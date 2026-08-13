道地泰奶結合法式烘焙！瓦城第一次推出中秋禮盒就攜手人氣可頌品牌打造巴斯克酥餅。

今年中秋禮盒市場超精彩，許多品牌都第一次參戰。泰式知名品牌瓦城今年一參戰就攜手人氣可頌品牌「吉可頌」，推出以經典泰式奶茶為主的巴斯克酥餅禮盒，泰式風味、法式烘焙技術，一登場就讓人眼睛一亮。

今年中秋禮盒迎來最震撼的跨界聯名！瓦城集團首度跨足中秋禮盒領域，特別攜手由法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）大師弟子創立的人氣名店「吉可頌丹麥專門店」，重磅推出 「MOOOM 月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」，將大家熟悉的泰式風味結合正統法式烘焙工藝，帶來一場顛覆想像的味覺體驗。



▲瓦城集團首度跨足中秋禮盒領域，攜手由法國國家級麵包烘焙工藝首獎大師弟子創立的人氣名店吉可頌丹麥專門店，重磅推出 MOOOM 月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒。





瓦城泰式奶茶化身法式巴斯克酥餅

這次跨界合作的最大亮點就是瓦城與吉可頌共同研發的限定口味「泰式奶茶」，這款酥餅的外觀以黑金交映的獨特設計，巧妙描繪夜空中逐漸盈滿的弦月姿態。

主廚將瓦城最令人念念不忘的經典泰式奶茶，融入法式巴斯克酥餅與杏仁奶油內餡中，入口瞬間先是爆發出醇厚的泰式茶韻，緊接著滑順奶香與迷人焦糖尾韻在口中蔓延，正統法式工藝與泰式味覺記憶的完美碰撞，絕對是今年中秋最吸睛及最具話題甜點。



▲這次跨界合作的最大亮點就是瓦城與吉可頌共同研發的限定口味「泰式奶茶」，





三款外觀演繹團圓寓意與時尚包裝

除了獨家泰奶風味，禮盒更以陰晴圓缺的月相變化為靈感，透過深邃全黑、黑金交映與金黃原色三種外觀，打造兼具視覺美感與東方團圓祝福的精緻甜點。

朔月｜開心果香草

外皮特別加入天然竹炭粉，呈現如無光夜空般的純黑外觀。內餡包覆頂級開心果與溫潤香草，散發厚實堅果香與優雅成熟韻味。

弦月｜泰式奶茶

黑金交映造型象徵弦月，濃郁泰奶茶香與焦糖乳香交織出驚喜風味。

望月｜經典原味

保留巴斯克酥餅誘人的金黃原色，如同高掛夜空的明亮滿月。嚴選法國依思尼發酵奶油製作，搭配卡士達與杏仁奶油餡，奶香純粹細緻。



外包裝則採用溫暖的橘色為主調，中央搭配側躺的可愛月亮角色與點點燙金繁星，交織出浪漫且極具質感的星空意象，送禮或自用都能展現出獨特奢華感。



▲禮盒更以陰晴圓缺的月相變化為靈感，透過深邃全黑、黑金交映與金黃原色三種外觀。



▲濃郁泰奶茶香與焦糖乳香交織出驚喜風味。



▲巴斯克酥餅誘人的金黃原色，如同高掛夜空的明亮滿月。





全面限量開賣資訊總整理

這款充滿創意與品質保障的首款中秋禮盒採限量發售，喜愛泰奶與法式甜點的饕客們記得記下預購時間。

商品內容：每盒 9 入，包含「望月｜經典原味」、「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」各 3 入。

商品售價： 1380元/盒

預購與販售時程：

wa10 瓦城 APP 黑卡會員尊榮預購：8/17 11：40～8/18 11：40

瓦城商城全面開賣：8/21 12：00～9/14 12：00（限量發售，售完為止）

線上訂購





中秋創意禮盒

推薦閱讀：蔬食老饕過中秋！養心茶樓與NOZOMI BAKER包辦全素XO咖哩酥、旺來蛋黃酥，輕盈蔬食控也能過好節。

推薦閱讀：日本皇室御用級甜點進駐！神戶風月堂中秋限定禮盒，台灣獨家薄脆法蘭酥伴手禮搶購指南。

推薦閱讀：霸氣外露！上海鄉村推出整隻軟殼蟹+手炒蟹黃醬拌麵禮盒，中秋時節在家也能輕鬆享受江浙風味的秋蟹時光。