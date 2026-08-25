颱風假有機會？中颱沙德爾暴風圈這兩天最貼近台灣，週五外圍環流強襲「雨勢最猛」。

沙德爾雖然侵台機率降低，但預計造成的影響還是不容小覷！編輯王瀅瀅表示，請務必隨時注意颱風動向，確保自身安全。

連日來受低壓帶及水氣偏多影響，全台各地強降雨不斷，但隨著降雨趨緩，中央氣象署已於8月24日晚間8時解除大規模及劇烈降雨加強作業，並恢復一般常態性豪雨作業。根據中央氣象署上午8時最新觀測顯示，編號第18號中度颱風沙德爾中心位置在北緯26.0度、東經131.2度，以每小時21公里速度向西北進行。氣象署預測，沙德爾將持續接近琉球附近海面並轉向台灣北部海面，最快預計於週三（26日）發布海上颱風警報，週四與週五（27、28日）將是距離台灣最近的時段。

▲颱風預計週四至週五最靠近台灣，北部與東半部民眾需隨時留意最新氣象資訊。

沙德爾轉為中颱，紫檀與閃電降為熱低壓

雖然沙德爾一度達到強烈颱風後略為減弱，但仍維持中颱之姿逼近；至於原先於西北太平洋活動的紫檀颱風與閃電颱風，目前均已雙雙減弱為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，沙德爾因進入海洋熱含量較低的區域而降為中颱，未來雖會緩慢減弱，但對台影響仍不容小覷。氣象署與歐洲系集模式預測顯示，颱風中心登陸台灣的機率已有所降低，但暴風圈邊緣預計涵蓋北部及馬祖地區，週五晚間颱風中心將趨向福建。

▲沙德爾颱風雖已由強颱轉為中颱，但暴風圈仍有機會掃過北台灣與馬祖地區。

低壓帶與外圍環流接力，多縣市防豪大雨與強風

另外氣象署也持續針對台南、高雄及屏東發布豪雨特報，並對新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、宜蘭、花蓮、台東、澎湖及金門等15縣市發布大雨特報。此外，受西南風偏強與低壓帶影響，蘭嶼、綠島、新北、屏東、澎湖及連江等地區亦發布黃色燈號的陸上強風特報。週四晚間起預計北部與東北部率先轉雨，週五外圍環流將為北部及中部山區帶來大雨或豪雨，低窪地區應防積水，山區則須慎防坍方落石。

▲受低壓帶與颱風外圍環流接力影響，氣象署持續對全台15縣市發布豪大雨特報。

週六起氣溫回升，颱風遠離雨勢趨緩

隨著沙德爾颱風逐漸遠離，預計自週六與下週日（29、30日）開始全台天氣將會明顯好轉，氣溫隨之回升，各地轉為午後有局部雷陣雨的天氣形態。不過在颱風影響尚未完全解除之前，民眾出門仍應攜帶雨具並持續留意最新的氣象警報訊息，進入室內時也請多加留意隨身雨具的水滴收納，避免滑倒。

▲隨著沙德爾颱風預計於週末逐漸遠離，全台各地氣溫將會回升且雨勢趨緩。

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