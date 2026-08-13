比Stanley更欠買？Owala超神「雙飲口」設計從歐美燒到台灣，HOLA補貨熱門8色全台開搶。

HOLA宣布今起Owala補貨開賣！編輯王瀅瀅表示，用Owala喝水，真的會不由自主喝超多！

現在出門走在路上，手上沒抓著一隻水壺，簡直就像少穿一件衣服一樣沒安全感。無論是辦公室桌上、健身房重訓區還是通勤路上，隨時補充水分早已是大家的日常。過去街頭幾乎是Stanley保溫杯的天下，但近年這隻來自美國的Owala水壺卻強勢登場，旗下的Owala FreeSip系列憑藉獨特設計一路從歐美社群紅到台灣。最近居家品牌HOLA更是丟出Owala補貨的重磅消息，全台21間門市與HOLA官網開賣，立刻引爆一波水壺控的搶購熱潮。究竟這隻被譽為新一代水壺霸主的Owala到底厲害在哪裡，能讓大家掏錢掏得這麼甘願？

▲現代人出門隨身攜帶水壺已成為生活習慣，Owala憑藉高顏值與話題性迅速成為社群新寵。

直接把你寵成喝水廢人！專利「雙飲口」解決所有補水煩惱

Owala能把一堆人推入坑，最厲害的就是FreeSip系列那個神級專利「雙飲口」設計。以前選水壺總要在直飲和吸管之間糾結半天，但它偏不讓你做選擇，瓶口直接內建吸管，想大口乾杯就直接抬起瓶身，想優雅細飲直接口對吸管吸起來，開車、運動或上班都能無縫切換。加上單手一鍵彈蓋、超罩的防漏鎖扣，還有喝水時鼻尖頂著壺蓋、像極了無尾熊的超萌視角，簡直把實用性與社群話題度一次拿捏到位！

▲FreeSip系列主打專利雙飲口設計，讓使用者能在直飲與吸管兩種喝法間自由切換。

美到想天天帶它出門搶鏡！把水壺當時尚配件在設計

除了好用，它更懂怎麼用顏值征服人心。隸屬於Trove Brands的Owala從2020年誕生起，就把「喝水也能很酷」當成使命，用各種季節限定配色和流行元素，把水壺直接升級成人人想收藏的潮流配件。最加分的是，它不只是個吃顏值的空心花瓶，全瓶採用讓人放心的Tritan安全材質，甚至還貼心販售替換的蓋子、吸管和密封圈。耗材舊了換掉就好，完全不用整隻扔掉，這種「想跟你走得長久」的細節，難怪讓人越用越愛。

▲繽紛多元的配色將水壺轉化為時尚配件，滿足年輕族群展現自我風格的需求。

小心買到假貨當冤大頭！官方通路與HOLA限購攻略一次看

隨著Owala爆紅，市面上也冒出一堆以假亂真的冒牌貨，想入手真的得張大眼睛。目前台灣總代理授權的官方通路包含蝦皮商城「Owala | Blender Bottle美國官方授權旗艦店」、蝦皮購物「Finders搖搖杯blender bottle owala mars乳清」、Finders官方網站、momo購物網與誠品書店，以及本次搶購熱點HOLA。

▲面對市面上猖獗的盜版商品，消費者購買前應確認是否為代理商授權之官方通路。

這次HOLA引進了無人之島、奶茶、泡泡藍等熱門8款配色的Tritan透明吸管水壺，每隻售價599元。除了台中漢神洲際店於8月13日開賣外，全台其餘門市與官網皆於2026年8月12日同步上架。每位會員限購2個，想搶熱門色的朋友記得提前定好鬧鐘衝一波！如果不方便跑實體門市，今（13）日下午兩點，台灣總代理也特別釋出一批Owala水壺，於momo購物網上限量開賣，想入手的粉絲千萬別錯過這次的補貨機會。

▲除了爆紅的FreeSip系列，Owala更推出包含SmoothSip熱飲杯與Kids’兒童款等多種多元產品線，完美滿足各個族群的日常補水需求。 HOLA Owala補貨販售資訊總整理 補貨商品：Owala FreeSip 740ml Tritan透明吸管水壺（共8色：無人之島、奶茶、泡泡藍、冰河白、柔光粉、蝶豆紫、芝麻灰、極夜黑）

商品售價：每隻599元

限購規則：每位會員限購2個，數量有限售完為止（不提供來電預留）

門市開賣：2026年8月12日起（依各門市營業時間販售）；台中漢神洲際門市獨家於8月13日開賣

官網同步：2026年8月12日中午左右陸續上架

參與補貨門市：全台共21間門市

北部門市：內湖店、土城店、重新店、新北中和環球店、新店裕隆城店、林口三井店、三峽店、南崁店、羅東店、新竹店、竹北享平方

中部門市：大墩店、北屯店、西屯店、台中漢神洲際店、彰化店

南部門市：嘉義店、仁德店、台南三越小北店、左營店、高雄夢時代



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