美廉社買什麼？Threads狂推「7隱藏版美食」，超難買鮮乳優格、開心果冰淇淋看到就快抓。

美廉社真的太好買！編輯王瀅瀅表示，冷凍蒜仁絕對是最偉大的發明沒有之一！

深耕台灣社區巷弄的美廉社，一直以來都是大家隨時補充生活用品與生鮮雜貨的在地好鄰居。最近在社群平台Threads上，更吹起一股美廉社挖寶風潮，許多網友紛紛分享自己在巷口發現的隱藏版高CP值美食。從方便省時的3D冷凍蔬果、超難買的立陶宛開心果冰淇淋，到堪稱提味神器的大蒜蒜油醬，這些備受網友推崇的熱門好物，讓原本看似平凡的社區超市瞬間變成美食愛好者的尋寶天堂。

▲美廉社深耕社區巷弄，最近在Threads上引發網友熱烈討論各種隱藏版美食。(攝影：王瀅瀅)

1.3D冷凍蔬果系列

對於經常下廚的人來說，備料往往是最繁瑣的環節，這系列被脆友狂推的冷凍蔬果，直接幫大家省去切蔥切到懷疑人生或剝蒜滿手留味的困擾。無論是想抓一把蔥蒜炒菜、拿烤櫛瓜當減脂餐，或是用西洋芹打一杯綠拿鐵，甚至想來一杯消暑的芒果冰沙或檸檬水，都能直接解凍烹調。

▲ 3D冷凍蔬果系列幫大家省去切蔥剝蒜的繁瑣時間，更是備料與減脂料理的神助手。(攝影：王瀅瀅)

此外，前陣子在好市多被搶購一空的大容量冷凍藍莓，現在在美廉社也能找到兩包129元的100g小包裝，與一包209元的400g大包裝，讓買不到大賣場藍莓的朋友能輕鬆補貨。

▲大容量冷凍藍莓高CP值又方便，是去美廉社挖寶時不能錯過的健康省錢好物。(攝影：王瀅瀅)

2.心樸市集乳品

由台農嚴選代工的心樸市集鮮乳，主打100%生乳且無多餘添加物，價格比大品牌更親民，更獲得大批脆友一致稱讚奶香濃郁。同系列的心樸鮮乳優格同樣使用100%生乳製作，無糖且配方乾淨，口感質地滑順厚實；但因為太熱銷了，許多人也常常在門市撲空。

▲由台農嚴選代工的心樸市集鮮乳與優格主打100%生乳，濃郁奶香且CP值極高。(攝影：王瀅瀅)

3.心樸市集果乾

除了鮮奶與優酪乳擁有穩定粉絲外，心樸市集的果乾系列更是默默熱賣的隱藏黑馬。主打低溫烘焙且不添加防腐劑與色素，能完整封存水果本身的自然甜香，包含無籽葡萄乾、蔓越莓乾及橘瓣乾，都是讓人一口接一口停不下來的涮嘴零食。由於這系列商品非常熱銷且經常缺貨，如果在門市架上看到它們的蹤影，代表你當天運氣還不錯。

▲心樸市集果乾採低溫烘焙無添加防腐劑，酸甜涮嘴是架上常常缺貨的熱門零食。(圖片來源：美廉社官網）

4.Simple Life烤海苔片

Simple Life這款厚切香酥醬燒海苔片，以厚實口感搭配特製醬汁烘烤，香氣濃郁令人過癮，另一款厚切椒麻口味更被網友大讚：「香香辣辣的椒麻味剛剛好，一片接一片完全停不下來」，不過無夾鏈袋的包裝需要注意密封保存。若偏好輕盈口感，心樸市集的味付海苔則是全素可食的下飯良伴，酥脆香濃且附有貼心夾鏈袋，完全不用擔心海苔受潮變軟。

▲Simple Life厚切香酥醬燒海苔片與心樸市集味付海苔，都是超涮嘴的解饞與下飯良伴。(圖片來源：美廉社官網）

5.中立美華梳打餅

這款紅了數十年的古早味點心，陪伴許多人度過童年歲月。入口散發著淡淡微甜與濃郁奶香，許多網友留言分享「從小吃到大」、「小時候可以一個人吃掉一整包」、「吃起來有煉乳味超香」、「有淡淡奶香又不乾」。樸實復古的包裝承載著熟悉滋味，即便在新品層出不窮的今天，依然在零食界佔有一席之地。

▲ 紅了數十年的中立美華梳打餅帶有淡淡奶香與微甜口感，是許多人從小吃到大的古早味點心。(攝影：王瀅瀅)

6.墨西哥辣椒大蒜脆油醬

從日本引進的話題新品大蒜脆油醬，憑藉罐身逗趣討喜的插畫吸引無數網友打包帶回家。其中芝麻大蒜脆油醬結合酥脆蒜蓉、炸洋蔥酥與芝麻香，無論拌飯或炒麵都能瞬間提升料理質感；全素配方的墨西哥辣椒大蒜脆油醬則融入青辣椒醬，呈現清爽微辣且層次豐富的美式風味。撲鼻香氣讓你就算只是簡單下廚，就能秒變香氣四溢的大廚料理。

▲日本引進的大蒜脆油醬兼具逗趣插畫與豐富層次香氣，簡單拌飯拌麵就能讓料理美味升級。(圖片來源：截自美廉社)

7.立陶宛冰淇淋

最後是在網路上延燒很久的立陶宛DIONE冰淇淋，其中475ml大容量的西西里開心果口味更是熱銷人氣王，冰淇淋質地極致滑順且帶著濃郁開心果香氣，甜度適中不死甜，超高CP值常被網友拿來與市售大品牌比較。同系列還有巧克力榛果、芒果百香果奇亞籽等口味，不過最受歡迎的開心果口味經常一開賣就完售，能在架上買到絕對是幸運指標。

▲立陶宛DIONE冰淇淋的西西里開心果口味質地濃郁滑順且CP值極高，是去美廉社碰運氣必搶的缺貨王。(攝影：王瀅瀅)

美廉社必買美食清單（售價以現場標價為準）

3D冷凍蔬果系列 心樸市集果乾 Simple Life烤海苔片 中立美華梳打餅 大蒜脆油醬（日本芝麻大蒜脆油醬／日本墨西哥辣椒大蒜脆油醬） 立陶宛DIONE冰淇淋（巧克力榛果/芒果百香果奇亞籽/西西里開心果） 心樸市集乳品（心樸鮮乳、鮮乳優格）





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