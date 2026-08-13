半夜也有酪梨布丁牛奶喝！7-11真酪梨拿鐵4款新品，茶飲再推買一送一。

樓下小七就能喝到酪梨布丁拿鐵！編輯 鄭雅之 表示：現在有第二杯半價要喝啊！
酪梨控與手搖控通通看過來，7-11直接把門市變成24小時手搖飲專賣店，集結旗下雙茶品牌自8月19日起推出7款初秋療癒系新飲品。這次不僅有強勢回歸的人氣果茶，更首度推出話題度極高的酪梨茶拿鐵與水果氣泡飲，同時加碼指定夜間買一送一優惠，陪大家隨時享受順口好茶。
清爽水果茶與氣泡飲消暑必喝
喜歡清爽果香風味的飲料控，CITY TEA現萃茶相當受歡迎的「紫桑果粒冰茶」強勢回歸，搭配基底茶湯與果粒，指定系列任選2杯特價88元，帶有一點酸甜果香最適合夏天消暑喝一杯。而不可思議茶BAR也同步推出清爽解膩的「荔枝氣泡飲」，甜蜜荔枝融合Q彈晶球波波，全台限量4萬杯，現在還推嚐鮮價49元優惠。
不可思議茶BAR全新酪梨茶拿鐵系列
搶搭近期風靡的酪梨風潮，!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR嚴選台灣在地優質酪梨，全新打造「真酪茶拿鐵」系列。將如奶油般綿密滑順的酪梨果肉，結合四季青萱與輕焙烏龍茶拿鐵，入口能感受絲絨般的滑順與濃郁奶香，不論冷飲或熱飲都相當具有豐富層次感。
統一布丁聯名酪梨拿鐵第二杯半價
除了經典酪梨茶拿鐵之外，更驚喜攜手大小朋友都愛的統一布丁推出「真酪布丁茶拿鐵」。將一整顆滑嫩布丁加入香醇茶湯中，豐富的口感同時滿足濃郁系與咀嚼控。8月19日至9月15日活動期間，點購指定酪梨茶拿鐵系列新品，還能享有同價位第2杯半價優惠。
好茶不打烊深夜買一送一
為了照顧深夜想喝手搖飲的夜貓族，7-11雙茶品牌特別加碼推出「好茶不打烊」夜間專屬折扣。即日起至9月1日的每週一至週五晚上9點到12點，指定人氣飲品如「梔子花青茶」、「冰淇淋紅茶」與「香草奶蓋蜜露紅」等，天天輪番送上買一送一，就算半夜想喝杯手搖飲也能到樓下小七喝起來。
7-11 真酪茶拿鐵系列
販售門市：!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 限定
品項、售價：
- 真酪輕焙烏龍茶拿鐵 85 元
- 真酪四季青萱茶拿鐵 85 元
- 真酪布丁輕焙烏龍茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）
- 真酪布丁四季青萱茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）
7-11水果茶新品
- 荔枝氣泡飲 70元(全台限量4萬杯，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR限定)。
- 紫桑果粒梔子花青茶 75元(CITY TEA)
- 紫桑果粒琥珀小葉紅茶 75元(CITY TEA)
7-11 茶飲優惠
- 紫桑果粒冰茶系列優惠
活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月1日（二）止。
活動機制：購買 CITY TEA 紫桑果粒冰茶系列（紫桑果粒梔子花青茶、紫桑果粒琥珀小葉紅茶）任選 2 杯特價 88 元。
- 真酪茶拿鐵系列新品優惠
活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月15日（二）止。
活動機制：購買真酪茶拿鐵與真酪布丁茶拿鐵系列新品，享同價位第 2 杯半價。
- 荔枝氣泡飲限量嚐鮮優惠
活動時間：2026年8月19日（三）起，售完為止。
活動機制：推出新品嚐鮮價 49 元（全台限量 4 萬杯）。
7-11 好茶不打烊夜間買一送一優惠
活動時間：2026年8月10日（一）至 2026年9月1日（二）止，每週一至週五晚上 21:00 至 24:00。
活動通路：全台 3,000 家 CITY TEA 現萃茶門市、570 家 !+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 門市。
活動機制：指定品項享買 1 送 1 優惠。
- CITY TEA 每日品項：
週一「梔子花青茶」（原價 45 元）、週二「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週三「琥珀小葉紅茶」（原價 45 元）、週四「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週五「冰淇淋紅茶」（原價 65 元）。
- 不可思議茶BAR 每日品項：
週一「四季青萱」（原價 45 元）、週二「蜜露紅茶拿鐵」（原價 65 元）、週三「四季蘋安蜜露紅」（原價 75 元）、週四「香草奶蓋蜜露紅」（原價 70 元）、週五「珍芭雷夢青」（原價 85 元）。
飲料控要喝的新品！
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