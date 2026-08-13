道地泰奶結合法式烘焙！瓦城第一次推出中秋禮盒就攜手人氣可頌品牌打造巴斯克酥餅。

今年中秋禮盒市場超精彩，許多品牌都第一次參戰。泰式知名品牌瓦城今年一參戰就攜手人氣可頌品牌「吉可頌」，推出以經典泰式奶茶為主的巴斯克酥餅禮盒，泰式風味、法式烘焙技術，一登場就讓人眼睛一亮。
今年中秋禮盒迎來最震撼的跨界聯名！瓦城集團首度跨足中秋禮盒領域，特別攜手由法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）大師弟子創立的人氣名店「吉可頌丹麥專門店」，重磅推出 「MOOOM 月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」，將大家熟悉的泰式風味結合正統法式烘焙工藝，帶來一場顛覆想像的味覺體驗。
瓦城泰式奶茶化身法式巴斯克酥餅
這次跨界合作的最大亮點就是瓦城與吉可頌共同研發的限定口味「泰式奶茶」，這款酥餅的外觀以黑金交映的獨特設計，巧妙描繪夜空中逐漸盈滿的弦月姿態。
主廚將瓦城最令人念念不忘的經典泰式奶茶，融入法式巴斯克酥餅與杏仁奶油內餡中，入口瞬間先是爆發出醇厚的泰式茶韻，緊接著滑順奶香與迷人焦糖尾韻在口中蔓延，正統法式工藝與泰式味覺記憶的完美碰撞，絕對是今年中秋最吸睛及最具話題甜點。
三款外觀演繹團圓寓意與時尚包裝
除了獨家泰奶風味，禮盒更以陰晴圓缺的月相變化為靈感，透過深邃全黑、黑金交映與金黃原色三種外觀，打造兼具視覺美感與東方團圓祝福的精緻甜點。
朔月｜開心果香草
外皮特別加入天然竹炭粉，呈現如無光夜空般的純黑外觀。內餡包覆頂級開心果與溫潤香草，散發厚實堅果香與優雅成熟韻味。
弦月｜泰式奶茶
黑金交映造型象徵弦月，濃郁泰奶茶香與焦糖乳香交織出驚喜風味。
望月｜經典原味
保留巴斯克酥餅誘人的金黃原色，如同高掛夜空的明亮滿月。嚴選法國依思尼發酵奶油製作，搭配卡士達與杏仁奶油餡，奶香純粹細緻。
外包裝則採用溫暖的橘色為主調，中央搭配側躺的可愛月亮角色與點點燙金繁星，交織出浪漫且極具質感的星空意象，送禮或自用都能展現出獨特奢華感。
全面限量開賣資訊總整理
這款充滿創意與品質保障的首款中秋禮盒採限量發售，喜愛泰奶與法式甜點的饕客們記得記下預購時間。
商品內容：每盒 9 入，包含「望月｜經典原味」、「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」各 3 入。
商品售價： 1380元/盒
預購與販售時程：
wa10 瓦城 APP 黑卡會員尊榮預購：8/17 11：40～8/18 11：40
瓦城商城全面開賣：8/21 12：00～9/14 12：00（限量發售，售完為止）
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中秋創意禮盒
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