死魚臉太對味！海綿寶寶「比奇堡居民」逆襲爆紅，招牌厭世臉社畜同感喊：根本演我。

這隻路人魚最近真的很紅！編輯瀅瀅表示，比奇堡居民的臉真的就是在演我！

最近滑開社群動態，是不是頻繁被一群長相離奇、眼神呆滯的海底生物洗版呢？這群原本在經典動畫《海綿寶寶》裡默默無聞的「路人魚」，近年竟異軍突起，成為潮流界與社群圈最炙手可熱的當紅炸子雞。不同於海綿寶寶或派大星等一線主角的陽光討喜，這群被統稱為「比奇堡居民」的無名配角，擁有凸眼凹嘴、無精打采的怪異造型，甚至連名字都沒有。然而，正是這種不走尋常路的反差感與「醜萌」感，打破了傳統公仔精緻可愛的審美標準，成為現代人展現獨特個人品味與生活幽默感的全新潮流小物。

▲在動畫中毫不起眼的無名背景路人魚，憑藉獨特的醜萌魅力成功俘獲年輕世代的心。

配角逆襲！洗版社群的「死魚臉轉場」

最近社群上記錄生活最夯的轉場主角，正是這隻「比奇堡居民」！不論是在 TikTok、Instagram還是Threads上，都能看到創作者們爭相仿效這套爆紅的拍攝手法。影片中，大家紛紛帶著一隻眼神極度迷茫、表情厭世，雙手卻無情比著V字勝利手勢的醜萌小丑魚玩偶，只要將牠往鏡頭前一擋、輕輕甩動或透過鏡頭跳轉，畫面就能瞬間切換到各大旅遊景點、美味餐點或是各地的打卡地標。看著小丑魚那張一不變應萬變的死魚臉，配上瞬間移動般的景點切換，形成一種極具衝擊力的視覺笑點

▲網友手持表情厭世且比著勝利手勢的小丑玩偶遮擋鏡頭，透過甩動輕鬆拍出景點跳轉的爆紅短影音。(攝影：王瀅瀅)

而這股風潮的推手之一，就包括潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）發行的盲盒系列。品牌將動畫中的經典迷因實體化為附有掛環的毛絨玩偶，手腳內建可動鐵絲方便擺拍，親民定價與開箱驚喜感更讓這群路人魚迅速躍升為人手一隻的必備單品。

▲滿臉寫著疲憊與倦怠的打工魚公仔，精準還原現代上班族的真實狀態，被網友戲稱根本自畫像。

這不就我嗎？一臉厭世根本「社畜自畫像」

除了轉場影片帶來歡樂，這群路人魚能走紅的核心原因，更在於牠們精準刻畫了現代上班族真實的心路歷程。無論是表情空洞的呆呆魚，還是穿著西裝、一臉死魚臉提著公事包的打工魚，如此精準的「厭世感」讓廣大網友直呼：「OMG 完全就是社畜的臉！」」。更有不少網友精準分析：「小時候不懂他們怎麼這個臉，長大照鏡子發現自己也這個臉」、「沒想到童年我們看的不是卡通，而是未來的我」。每當把這隻玩偶掛在公務包上或是擺在辦公桌前，就彷彿有人替自己向這個世界高喊一聲不想上班，這種把倦怠感實體化的療癒方式，讓廣大社畜心有戚戚焉。

▲泡泡瑪特發行的比奇堡居民毛絨盲盒，憑藉內建可動鐵絲的便攜設計，成為出門打卡必備的街拍神器。

沒空去度假？讓比奇堡居民幫你吐心聲

現代生活節奏緊湊，繁重的工作與日常壓力常讓人喘不過氣。既然無法隨時遠離塵囂，不如學學比奇堡居民的那份從容與坦然。面對生活中的種種荒謬與無奈，不妨在包包上掛上一隻厭世感十足的路人魚，讓牠替你展現最真實的內心狀態，並在每一次低頭看到牠那張死魚臉時會心一笑，幫緊繃的心靈分擔一些壓力。

▲面對快節奏且緊繃的日常生活，不妨帶上一隻比奇堡路人魚，用牠的無厘頭厭世感為生活帶來一絲幽默。(攝影：王瀅瀅)

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