最高現省3700元！2026國旅補助加碼「生日禮金」這天前登記，卡關解法+常見問題一次看。

2026國旅補助登記起來！編輯王瀅瀅表示，搭配生日優惠超划算！

在暑假即將落幕之際，觀光署重磅推出34.6億元國旅補助大禮包！活動於8月20日開放線上登錄，9月1日正式上路。除了平日住宿折抵，這次亮點在於首度推出「事前登記＋抽籤制」生日住宿金。幸運兒若前往離島旅遊，最高可省下3,700元，本島住宿也能現省3,200元，絕對是下半年小旅行的必搶好康。



▲觀光署祭出34.6億元國旅補助大禮包，於8月20日開放線上登錄。搭配首度推出的生日住宿金抽籤，幸運兒最高可享3,700元折抵優惠。

登記前先看！身分證尾數分流時間表

為分流人潮，8月20日至8月24日依身分證字號尾數開放登記，8月25日起全面開放登記，若想參與生日券抽獎，須於9月8日17:00前完成登錄。補助採實名制，限本人使用。平日住宿補助使用期間為9月1日至11月30日，適用於週日至週四平日（不含國定假日與連假）。熱門的平日住宿補助，本島第一晚折800元、第二晚加碼折1,200元，最高省2,000元；離島第一晚折1,000元、第二晚折1,500元，最高省2,500元，連續入住不同旅宿亦適用。

▲登錄前五天依身分證尾數實施分流，8/25全面開放登記。

壽星專屬福利！加碼住宿金這樣疊加最省

觀光署本次也針對各月壽星加碼抽生日住宿金，每月抽出1,000名幸運兒，可獲1,200元折抵券，將於9月9日11:00公布抽籤結果。生日券使用期限至12月31日，且不限平假日。生日券可與平日補助併用，搭配連住優惠，本島住宿最高折3,200元，離島更高達3,700元。若雙人同房且均中籤，兩晚分開使用折抵，還能大幅降低旅遊住宿成本。

▲抽中生日住宿金的壽星，可於指定期間內不限平假日折抵使用，與平日補助疊加使用省更多。

住宿再送樂園門票！憑發票免費玩26家主題樂園

優惠不只限於住宿，平日入住合作旅宿者，憑住宿發票可在入住當天或隔天，免費入場全台26家合作主題樂園一次，包含六福村、麗寶樂園、遠雄海洋公園等，票券兌換後3天內須使用完畢。此外，限量2萬套的Taiwan PASS台鐵版同步推出優惠，可選旅遊票券5折或兌換1,500元平日住宿抵用券序號，且可與平日補助及生日券合併折抵。

手把手教學！線上登記流程與系統卡關解法

補助申請流程也相當快速，只要準備好身分證或健保卡照片與手機門號，前往官方平台填妥資料、全程約10分鐘即可完成。上傳證件後系統會自動帶入身分證字號，省去輸入時間。若遇到最後一步「確認送出」無反應，網友也熱心分享解法：「按驗證碼圖片，讓驗證碼變換另一組，再輸入新的驗證碼後就可送出了」，順利解決送出異常問題。

登記成功不等於領到！先入住核銷額滿為止

但想使用補助的朋友也請注意，訂房時務必直接透過旅宿官網、電話或國內旅行社預訂，Agoda、Booking.com等國際訂房平台均不適用。旅客可至台灣旅宿網的補助專頁或「優宿專區」查詢合法合作店家。入住當天於櫃台出示補助QR Code與身分證件，旅宿人員掃描核對後即可當場折抵房費。

▲入住前先完成登錄，現場出示證件即可由業者或合作平台扣抵房費，記得索取全額發票或代收轉付收據妥善保管。

且特別提醒大家，線上登記成功只代表具備資格，並不等於保證領到補助。由於全台總預算有限，採「先入住先核銷、用完即止」的機制，額滿就會提早喊卡。另外，補助折抵金額以「實際房費」為上限，就算補助額度比房費高，也無法倒賺喔！

▲預訂住宿須經由官網、電話或國內旅行社，國際訂房平台並不適用。

2026國旅補助登錄懶人包

自8月20日開放線上登錄，參加生日券抽獎須於9月8日17:00前登錄。

身分證尾數分流登記時間

補助使用規則

使用期限：平日住宿補助9月1日-11月30日；生日券9月10日-12月31日；Taiwan PASS抵用券9月1日-12月31日。

適用日期：僅限週日至週四平日入住，不含週五、週六、國定假日及連假。

補助金額：本島平日第一晚補800元、第二晚補1,200元（最高2,000元）；離島第一晚補1,000元、第二晚補1,500元（最高2,500元）。

生日加碼：每月抽出1,000名壽星贈1,200元住宿金，可與平日補助疊加，最高省3,200元（本島）或3,700元（離島）。

周邊優惠：平日入住憑發票免費玩26家主題樂園；Taiwan PASS台鐵版送1,500元住宿抵用券（限量2萬套）。

訂房與補助須知：須透過合作旅宿官網、電話或國內旅行社訂房。完成登記不等於保證領到補助，經費用完即止，現場出示QR Code當場扣抵（金額以實際房費為限）。





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