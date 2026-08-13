蔬食老饕過中秋！養心茶樓與NOZOMI BAKER包辦全素XO咖哩酥、旺來蛋黃酥，輕盈蔬食控也能過好節。

蔬食者的中秋也可以過得很美味，在蔬食市場擁有好口碑的養心餐飲集團今年以「駿」為概念推出兩款禮盒，養心茶樓的全素「駿月逐光月餅禮盒」推出四種經典月餅口味；NOZOMI BAKERY禾波制所則推出「駿月禾波蛋黃酥禮盒」，鹹甜風味更是迷人，今年過節吃素也能吃得幸福。

中秋佳節將至，不論是蔬食愛好者還是傳統糕餅控，如果想尋找一份兼具創意與質感的好禮，養心餐飲集團重磅推出的兩款、新潮風味的中秋禮盒就是最棒的選擇。由養心茶樓打造的全素「駿月逐光月餅禮盒」及NOZOMI BAKERY禾波制所推出的「駿月禾波蛋黃酥禮盒」，各自用鹹香微辣的港式蔬食月餅及酸甜水果風味蛋黃酥，為中秋贈禮帶來更多元豐富的美味選擇。



▲養心餐飲集團重磅推出的兩款、新潮風味的中秋禮盒就是最棒的選擇。





養心茶樓收錄港式 XO 醬與蜜漬金棗

對於茹素或偏好輕盈飲食的饕客來說，養心茶樓強大的蔬食料理功力，推出「駿月逐光月餅禮盒」絕對是今年最具驚喜感的選擇。禮盒一次收錄四款經典與創新交織的風味。

廣式蓮蓉旦黃

以淡雅蓮蓉餡包裹無腥味的特製植物「旦黃」，廣式餅皮上印有「養」字篆體與青竹圖樣，展現極致古典韻味。

流心金棗酥

細緻綠豆沙包裹整粒蜜漬金棗，咬下瞬間帶有流心般的濕潤口感與酸甜果香。

千層芋泥若燥酥

層層鬆化的千層酥皮，內餡完美融入綿密芋泥，以及用植物肉與香菇特製的鹹香若燥，層次豐富。

XO 咖哩酥

大手筆使用養心茶樓特製的港式全素 XO 醬，搭配濃郁咖哩香料與菇類纖維，帶來鹹香微辣的澎湃口感。



▲養心茶樓強大的蔬食料理功力，推出駿月逐光月餅禮盒絕對是今年最具驚喜感的選擇。





NOZOMI BAKERY烏豆沙全新旺來蛋黃酥

如果你特別喜愛傳統烘焙與酥皮口感的話，絕對不要錯過NOZOMI BAKERY禾波制所推出的蛋黃酥禮盒，這款禮盒結合經典美味與亮點果香，滿足多重味蕾需求。

經典蛋黃酥

憑藉師傅對火候與包餡比例的極致掌握，層次分明的酥脆外皮包裹著細緻綿密的烏豆沙與鹹香蛋黃，一口品嚐到「酥、脆、沙、軟、綿」的極致口感。

旺來蛋黃酥（全新升級）

選用黃金比例的鳳梨冬瓜餡，質地 Q 軟、酸甜適中。清新的鳳梨水果香氣與鹹蛋黃的鮮甘完美襯托，甜鹹不膩口，為傳統蛋黃酥注入明亮輕盈的夏秋風味。



▲NOZOMI BAKERY禾波制所推出的八入蛋黃酥禮盒分別有經典和鳳梨兩種口味的蛋黃酥。





預購與訂購總整理

養心餐飲集團今年以駿馬迎光奔馳的意象，傳達一路相伴的溫暖心意。不論是家庭團聚、親友贈禮，都能在雙禮盒中找到最稱心如意的選擇。

售價：養心茶樓全素駿月逐光月餅禮盒650元/盒（8入4口味）、NOZOMI BAKERY駿月逐光蛋黃酥禮盒760元/盒（8入2口味）預購優惠：即日起～8/23前 完成預訂可享早鳥95折優惠。





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