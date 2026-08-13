鬼月普渡買這款！IKEA「宅平安符蛋糕」平安符金紙造型，拜了旺整年。

編輯 鄭雅之 表示：拜這款連好兄弟都會開心地笑著吃吧！

農曆七月中元節普渡拜拜又有了全新選擇，IKEA今年再度發揮滿滿創意，推出台灣限定的「宅平安符蛋糕」。這款商品巧妙將傳統平安符、金紙轉化為好吃又好看的美味甜點，不只造型搶眼，更能讓大家在普渡祭拜或平時享用時獲得滿滿好運祝福。想在節慶期間吃點好運甜點保平安，這款限量開賣的高CP值商品絕對不能錯過。



▲IKEA農曆七月限定推出的「宅平安符蛋糕」，層層堆疊的綿密蛋糕體散發濃郁奶香，吸睛造型成中元節必吃甜點。





IKEA限定平安符蛋糕超逼真

這款「宅平安符蛋糕」在造型設計上十分用心，蛋糕表面印製了宜家與宅平安等保庇字樣，底座還印有小狗趴在旺字小屋上的圖案，模樣相當討喜。中元節拜拜擺上桌超有梗，擺在辦公室或家裡吃也能祈求平安順心。不只好看好拍，更寄託了宅家有福的好意頭，絕對是今年農曆七月最接地氣且話題十足的保庇點心。



▲IKEA「宅平安符蛋糕」印有宜家與宅平安等保庇字樣，底部還有小狗趴在旺字小屋上的可愛圖樣，充滿祝福意涵。





仿真金紙造型千層蛋糕鬼月限定

除了吸睛的平安符造型之外，這款「宅平安符蛋糕」風味同樣迷人。紮實堆疊的蛋糕體口感綿密細緻，每一口都能嚐到淡雅純粹的奶香與蛋香，甜而不膩讓人越吃越涮嘴。即日起全台IKEA瑞典餐廳限量開賣，只要銅板價就能把平安祝福吃進肚子裡，想嘗鮮保平安的朋友快點手刀前往門市選購這款中元節限定美食。



▲全台IKEA瑞典餐廳限量開賣「宅平安符蛋糕」，銅板價即可品嚐擬真平安符造型美食，成為中元普渡拜拜熱門話題。

IKEA宅平安符蛋糕

販售價格：每顆85元

販售期間：2026年8月12日起限量販售，售完為止

販售地點：全台IKEA瑞典餐廳門市，嘉義店除外，實際販售情況依各門市現場公告為準。





2026中元普渡注意事項！

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