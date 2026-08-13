日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。

日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展還外巡迴首站在台北，編輯鄭亦庭表示：關西萬博環形大屋頂1：5局部模型、超過百個模型與手稿一次看。
日本關西萬博環形大屋頂來台！忠泰美術館開館十週年首檔系列展覽與日本東京森美術館合作，將東京建築大展《藤本壯介建築展：原初．未來．森》搬到台北，展期自8月15日至2027年1月3日，現場甚至將2025年知名作品大阪關西萬博「環形大屋頂」以1：5大型局部建築模型呈現，觀眾可以走進空間中，讓大家彷彿身在萬博現場打卡，展出至明年絕對要來朝聖打卡。
藤本壯介建築展海外巡迴首站在台北日本建築家藤本壯介曾擔任2025年日本大阪關西萬博會場設計總監，是當代國際最具話題性的建築師之一，本次展區橫跨忠泰美術館主展區、建國啤酒廠成品倉庫衛星展區，透過六大主題帶大家了解藤本壯介的生平、創作脈絡、未來城市想像，現場展出超過百件建築計畫模型、手稿與影像，主展區一樓便展示64個建築作品，更懸掛一個個圓形組成的裝置藝術，象徵對未來城市生活的想像。
忠泰美術館主展區必拍思想之森忠泰美術館主展區3樓以「思想之森」展出，匯集藤本壯介自執業初期至今超過百個建築計畫的模型、設計試作，以展開與包圍、眾中之眾、未分化三大脈絡帶觀眾認識藤本壯介的思想森林，「展開與包圍」探討建築如何兼顧內部的包覆感，又能向外敞開，如武藏野美術大學圖書館以螺旋書架牆環繞空間；「未分化」打破單一用途想像，像是蛇形藝廊展覽館以白色鋼管構成網格，不僅支撐建築，也是座椅、階梯，創造介於室內與戶外交界的空間。
關西萬博環形大屋頂1：5大型局部建築模型「開放之環」以圓環思考多元存與彼此連結的可能，2025年日本大阪關西萬博環形大屋頂以高約20公尺、寬30公尺、周長約2公里的尺度串聯各國場館，讓來自世界各地的人們共同仰望同一片天空，象徵跨越分裂、重建連結的可能，這次忠泰美術館展覽也將關西萬博環形大屋頂以1：5大型局部建築模型呈現，在衛星展區市定古蹟建國啤酒廠展出，4.1公尺高的模型空間觀眾真的能走進去，近距離感受作品空間。
忠泰美術館藤本壯介建築展周邊活動本次忠泰美術館《藤本壯介建築展》8月15日開展當天，藤本壯介將親自帶領專場導覽，下午舉辦開幕講座暨簽書會，森美術館館長片岡真實、忠泰美術館總監黃姍姍交流，忠泰美術館也將同步開賣日本進口專刊、系列周邊商品，本次展覽還與ONIBUS COFFEE、TSUTAYA BOOKSTORE打造主題書區，並與日式無菜單料理「Nikai 二階割烹」合作推出期間限定建築割烹套餐。
藤本壯介建築展：原初．未來．森 展覽資訊展覽日期：2026.8.15(六)-2027.1.3(日)
展覽地點：主展區忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)
衛星展區建國啤酒廠成品倉庫(臺北市中山區松江路25巷40號)
開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)
藤本壯介建築展：原初．未來．森 購票資訊票價：全票250元、優待票200元(優待票須出示相關證件)，一票可通行雙展區
週三學生日：每週三憑學生證可當日單次免費參觀
購票方式：忠泰美術館服務台、Klook、udn
展覽官網：https://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/5639
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