價購JOJO的奇妙冒險聯名限定變色杯，注入冰水就會顯現隱藏替身。

▲壽司郎內用點購特定飲料組合，即贈JOJO的奇妙冒險聯名限定貼紙，全套共七款撞色設計限量發送。