黃阿瑪現身台北林森北路！寵物公園150店慶推出買1送1、AI智慧認養服務。

台北林森北路出現超萌新地標！全台最大寵物連鎖通路寵物公園邁入第150店，巨型黃阿瑪親自駐店吸引大批毛爸媽造訪。資深編輯李維唐表示，這次業者將實體零售與熱門IP結合，不僅帶來豐富的買一送一與折扣優惠，更導入AI預防照護與智慧認養服務，展現寵物產業邁向智慧體驗的新趨勢。

台北林森北路街頭近日出現令人矚目的超萌亮點，全台最大寵物連鎖通路「寵物公園」正式迎來第150間門市里程碑。為歡慶這一重要時刻，寵物公園特別攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，在全新登場的林森二店打造一座高達200公分的巨型毛絨黃阿瑪。現場呆萌可愛的巨型黃阿瑪迅速成為打卡熱點，同時全台門市更推出超過350件精選商品買一送一與最低26折起的超級折扣，讓全台毛孩家庭都能感受到濃濃的慶祝氛圍。

▲2公尺高巨型毛絨黃阿瑪驚喜現身林森二店，邀請大小朋友與毛孩一起拍照打卡。 圖／寵物公園提供；窩客島編輯李維唐整理



全台150店限時狂歡！超過350件商品買1送1折扣開搶

走進門市就能感受到滿滿的採購熱潮，從8月13日至8月16日，全台寵物公園門市啟動為期4天的慶祝活動。許多飼主趁著這波優惠前來補貨，廣受貓咪喜愛的CIAO肉泥只要29元，獸醫團隊研發的愛旺斯全系列飼料享有58折，希爾思指定飼料、超凝小姐與愛寵指定貓砂，還有毛孩乾杯指定零食等超過350件精選商品更直接祭出買一送一。單筆消費滿1500元還可獲得150元現金優惠券與150點會員點數。會員開啟寵物公園APP完成連續4天簽到，更能參加8888點會員點數抽獎。



好康活動並不限於這4天，優惠熱潮將一路延續至9月8日。消費指定商品滿1288元可現折88元，滿1688元還能參加「吉運刮刮樂」抽取黃金大獎。知名聯名款Kashima x 史努比與Kashima x 蠟筆小新全系列玩具、涼墊提供5折優惠，毛孩優寶保健品、原點與第一饗宴指定飼料、Pidan指定貓砂及P.P DOG尿布墊等商品亦加入買一送一行列。針對習慣囤貨的飼主，寵物公園APP提供「跨店分批取」功能，一次購足後可分次至不同門市提領，讓搬運重型貓砂與飼料變得輕鬆無負擔。

巨型黃阿瑪坐鎮林森二店！限定週邊與抽獎好禮相送

新開幕的第150間門市「林森二店」坐落於台北市林森北路，成為周邊毛爸媽遛毛孩的全新去處。現場高達200公分的黃阿瑪巨型毛絨娃娃極具視覺震撼，吸引大量飼主帶著毛孩前往合照。店內同步開賣周邊商品，包括造型杯子、杯墊、湯匙、絨毛娃娃及貓草球等豐富選擇，讓阿瑪粉絲可以一次帶回家。



林森二店於8月22日起連續3天推出獨家開幕優惠，全館飼料享有68折，汪喵指定貓砂買一送一，毛孩時代與洛格指定貓砂特價99元。現場消費滿2000元即贈送限量200組的「貓肚飽飽碗」，並有機會抽中價值5480元的PETKIT佩奇智能寵物餵食器SOLO，讓逛街購物變得更有樂趣。

▲8月22日起連續三天，林森二店全館飼料68折。 圖／寵物公園提供；窩客島編輯李維唐整理

AI賦能零售新體驗！智慧預防照護與Petder認養平台上線

邁向150店的寵物公園不只擴展實體版圖，更致力推動科技服務升級，讓照護毛孩變得更聰明。在政府輔導下推動AI賦能計畫，透過大數據整合會員消費與照護資訊，精準預測毛孩健康需求並推薦適合商品，轉型為預防式照護的智慧零售模式。



公益方面，寵物公園推出「Petder 陪得」智慧配對平台，讓尋找新家人變得更溫暖精準。飼主可透過寵物公園APP登入，平台會評估生活習慣與居住條件，以類似交友軟體的精準配對機制幫助飼主找到適合的毛孩，降低退養率。目前平台已有超過8000隻毛孩等待認養，成功認養者還可獲得「認養嫁妝包」，為毛孩開啟幸福新生活。





寵物公園全台歡慶150店慶典與林森二店開幕活動

活動時間：

全台門市首波慶：8月13日至8月16日

全台門市第二波慶：即日起至9月8日

林森二店開幕獨家：8月22日起連續3天

全台150店慶首波促銷買一送一

8月13日至8月16日期間，CIAO肉泥特價29元，愛旺斯全系列飼料58折，希爾思、超凝小姐、愛寵與毛孩乾杯等超過350件指定商品買1送1。單筆滿1500元送150元優惠券與150點會員點數，APP連續4天簽到可抽8888點。

全台門市延續優惠

即日起至9月8日，指定商品滿1288元現折88元，滿1688元抽吉運刮刮樂黃金。Kashima與史努比、蠟筆小新聯名商品5折，毛孩優寶、原點、第一饗宴、Pidan貓砂與P.P DOG尿布墊指定商品買1送1，支援APP跨店分批取。

林森二店開幕獨家

8月22日起連續3天，全館飼料68折，汪喵指定貓砂買1送1，毛孩時代與洛格貓砂99元。單筆滿2000元送貓肚飽飽碗，抽PETKIT佩奇智能寵物餵食器SOLO。









除了實體門市的超值折扣之外，聰明消費與智慧照護更是現代毛爸媽不容錯過的重要趨勢

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