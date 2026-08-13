半夜也有酪梨布丁牛奶喝！7-11真酪梨拿鐵4款新品，茶飲再推買一送一。

樓下小七就能喝到酪梨布丁拿鐵！編輯 鄭雅之 表示：現在有第二杯半價要喝啊！

酪梨控與手搖控通通看過來，7-11直接把門市變成24小時手搖飲專賣店，集結旗下雙茶品牌自8月19日起推出7款初秋療癒系新飲品。這次不僅有強勢回歸的人氣果茶，更首度推出話題度極高的酪梨茶拿鐵與水果氣泡飲，同時加碼指定夜間買一送一優惠，陪大家隨時享受順口好茶。



▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR於全台570家門市限定推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，搶攻初秋療癒系手搖飲商機。



▲不可思議茶BAR「真酪茶拿鐵」系列，自8月19日至9月15日享同價位第2杯半價優惠。





清爽水果茶與氣泡飲消暑必喝

喜歡清爽果香風味的飲料控，CITY TEA現萃茶相當受歡迎的「紫桑果粒冰茶」強勢回歸，搭配基底茶湯與果粒，指定系列任選2杯特價88元，帶有一點酸甜果香最適合夏天消暑喝一杯。而不可思議茶BAR也同步推出清爽解膩的「荔枝氣泡飲」，甜蜜荔枝融合Q彈晶球波波，全台限量4萬杯，現在還推嚐鮮價49元優惠。



▲CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」嚴選優質茶湯結合多汁桑葚果醬，帶來清爽不膩口的初秋果香茶韻。





不可思議茶BAR全新酪梨茶拿鐵系列

搶搭近期風靡的酪梨風潮，!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR嚴選台灣在地優質酪梨，全新打造「真酪茶拿鐵」系列。將如奶油般綿密滑順的酪梨果肉，結合四季青萱與輕焙烏龍茶拿鐵，入口能感受絲絨般的滑順與濃郁奶香，不論冷飲或熱飲都相當具有豐富層次感。



▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR嚴選在地台產酪梨，全新推出風味滑順濃郁的「真酪茶拿鐵」系列新品。





統一布丁聯名酪梨拿鐵第二杯半價

除了經典酪梨茶拿鐵之外，更驚喜攜手大小朋友都愛的統一布丁推出「真酪布丁茶拿鐵」。將一整顆滑嫩布丁加入香醇茶湯中，豐富的口感同時滿足濃郁系與咀嚼控。8月19日至9月15日活動期間，點購指定酪梨茶拿鐵系列新品，還能享有同價位第2杯半價優惠。



▲7-11全新「真酪布丁茶拿鐵」加入一整顆統一布丁。

▲不可思議茶BAR跨界攜手人氣統一布丁，打造全新奢華甜點系飲品「真酪布丁茶拿鐵」，滿足咀嚼系手搖控味蕾。





好茶不打烊深夜買一送一

為了照顧深夜想喝手搖飲的夜貓族，7-11雙茶品牌特別加碼推出「好茶不打烊」夜間專屬折扣。即日起至9月1日的每週一至週五晚上9點到12點，指定人氣飲品如「梔子花青茶」、「冰淇淋紅茶」與「香草奶蓋蜜露紅」等，天天輪番送上買一送一，就算半夜想喝杯手搖飲也能到樓下小七喝起來。



▲7-11雙茶品牌CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，發揮全時段經營優勢，搶攻24小時手搖飲商機。





7-11 真酪茶拿鐵系列

販售門市：!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 限定

品項、售價：

真酪輕焙烏龍茶拿鐵 85 元

真酪四季青萱茶拿鐵 85 元

真酪布丁輕焙烏龍茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）

真酪布丁四季青萱茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）





7-11水果茶新品

荔枝氣泡飲 70元(全台限量4萬杯，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR限定)。

紫桑果粒梔子花青茶 75元(CITY TEA)

紫桑果粒琥珀小葉紅茶 75元(CITY TEA)





7-11 茶飲優惠

紫桑果粒冰茶系列優惠

活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月1日（二）止。

活動機制：購買 CITY TEA 紫桑果粒冰茶系列（紫桑果粒梔子花青茶、紫桑果粒琥珀小葉紅茶）任選 2 杯特價 88 元。





活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月1日（二）止。 活動機制：購買 CITY TEA 紫桑果粒冰茶系列（紫桑果粒梔子花青茶、紫桑果粒琥珀小葉紅茶）任選 2 杯特價 88 元。 真酪茶拿鐵系列新品優惠

活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月15日（二）止。

活動機制：購買真酪茶拿鐵與真酪布丁茶拿鐵系列新品，享同價位第 2 杯半價。





活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月15日（二）止。 活動機制：購買真酪茶拿鐵與真酪布丁茶拿鐵系列新品，享同價位第 2 杯半價。 荔枝氣泡飲限量嚐鮮優惠

活動時間：2026年8月19日（三）起，售完為止。

活動機制：推出新品嚐鮮價 49 元（全台限量 4 萬杯）。





7-11 好茶不打烊夜間買一送一優惠

活動時間：2026年8月10日（一）至 2026年9月1日（二）止，每週一至週五晚上 21:00 至 24:00。

活動通路：全台 3,000 家 CITY TEA 現萃茶門市、570 家 !+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 門市。

活動機制：指定品項享買 1 送 1 優惠。

CITY TEA 每日品項：

週一「梔子花青茶」（原價 45 元）、週二「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週三「琥珀小葉紅茶」（原價 45 元）、週四「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週五「冰淇淋紅茶」（原價 65 元）。





週一「梔子花青茶」（原價 45 元）、週二「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週三「琥珀小葉紅茶」（原價 45 元）、週四「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週五「冰淇淋紅茶」（原價 65 元）。 不可思議茶BAR 每日品項：

週一「四季青萱」（原價 45 元）、週二「蜜露紅茶拿鐵」（原價 65 元）、週三「四季蘋安蜜露紅」（原價 75 元）、週四「香草奶蓋蜜露紅」（原價 70 元）、週五「珍芭雷夢青」（原價 85 元）。





飲料控要喝的新品！

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