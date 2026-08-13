亞尼克「阿薩姆紅茶三顆布丁」升級更強！隱藏款「蛋黃酥生乳捲」YTM盲盒才有。

亞尼克新品「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」5款新品，甜點控都要吃到！編輯 鄭雅之 表示：我一個人就能嗑整條誒～

今年中秋節想找點不一樣的甜點伴手禮看過來，甜點控最愛的亞尼克這次直接開大絕，不僅將話題度極高爆紅的三顆布丁升級成大人系「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」，還在實體門市與自動販賣機推出了多款限定口味，甚至買禮盒就直接送超潮的台灣「茄芷袋」，從自己享用到中秋送禮通通幫大家準備好。

▲亞尼克阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲切面吸睛，將國民人氣統一布丁捲入麥芽茶香奶霜中，帶來熟韻大人系療癒滋味。(攝影：鄭雅之) ▲亞尼克門市實拍阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲，濃郁紅茶泡芙蛋糕包覆滿滿布丁與奶霜，成為今年中秋超夯甜點話題。(攝影：鄭雅之)

大人系阿薩姆紅茶布丁生乳捲

亞尼克這次把先前熱賣的「三顆布丁」再升級變成布丁奶茶版，將台灣人最愛的阿薩姆紅茶融入經典北海道奶霜，渾厚的麥芽茶香，在霸氣捲入三顆Q彈統一布丁，茶香正好完美中和了布丁的甜感，滑順奶霜加上焦香布丁層次豐富，吃下一口直接被濃郁的大人系療癒感征服。

▲亞尼克中秋限定推出阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲，茶香與焦香完美融合，超震撼視覺成為社群夯品。(攝影：鄭雅之)





門市與機台獨家隱藏版口味

除了茶香布丁款之外，這次還有兩款隱藏版超值得挖寶，實體門市獨家販售的「焦糖脆脆生乳捲」，是用慢火手炒焦糖搭配苦甜巧克力酥菠蘿，口感輕盈又帶點驚喜脆度。而捷運站YTM智慧機台限定的「黑芝麻脆脆生乳捲」，則是用竹炭蛋糕包裹濃郁糖炒芝麻與酥脆配料，濃郁台味甜點也很欠吃。

▲亞尼克門市限定新品焦糖脆脆生乳捲，慢火手炒焦糖結合北海道奶霜與巧克力酥菠蘿，打造層次豐富的苦甜輕盈口感。(攝影：鄭雅之)





新零食牛軋餅送茄芷袋

不只冷藏蛋糕厲害，常溫禮盒也是滿滿亮點，全新登場的「青蔥牛軋餅禮盒」採用法國發酵奶油搭配低甜度的海藻糖，軟Q不黏牙且香氣濃郁，蔥香與奶香交織出讓人停不下來的鹹甜滋味，最棒的是現在只要購買指定常溫禮盒滿兩件，亞尼克就直接免費贈送充滿在地時尚感的台味「茄芷袋」，拿來送禮既有梗又兼具滿滿心意。

▲亞尼克中秋優惠活動即日起開跑，購買指定常溫禮盒滿2件或2盒青蔥牛軋餅即可獲贈台灣時尚茄芷袋一只。(攝影：郑雅之) ▲亞尼克全新推出常溫伴手禮青蔥牛軋餅禮盒，以低甜度海藻糖搭配法國發酵奶油，蔥香與奶香交織出鹹甜不膩的爆漿口感。(攝影：鄭雅之)





捷運站試手氣抽生乳捲盲盒

想要體驗不一樣的買蛋糕樂趣，那就一定要去路過的智慧蛋糕機台試試手氣，即日起至9月30日止特別推出了限定盲盒活動，消費者只要花費固定價格，就能隨機抽中包括「原味生乳捲」、「阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲」、中秋限定回歸的「蛋黃酥風味生乳捲」，或是新亮相的「黑芝麻脆脆生乳捲」等5款熱門生乳捲，返鄉路上帶上一盒絕對能成為團聚時的話題焦點。

▲亞尼克中秋推隱藏版甜點，蛋黃酥風味生乳捲與黑色竹炭外皮的黑芝麻脆脆生乳捲，可透過YTM蛋糕販賣機盲盒活動限定抽獎取得。(攝影：鄭雅之) ▲亞尼克中秋限定回歸「蛋黃酥風味生乳捲」，經典傳統風味結合輕盈奶霜，適合中秋團聚與家人共享。(攝影：鄭雅之)

亞尼克 中秋新品推薦

阿薩姆紅茶三顆布丁生乳捲 480元（全台門市與官網開賣）

焦糖脆脆生乳捲 599元（門市獨家限定）

黑芝麻脆脆生乳捲 原價525元（YTM機台盲盒限定）

蛋黃酥風味生乳捲 原價545元（中秋回歸，YTM機台盲盒限定）

青蔥牛軋餅禮盒 2盒優惠價520元（常溫伴手禮新品）

布丁阿薩姆奶茶：門市限定應景特調飲品





亞尼克 優惠資訊

活動期間：即日起至9月30日止

優惠內容：

常溫禮盒滿額贈：購買指定常溫禮盒滿2件，即贈送台灣時尚茄芷袋一只。

青蔥牛軋餅組合優惠：購買2盒青蔥牛軋餅組合特價520元，加碼贈送台灣時尚茄芷袋一只。





亞尼克 YTM中秋限定生乳捲盲盒

售價：每盒驚喜價392元，於全台87台YTM機台限時開抽口味：原味、阿薩姆紅茶三顆布丁、蛋黃酥風味、黑芝麻脆脆或宇治抹茶生乳捲共5款（最高可省下307元價差）

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