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半夜也有酪梨布丁牛奶喝！7-11真酪梨拿鐵4款新品，茶飲再推買一送一。

買一送一第二杯半價超商新品7-11
2026-08-13 16:11文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:7-11
編輯 鄭雅之

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樓下小七就能喝到酪梨布丁拿鐵！編輯 鄭雅之 表示：現在有第二杯半價要喝啊！

酪梨控與手搖控通通看過來，7-11直接把門市變成24小時手搖飲專賣店，集結旗下雙茶品牌自8月19日起推出7款初秋療癒系新飲品。這次不僅有強勢回歸的人氣果茶，更首度推出話題度極高的酪梨茶拿鐵與水果氣泡飲，同時加碼指定夜間買一送一優惠，陪大家隨時享受順口好茶。

▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR於全台570家門市限定推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，搶攻初秋療癒系手搖飲商機。
▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR於全台570家門市限定推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，搶攻初秋療癒系手搖飲商機。
▲不可思議茶BAR「真酪茶拿鐵」系列，自8月19日至9月15日享同價位第2杯半價優惠。
▲不可思議茶BAR「真酪茶拿鐵」系列，自8月19日至9月15日享同價位第2杯半價優惠。

清爽水果茶與氣泡飲消暑必喝

喜歡清爽果香風味的飲料控，CITY TEA現萃茶相當受歡迎的「紫桑果粒冰茶」強勢回歸，搭配基底茶湯與果粒，指定系列任選2杯特價88元，帶有一點酸甜果香最適合夏天消暑喝一杯。而不可思議茶BAR也同步推出清爽解膩的「荔枝氣泡飲」，甜蜜荔枝融合Q彈晶球波波，全台限量4萬杯，現在還推嚐鮮價49元優惠。

▲CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」嚴選優質茶湯結合多汁桑葚果醬，帶來清爽不膩口的初秋果香茶韻。
▲CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」嚴選優質茶湯結合多汁桑葚果醬，帶來清爽不膩口的初秋果香茶韻。

不可思議茶BAR全新酪梨茶拿鐵系列

搶搭近期風靡的酪梨風潮，!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR嚴選台灣在地優質酪梨，全新打造「真酪茶拿鐵」系列。將如奶油般綿密滑順的酪梨果肉，結合四季青萱與輕焙烏龍茶拿鐵，入口能感受絲絨般的滑順與濃郁奶香，不論冷飲或熱飲都相當具有豐富層次感。

▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR嚴選在地台產酪梨，全新推出風味滑順濃郁的「真酪茶拿鐵」系列新品。
▲!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR嚴選在地台產酪梨，全新推出風味滑順濃郁的「真酪茶拿鐵」系列新品。

統一布丁聯名酪梨拿鐵第二杯半價

除了經典酪梨茶拿鐵之外，更驚喜攜手大小朋友都愛的統一布丁推出「真酪布丁茶拿鐵」。將一整顆滑嫩布丁加入香醇茶湯中，豐富的口感同時滿足濃郁系與咀嚼控。8月19日至9月15日活動期間，點購指定酪梨茶拿鐵系列新品，還能享有同價位第2杯半價優惠。

▲7-11全新「真酪布丁茶拿鐵」加入一整顆統一布丁。
▲7-11全新「真酪布丁茶拿鐵」加入一整顆統一布丁。
▲不可思議茶BAR跨界攜手人氣統一布丁，打造全新奢華甜點系飲品「真酪布丁茶拿鐵」，滿足咀嚼系手搖控味蕾。
▲不可思議茶BAR跨界攜手人氣統一布丁，打造全新奢華甜點系飲品「真酪布丁茶拿鐵」，滿足咀嚼系手搖控味蕾。

好茶不打烊深夜買一送一

為了照顧深夜想喝手搖飲的夜貓族，7-11雙茶品牌特別加碼推出「好茶不打烊」夜間專屬折扣。即日起至9月1日的每週一至週五晚上9點到12點，指定人氣飲品如「梔子花青茶」、「冰淇淋紅茶」與「香草奶蓋蜜露紅」等，天天輪番送上買一送一，就算半夜想喝杯手搖飲也能到樓下小七喝起來。

▲7-11雙茶品牌CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，發揮全時段經營優勢，搶攻24小時手搖飲商機。
▲7-11雙茶品牌CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，發揮全時段經營優勢，搶攻24小時手搖飲商機。


7-11 真酪茶拿鐵系列

販售門市：!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 限定
品項、售價：

  • 真酪輕焙烏龍茶拿鐵 85 元
  • 真酪四季青萱茶拿鐵 85 元
  • 真酪布丁輕焙烏龍茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）
  • 真酪布丁四季青萱茶拿鐵 95 元（僅販售冰飲）

7-11水果茶新品

  • 荔枝氣泡飲 70元(全台限量4萬杯，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR限定)。
  • 紫桑果粒梔子花青茶 75元(CITY TEA)
  • 紫桑果粒琥珀小葉紅茶 75元(CITY TEA)

7-11 茶飲優惠

  • 紫桑果粒冰茶系列優惠
    活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月1日（二）止。
    活動機制：購買 CITY TEA 紫桑果粒冰茶系列（紫桑果粒梔子花青茶、紫桑果粒琥珀小葉紅茶）任選 2 杯特價 88 元。

  • 真酪茶拿鐵系列新品優惠
    活動時間：2026年8月19日（三）至 2026年9月15日（二）止。
    活動機制：購買真酪茶拿鐵與真酪布丁茶拿鐵系列新品，享同價位第 2 杯半價。

  • 荔枝氣泡飲限量嚐鮮優惠
    活動時間：2026年8月19日（三）起，售完為止。
    活動機制：推出新品嚐鮮價 49 元（全台限量 4 萬杯）。

7-11 好茶不打烊夜間買一送一優惠

活動時間：2026年8月10日（一）至 2026年9月1日（二）止，每週一至週五晚上 21:00 至 24:00。
活動通路：全台 3,000 家 CITY TEA 現萃茶門市、570 家 !+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 門市。
活動機制：指定品項享買 1 送 1 優惠。

  • CITY TEA 每日品項：
    週一「梔子花青茶」（原價 45 元）、週二「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週三「琥珀小葉紅茶」（原價 45 元）、週四「琥珀小葉奶茶」（原價 60 元）、週五「冰淇淋紅茶」（原價 65 元）。

  • 不可思議茶BAR 每日品項：
    週一「四季青萱」（原價 45 元）、週二「蜜露紅茶拿鐵」（原價 65 元）、週三「四季蘋安蜜露紅」（原價 75 元）、週四「香草奶蓋蜜露紅」（原價 70 元）、週五「珍芭雷夢青」（原價 85 元）。

飲料控要喝的新品！

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