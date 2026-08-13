蔬食老饕過中秋！養心茶樓與NOZOMI BAKER包辦全素XO咖哩酥、旺來蛋黃酥，輕盈蔬食控也能過好節。

蔬食者的中秋也可以過得很美味，在蔬食市場擁有好口碑的養心餐飲集團今年以「駿」為概念推出兩款禮盒，養心茶樓的全素「駿月逐光月餅禮盒」推出四種經典月餅口味；NOZOMI BAKERY禾波制所則推出「駿月禾波蛋黃酥禮盒」，鹹甜風味更是迷人，今年過節吃素也能吃得幸福。
中秋佳節將至，不論是蔬食愛好者還是傳統糕餅控，如果想尋找一份兼具創意與質感的好禮，養心餐飲集團重磅推出的兩款、新潮風味的中秋禮盒就是最棒的選擇。由養心茶樓打造的全素「駿月逐光月餅禮盒」及NOZOMI BAKERY禾波制所推出的「駿月禾波蛋黃酥禮盒」，各自用鹹香微辣的港式蔬食月餅及酸甜水果風味蛋黃酥，為中秋贈禮帶來更多元豐富的美味選擇。
養心茶樓收錄港式 XO 醬與蜜漬金棗
對於茹素或偏好輕盈飲食的饕客來說，養心茶樓強大的蔬食料理功力，推出「駿月逐光月餅禮盒」絕對是今年最具驚喜感的選擇。禮盒一次收錄四款經典與創新交織的風味。
廣式蓮蓉旦黃
以淡雅蓮蓉餡包裹無腥味的特製植物「旦黃」，廣式餅皮上印有「養」字篆體與青竹圖樣，展現極致古典韻味。
流心金棗酥
細緻綠豆沙包裹整粒蜜漬金棗，咬下瞬間帶有流心般的濕潤口感與酸甜果香。
千層芋泥若燥酥
層層鬆化的千層酥皮，內餡完美融入綿密芋泥，以及用植物肉與香菇特製的鹹香若燥，層次豐富。
XO 咖哩酥
大手筆使用養心茶樓特製的港式全素 XO 醬，搭配濃郁咖哩香料與菇類纖維，帶來鹹香微辣的澎湃口感。
NOZOMI BAKERY烏豆沙全新旺來蛋黃酥
如果你特別喜愛傳統烘焙與酥皮口感的話，絕對不要錯過NOZOMI BAKERY禾波制所推出的蛋黃酥禮盒，這款禮盒結合經典美味與亮點果香，滿足多重味蕾需求。
經典蛋黃酥
憑藉師傅對火候與包餡比例的極致掌握，層次分明的酥脆外皮包裹著細緻綿密的烏豆沙與鹹香蛋黃，一口品嚐到「酥、脆、沙、軟、綿」的極致口感。
旺來蛋黃酥（全新升級）
選用黃金比例的鳳梨冬瓜餡，質地 Q 軟、酸甜適中。清新的鳳梨水果香氣與鹹蛋黃的鮮甘完美襯托，甜鹹不膩口，為傳統蛋黃酥注入明亮輕盈的夏秋風味。
預購與訂購總整理
養心餐飲集團今年以駿馬迎光奔馳的意象，傳達一路相伴的溫暖心意。不論是家庭團聚、親友贈禮，都能在雙禮盒中找到最稱心如意的選擇。
售價：養心茶樓全素駿月逐光月餅禮盒650元/盒（8入4口味）、NOZOMI BAKERY駿月逐光蛋黃酥禮盒760元/盒（8入2口味）預購優惠：即日起～8/23前 完成預訂可享早鳥95折優惠。
2026年中秋月餅首選
推薦閱讀：百年漢餅名店舊振南中秋禮盒登場！高雄大寮百日紅蜜紅豆蛋黃酥與噶瑪蘭聯名大人系月餅搶先看。
推薦閱讀：米其林指南推薦酒店的中秋禮盒竟然能變身居家可愛小夜燈，早鳥預購還有優惠。