> 美食 > 芋頭控都在搶！全聯食芋堂強強聯名，芋泥布丁、芋泥生乳包10款欠吃。

芋頭控都在搶！全聯食芋堂強強聯名，芋泥布丁、芋泥生乳包10款欠吃。

芋頭控全聯食芋堂全聯甜點
2026-08-16 18:30文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:全聯
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之 表示：全聯和食芋堂聯名，根本是芋頭控日常小確幸！

芋頭控要吃！全聯每年的紫色風暴總是吸引大批民眾前往搶購，今年更是攜手深耕芋頭甜點超過40年的名店食芋堂，打造五款極致濃香的聯名甜點。同時自家烘焙品牌閱讀麵包與阪急麵包也同步祭出新品，一共十款夢幻品項排開，讓廣大芋頭控隨時走進巷口全聯，就能輕鬆帶走滿滿的幸福甜意。

▲全聯與食芋堂攜手推出5款芋泥甜點，包含芋見布蕾蛋糕、芋泥布蕾盒、芋頭布丁塔、芋頭麻糬雙餡銅鑼燒與芋頭大福。
▲全聯與食芋堂攜手推出5款芋泥甜點，包含芋見布蕾蛋糕、芋泥布蕾盒、芋頭布丁塔、芋頭麻糬雙餡銅鑼燒與芋頭大福。
▲芋頭麻糬雙餡銅鑼燒售價79元，芋泥布蕾盒特價139元，帶來綿密多層次口感。
▲芋頭麻糬雙餡銅鑼燒售價79元，芋泥布蕾盒特價139元，帶來綿密多層次口感。

全聯Ｘ食芋堂聯名推平價芋頭甜點

這回兩大品牌跨界合作，將傳承數十年的選芋與製餡功力搬進超市。店家堅持選用台灣在地新鮮芋頭，依據部位特性打造多元口感，芋心做成綿密芋泥，兩端則保留Q彈嚼勁。這次推出「芋見布蕾蛋糕」、「芋泥布蕾盒」、「芋頭布丁塔」、「芋頭麻糬雙餡銅鑼燒」以及「芋頭大福」，每一口都能吃到純粹無化學添加的香濃美味。

▲芋見布蕾蛋糕切開展現豐富夾層，芋頭布丁塔滿載香甜芋泥餡，滿足芋頭控的下午茶時刻。
▲芋見布蕾蛋糕切開展現豐富夾層，芋頭布丁塔滿載香甜芋泥餡，滿足芋頭控的下午茶時刻。

芋泥麵包早餐也能輕鬆吃

除了冷藏甜點令人心動，麵包櫃的表現也完全不輸人。閱讀麵包強勢推出「芋見泥小吐司」、「芋香雲朵生乳包」與武子靖師傅監製的「芋頭菠蘿麵包」。阪急麵包則帶來日系風味的「雪藏芋見生甜圈」與「芋香核桃歐包」。多款烘焙新品主打銅板價，無論是當早餐還是下午茶點心，都能滿足芋頭控的甜點胃。

▲芋頭菠蘿麵包售價32元，芋香雲朵生乳包售價42元，打造金黃酥脆與爆餡生乳雙重享受。
▲芋頭菠蘿麵包售價32元，芋香雲朵生乳包售價42元，打造金黃酥脆與爆餡生乳雙重享受。


全聯甜點Ｘ食芋堂聯名 活動資訊

活動期間：8月7日至9月3日
聯名甜點優惠：活動期間購買We Sweet聯名甜點，享任選2件現折10元優惠。
阪急麵包限時優惠：雪藏芋見生甜圈於8月7日至8月20日期間，推出特價35元限店販售（原價39元）。

全聯甜點We Sweet x 食芋堂聯名 品項

  • 芋見布蕾蛋糕：售價139元
  • 芋泥布蕾盒：售價139元
  • 芋頭布丁塔：售價79元
  • 芋頭麻糬雙餡銅鑼燒：售價79元
  • 芋頭大福：售價55元

READ BREAD 閱讀麵包

  • 芋見泥小吐司：售價39元
  • 芋香雲朵生乳包：售價42元
  • 芋頭菠蘿麵包：售價32元

阪急麵包品項

  • 雪藏芋見生甜圈：原價39元，特價35元（8/7~8/20限店販售）
  • 芋香核桃歐包：售價39元

強強聯名話題都要跟上！

推薦閱讀：JOJO迷吃爆壽司郎！JOJO的奇妙冒險壽司店開張，送小卡、57款周邊都要收。

推薦閱讀：458元哆啦A夢火鍋吃到飽！和牛涮、聚夢幻聯名，超萌圍兜、霜淇淋先打卡。

推薦閱讀：咖波粉哪次不買！康是美Ｘ咖波加價購這天開搶，凸面鏡、零錢包15款周邊。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
鬼月普渡買這款！IKEA「宅平安符蛋糕」平安符金紙造型，拜了旺整年。
鬼月普渡買這款！IKEA「宅平安符蛋糕」平安符金紙造型，拜了旺整年。
編輯 鄭雅之
亞尼克「阿薩姆紅茶三顆布丁」升級更強！隱藏款「蛋黃酥生乳捲」YTM盲盒才有。
亞尼克「阿薩姆紅茶三顆布丁」升級更強！隱藏款「蛋黃酥生乳捲」YTM盲盒才有。
編輯 鄭雅之
到壽司郎吃甜點！整顆布丁聖代、芒果卡達拉娜新甜點，19款新菜推薦。
到壽司郎吃甜點！整顆布丁聖代、芒果卡達拉娜新甜點，19款新菜推薦。
編輯 鄭雅之
屁屁造型麵包太欠吃！韓首間「布丁狗咖啡廳」登陸首爾，100款周邊買到手軟再送整包濕紙巾。
屁屁造型麵包太欠吃！韓首間「布丁狗咖啡廳」登陸首爾，100款周邊買到手軟再送整包濕紙巾。
編輯 王瀅瀅
根本蛋黃酥之都！彰化在地人私藏5間「神級蛋黃酥」，連黃仁勳都搶買這家百年老店。
根本蛋黃酥之都！彰化在地人私藏5間「神級蛋黃酥」，連黃仁勳都搶買這家百年老店。
編輯 王瀅瀅
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊