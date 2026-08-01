私密肌保養新選擇！MUJI無印良品台灣在地開發護理系列，洗淨貼身衣物不傷布料。

針對台灣悶熱氣候，MUJI無印良品推出台灣在地開發的女性私密護理系列。資深編輯李維唐表示，該系列從私密肌膚延伸至貼身衣物清潔，無添加酒精與香料，能精準回應女性日常護理需求。

在日常生活的洗沐保養流程中，許多人早已懂得針對臉部膚質或身體部位，挑選適合的保養與清潔用品，不過每日最貼近身體的私密肌膚與貼身織物，卻往往容易被忽略。主張回歸生活本質的MUJI無印良品，秉持著實現好感生活的理念，深入關注台灣在地氣候變化與女性日常需求，特別在台灣在地開發並推出全新的「私密護理系列」。這項新品從私密肌膚的溫和洗沐延伸至貼身衣物的清潔維護，讓私密照護不再是繁複的負擔，而是能自然融入每個人日復一日的生活步調中。

▲MUJI無印良品全新推出女性私密護理系列，包含私密肌潔淨慕斯、貼身衣物抗菌手洗精與生理期專用手洗精。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣濕熱氣候的私密肌日常照顧痛點

台灣夏秋之際的高溫與潮濕天氣，常常讓人感到極度悶熱不適。無論是通勤上班時的流汗、在辦公桌前長時間久坐、運動健身發汗，或是生理期來臨的那幾天，私密肌膚都面臨著極大的考驗。針對這樣的日常困擾，MUJI無印良品推出的「私密肌潔淨慕斯」，強調全系列無添加酒精、礦物油及合成香料。產品中特別添加了肌膚調理成分甘草酸二鉀，以及保濕成分Lipidure®，同時結合柿子萃取等6種植物由來成分。每天沐浴時使用，能在維持肌膚滋潤的同時，溫和洗淨令人在意的不適感與異味，帶來乾爽舒適的潔淨感受。

▲專為貼身織物與生理期經血垢設計的手洗精，能有效減少布料搓洗受損並延長衣物壽命。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

延長細緻衣物壽命的手洗保養學

除了肌膚本身，與私密肌第一線接觸的內衣褲，其潔淨度與材質軟硬同樣深刻影響著穿著舒適度。一般的洗滌方式有時會破壞細緻織物的纖維結構，造成衣物變形或縮水。MUJI無印良品推出的「貼身衣物抗菌手洗精」，專為保護貼身衣物與溫和洗淨設計，能夠減少蕾絲、絲綢等細緻布料的纖維受損與縮水情況。這款手洗精不只適合清潔內衣褲，連同襯衫、絲巾、領帶、窗簾，甚至是內部充填聚酯纖維或海綿材質的玩偶都可以使用。瓶蓋上更貼心設有劑量刻度，方便大家在洗滌時輕鬆掌握適當用量。

▲MUJI無印良品私密肌潔淨慕斯擠出後質地細緻綿密，能溫和洗淨肌膚並維持滋潤感受。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



解決生理期衣物經血污漬的洗滌救星

生理期間不小心沾到衣物，常常是許多女性洗滌時最頭痛的時刻。一旦經血放置了一段時間才清洗，污漬往往已經深入衣物纖維，若用力搓洗又容易導致貼身衣物起毛球或鬆弛。為了解決這個生活痛點，MUJI無印良品研發出「生理期專用手洗精」，能夠有效洗淨那些因放置一段時間而變得難以脫落的經血汙垢。這款產品減少了因反覆用力搓洗造成的布料耗損，不僅能維護衣物美觀，更能延長貼身衣物的使用壽命，讓女性在生理期間面對清潔時感到無比輕鬆。

▲貼身衣物抗菌手洗精瓶蓋設有清晰量刻度，方便洗滌時準確控制用量不浪費。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

專屬清潔保養系列的選購指南與售價

這次MUJI無印良品全新上市的三款私密護理商品，提供相當齊全的生活照護選擇。「私密肌潔淨慕斯」容量為150ml，售價490元；「貼身衣物抗菌手洗精」容量為200ml，售價390元；專門針對特殊血漬清潔的「生理期專用手洗精」容量為100ml，售價290元。從身體肌膚到貼身衣物，全方位回應各種生活情境下的清潔保養需求，陪伴每位女性以更安心且舒適的方式照顧自己。

MUJI無印良品「女性私密護理系列」新品上市

活動時間：即日起上市

活動內容：