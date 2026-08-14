自燃意外超驚悚！經濟部急召回8大品牌「行動電源」8.7萬台，免費換新退款方案一次看。

現代人手機不離身，行動電源也成為不可或缺的日常用品，所以在安全性上也需要格外謹慎與小心。編輯王瀅瀅表示，快檢查你手上那顆有沒有在召回名單內！
近期大眾運輸工具接連發生行動電源自燃或冒煙的驚魂事件，隨身帶在身上的行動電源瞬間變成潛在的行動炸彈，讓不少通勤族人心惶惶。為了保障民眾的用電安全，經濟部標準檢驗局截至2026年7月底已陸續公告召回高達8家知名品牌、總計超過8.7萬台的行動電源。被點名的品牌不乏大家熟知的熱門選擇，包含主打多功能便利的LaPO、知名科技大廠acer Gadget，以及老牌通路MEGA KING等。如果你手上也有這些品牌的產品，可得趕緊掏出來仔細檢查，別讓自身安全暴露在風險之中。
熱門品牌紛紛上榜！瑕疵電芯與過熱風險成隱形殺手
這次召回的行動電源問題主要出在內部零件，包含電池膨脹、電芯瑕疵以及放電管理晶片異常，嚴重時極可能導致過熱甚至熱失控。其中召回數量居冠的是LaPO的WT-08P，生產期間為2025年4月至10月，因電池經長期循環可能產生結晶導致膨脹自燃，數量高達2.5萬台。acer Gadget的P-187則有1.7萬多台因存在過熱風險而被召回。另外像是普格爾PUREGEAR的10488PG（限特定序號F4FAD）、YOMIX優迷的POT-536與POT-530、GUXON的GFC10000（特定批號），以及GTCASE的POT-648，也都因電芯瑕疵或晶片問題名列其中。
舊款產品也不能掉以輕心！追溯機制保障用戶權益
千萬不要以為只有剛買的新產品才需要擔心，許多人家裡默默躺著的「長老級」行動電源，其實也隱藏著安全疑慮。例如亞果元素的GRAVITY 30W自帶線快充行動電源，因部分批次電芯有異常升溫與變形風險而進行召回；神腦國際MEGA KING的MK10050 iSky與iHard兩款產品，產製時間更可追溯至2018年到2019年間，依然被列入安全召回名單中。各家業者目前都已經推出對應的處理方案，無論是提供免費換新、全額退費或是發放購物抵用金，只要確認手邊產品符合條件，應立即停止使用並儘速聯繫廠商辦理後續流程，別因為一時懶惰而忽視了潛在的危險。
各大品牌召回型號、詳細資訊與客服聯繫管道
針對這次經濟部公告的召回名單，各大品牌的商品資訊、召回原因、補償方案與聯繫管道詳細整理如下：
acer Gadget
- 商品型號：P-187
- 召回數量：17,856台
- 產製期間：2025年09月1日～2026年5月6日
- 召回原因：可能存在過熱風險
- 補償方案：提供全額退款、換新或升級三種方案，消費者可三選一
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話06-3965568或0963-879801，LINE官方帳號@049mifwu，Email：weirung003@gmail.com
LaPO
- 商品型號：WT-08P
- 召回數量：25,000台
- 產製期間：2025年4月～2025年10月
- 召回原因：電池膨脹
- 補償方案：提供換新
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話02-22195056，LINE官方帳號@lapo，Email：service@windtac.com.tw，或洽詢全台授權門市
普格爾PUREGEAR
- 商品型號：10488PG（序號F4FAD）
- 召回數量：1,000台
- 產製期間：2025年4月～2025年12月
- 召回原因：電芯有瑕疵
- 補償方案：提供官方購物網抵用券代碼2千元
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話03-3661699，LINE官方帳號@puregeartw，Email：puregeartaiwan@gmail.com
YOMIX優迷
- 商品型號：POT-536、POT-530
- 召回數量：3,210台
- 產製期間：2025年8月至2025年10月
- 召回原因：電芯有瑕疵
- 補償方案：提供換新、購物金200元
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話02-27366992，LINE官方帳號@v66700243，Email：service@vichys.com.tw
GUXON
- 商品型號：GFC10000（批號GK25004093、GK25004071）
- 召回數量：10,140台
- 產製期間：2025年4月
- 召回原因：二次鋰單電池內部瑕疵
- 補償方案：全額退費、更換新品或官網1,000元抵用劵
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：LINE官方帳號@GUXON
GTCASE
- 商品型號：POT-648
- 召回數量：3,000台
- 產製期間：2025年9月至2025年11月
- 召回原因：放電管理晶片部分異常
- 補償方案：換貨或退貨
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話04-25395223，LINE官方帳號@376ZLIPR，Email：yct25395223@gmail.com
亞果元素
- 商品型號：GRAVITY 30W
- 召回數量：9,000台
- 產製期間：2024年7月至2025年1月
- 召回原因：電芯瑕疵
- 補償方案：提供換新
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服電話02-27367999或02-27389900，LINE官方帳號@adamstore，Facebook：@adamelements，Email：support@adamelements.com，或前往全台門市
MEGA KING（神腦國際）
- 商品型號：MK10050 iSky／MK10050 iHard
- 召回數量：MK10050 iSky 5,000台／MK10050 iHard 13,036台
- 產製期間：MK10050 iSky 2018年8月～2018年12月／MK10050 iHard 2018年2月～2019年7月
- 召回原因：有安全疑慮
- 補償方案：提供換新
- 官方網址：請洽標檢局或官方公告網站
- 聯繫管道：客服專線0800-050868，或攜帶產品前往全台神腦國際門市
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