自燃意外超驚悚！經濟部急召回8大品牌「行動電源」8.7萬台，免費換新退款方案一次看。

現代人手機不離身，行動電源也成為不可或缺的日常用品，所以在安全性上也需要格外謹慎與小心。編輯王瀅瀅表示，快檢查你手上那顆有沒有在召回名單內！

近期大眾運輸工具接連發生行動電源自燃或冒煙的驚魂事件，隨身帶在身上的行動電源瞬間變成潛在的行動炸彈，讓不少通勤族人心惶惶。為了保障民眾的用電安全，經濟部標準檢驗局截至2026年7月底已陸續公告召回高達8家知名品牌、總計超過8.7萬台的行動電源。被點名的品牌不乏大家熟知的熱門選擇，包含主打多功能便利的LaPO、知名科技大廠acer Gadget，以及老牌通路MEGA KING等。如果你手上也有這些品牌的產品，可得趕緊掏出來仔細檢查，別讓自身安全暴露在風險之中。

▲經濟部標檢局公布最新召回名單，民眾應儘速檢查手邊產品型號以防範未然。

熱門品牌紛紛上榜！瑕疵電芯與過熱風險成隱形殺手

這次召回的行動電源問題主要出在內部零件，包含電池膨脹、電芯瑕疵以及放電管理晶片異常，嚴重時極可能導致過熱甚至熱失控。其中召回數量居冠的是LaPO的WT-08P，生產期間為2025年4月至10月，因電池經長期循環可能產生結晶導致膨脹自燃，數量高達2.5萬台。acer Gadget的P-187則有1.7萬多台因存在過熱風險而被召回。另外像是普格爾PUREGEAR的10488PG（限特定序號F4FAD）、YOMIX優迷的POT-536與POT-530、GUXON的GFC10000（特定批號），以及GTCASE的POT-648，也都因電芯瑕疵或晶片問題名列其中。

▲內部電芯瑕疵與晶片異常可能引發熱失控，若發現機身異常膨脹應立即停止使用。

舊款產品也不能掉以輕心！追溯機制保障用戶權益

千萬不要以為只有剛買的新產品才需要擔心，許多人家裡默默躺著的「長老級」行動電源，其實也隱藏著安全疑慮。例如亞果元素的GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，因部分批次電芯有異常升溫與變形風險而進行召回；神腦國際MEGA KING的MK10050 iSky與iHard兩款產品，產製時間更可追溯至2018年到2019年間，依然被列入安全召回名單中。各家業者目前都已經推出對應的處理方案，無論是提供免費換新、全額退費或是發放購物抵用金，只要確認手邊產品符合條件，應立即停止使用並儘速聯繫廠商辦理後續流程，別因為一時懶惰而忽視了潛在的危險。

▲若確認持有受影響產品，可透過官方客服管道或門市辦理後續免費檢測與退換貨。

各大品牌召回型號、詳細資訊與客服聯繫管道

針對這次經濟部公告的召回名單，各大品牌的商品資訊、召回原因、補償方案與聯繫管道詳細整理如下：

acer Gadget

LaPO

普格爾PUREGEAR

YOMIX優迷

GUXON

GTCASE

亞果元素

商品型號：GRAVITY 30W

召回數量：9,000台

產製期間：2024年7月至2025年1月

召回原因：電芯瑕疵

補償方案：提供換新

官方網址：請洽標檢局或官方公告網站

聯繫管道：客服電話02-27367999或02-27389900，LINE官方帳號@adamstore，Facebook：@adamelements，Email：support@adamelements.com，或前往全台門市

MEGA KING（神腦國際）

商品型號：MK10050 iSky／MK10050 iHard

召回數量：MK10050 iSky 5,000台／MK10050 iHard 13,036台

產製期間：MK10050 iSky 2018年8月～2018年12月／MK10050 iHard 2018年2月～2019年7月

召回原因：有安全疑慮

補償方案：提供換新

官方網址：請洽標檢局或官方公告網站

聯繫管道：客服專線0800-050868，或攜帶產品前往全台神腦國際門市





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